Detienen en Louisiana a una mujer que atacó a un agente tras bañarse desnuda en un estanque: “Intentaba ser una sirena”

Una mujer de 41 años fue arrestada en el norte de Louisiana luego de protagonizar un incidente inusual: fue hallada desnuda nadando en un estanque ajeno, se negó a acatar órdenes policiales y presuntamente agredió a un agente del sheriff. Enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión a un oficial y resistencia violenta.

Denuncia por allanamiento en una zona rural

El incidente ocurrió en noviembre en la comunidad de Linville de Marion, en la parroquia Union, cuando agentes del sheriff respondieron a una llamada por allanamiento. Un residente alertó que una mujer se encontraba en su entrada, gritando y negándose a abandonar la propiedad pese a haber sido advertida previamente.

Al llegar al lugar, un agente de patrulla encontró a la sospechosa completamente desnuda, nadando en un estanque ubicado dentro de la propiedad del denunciante, según informó la Oficina del Sheriff de la Parroquia Union.

“Intentaba ser una sirena”

La mujer fue identificada como Erin Elizabeth Sutton, de 41 años, residente de Marion. De acuerdo con el reporte oficial, Sutton se negó inicialmente a salir del agua o a dialogar con el agente, asegurando que estaba “intentando ser una sirena”.

Tras reiteradas órdenes, finalmente salió del estanque. Debido a las bajas temperaturas, los agentes solicitaron la asistencia de los servicios médicos de emergencia para evaluar su estado de salud.

Enfrentamiento con el agente

Las autoridades indicaron que Sutton recibió una manta y, cuando el agente intentó escoltarla hacia el interior de una residencia para resguardarla del frío, se abalanzó sobre él.

Según el informe del sheriff, la mujer ignoró múltiples órdenes, se resistió al arresto y fue alcanzada por una pistola eléctrica, sin que esta surtiera efecto. Posteriormente, fue reducida en el suelo, donde presuntamente pateó y golpeó al agente antes de ser inmovilizada.

Amenazas durante el traslado y cargos judiciales

Sutton fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Durante el trayecto, amenazó de muerte a agentes y paramédicos, según las autoridades.

Dado que requería atención médica inmediata, los agentes solicitaron posteriormente órdenes de arresto, que fueron aprobadas por un juez del Tercer Distrito Judicial de Luisiana.

La mujer se entregó a las autoridades el 6 de enero de 2025 y fue arrestada por múltiples cargos, entre ellos: tres cargos de resistencia a un oficial con fuerza o violencia, dos cargos de intimidación pública, dos cargos de agresión a un agente de policía, alteración del orden público/ebriedad, y allanamiento ilegal.

La fianza fue fijada en $62,000 dólares, informaron las autoridades.

