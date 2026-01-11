El tiempo de hoy en Miami para este domingo 11 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 11 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 80% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y habrá cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:49 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 75 grados Fahrenheit (20 y 24ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

