Arrestan a la madre y al padrastro de un niño desaparecido en Oklahoma por presunto abuso infantil

Las autoridades de Oklahoma arrestaron a la madre y al padrastro de Ryan Davis, un niño de 12 años desaparecido desde el 2 de enero, por presunto abuso infantil y abuso sexual. Mientras la investigación avanza, continúa una intensa búsqueda para dar con el paradero del menor, cuya desaparición fue calificada como sospechosa.

Una desaparición bajo investigación

Ryan Davis, de 12 años, fue visto por última vez el 2 de enero en la ciudad de Chickasha, en el estado de Oklahoma. La Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma (OSBI) calificó su desaparición como “sospechosa” y emitió una alerta de menor desaparecido en peligro, mientras se intensificaban los esfuerzos para localizarlo.

El niño, también conocido como RJ o Ryker, fue visto caminando alrededor de las 11:20 de la noche en la intersección de Fourth Street y Grand Avenue, a unos 40 kilómetros al suroeste de Oklahoma City.

Detenciones por presunto abuso infantil

Tras incorporarse a la investigación, agentes estatales arrestaron el miércoles por la noche a la madre del menor, Kimberly Cole, y a su padrastro, George Cole, por denuncias de abuso infantil, abuso sexual infantil y conspiración, según informó la OSBI.

“Durante las entrevistas se determinó que aparentemente se le causó daño al niño mientras vivía con estos dos adultos”, declaró Hunter McKee, portavoz de la OSBI, durante una rueda de prensa.

Las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento antes de proceder con los arrestos. Aunque no se han presentado cargos formales hasta el momento, ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Caddo.

“No era un entorno seguro”

Las autoridades evitaron ofrecer detalles específicos sobre el presunto abuso mientras se formalizan las imputaciones, pero subrayaron que el entorno familiar no era seguro para el menor.

“Es extremadamente triste. Este es un caso horrible para todos los involucrados”, afirmó McKee.

El jefe de policía de Chickasha, Goebel Music, señaló que el principal objetivo es localizar al niño y garantizar su protección: “Queremos encontrarlo, brindarle la atención médica que necesita y asegurarle que no regresará a ese entorno”.

Búsqueda intensiva y recompensa

La búsqueda de Ryan continúa con carácter urgente. La OSBI anunció una recompensa de $5,000 dólares para quien aporte información que permita confirmar su paradero y lograr su regreso a salvo.

Las labores incluyen drones, perros especializados y múltiples agencias policiales, con énfasis en una zona rural entre los condados de Caddo y Grady. Las autoridades aseguran que siguen recibiendo pistas, aunque hasta ahora no han logrado localizar al menor.

“Creemos que está vivo y estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo”, afirmó McKee.

Llamado a la comunidad

La OSBI solicitó a los residentes de Chickasha que revisen cámaras de seguridad privadas y comerciales que puedan haber captado movimientos relevantes la noche de la desaparición.

Ryan mide aproximadamente 1,40 metros, pesa 39 kilos, tiene cabello rubio y ojos azules. Vestía una camisa a cuadros roja y negra, vaqueros oscuros y botas marrones con punta de acero.

Cualquier persona con información puede comunicarse de forma anónima con la línea de denuncias de la OSBI: 800-522-8017.

Sigue leyendo:

–Abuela de Oklahoma acusada de drogar y encerrar a sus nietos en una jaula

–Hispano murió arrollado por un conductor ebrio en Oklahoma

–Adolescentes arrestados por doble homicidio en plantación de marihuana en Oklahoma