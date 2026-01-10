Indonesia bloquea Grok por imágenes pornográficas falsas

Indonesia anunció el sábado la suspensión temporal de Grok, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma X, propiedad del magnate Elon Musk, a raíz del escándalo de falsas imágenes pornográficas de personas desnudas. Estas imágenes, creadas al pedirle a Grok que desnudara a personas reales a partir de sus fotos o videos, provocaron protestas en todo el mundo. “Cualquier persona que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si sube contenido ilegal”, ha señalado Musk en X, donde ha venido haciendo alarde de las posibilidades que ofrece Grok.

“Para proteger a las mujeres, los niños y al público frente a los riesgos de contenidos pornográficos falsos generados mediante tecnología de inteligencia artificial, el gobierno bloqueó temporalmente el acceso a la aplicación Grok”, indicó la ministra de Comunicación y Digitalización, Meutya Hafid, en un comunicado. “El gobierno considera las prácticas de ‘deepfake’ no consensuadas como una grave violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la seguridad de los ciudadanos en el espacio digital”, subrayó el Ministerio en su comunicado, que convocó a representantes de X para obtener aclaraciones sobre este asunto.

Uno de los principales mercados de redes sociales

El Gobierno de Prabowo Subianto ha solicitado a X, que tiene unas 25 millones de cuentas registradas en Indonesia (el país musulmán más poblado del mundo) “que proporcione de inmediato una aclaración con respecto a los impactos negativos del uso de Grok”.

La cartera de Comunicación “enfatizó que, si bien el bloqueo es temporal, el futuro de Grok en Indonesia —uno de los mercados de redes sociales más grandes del mundo— depende completamente de la disposición de la plataforma a implementar filtros de contenido estrictos y estándares éticos de inteligencia artificial”, dijo la agencia pública indonesia Antara.

Debate en Europa

Cuestionada en X por numerosos usuarios indignados, Grok respondió el viernes que la generación y edición de imágenes estarán a partir de ahora reservadas a los suscriptores de pago. Esta desactivación limitada provocó la indignación del Reino Unido, uno de los críticos más virulentos de Elon Musk.

La medida “simplemente transforma una funcionalidad que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio prémium” y constituye “un insulto a las víctimas de misoginia y de violencias sexuales”, denunció un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer. En Bruselas, la Comisión Europea “tomó nota de las últimas modificaciones” de la plataforma (que ya ha protagonizado otras polémicas), considerándolas insuficientes.

lgc (afp, efe)