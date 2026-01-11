Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de enero de 2026
LEO
11 de enero de 2026
Mira, Leo, ponte abusado con tu imagen y con lo que sale de tu boca, porque en estos días podrías quedar mal sin necesidad. No todo lo que piensas se dice y no todo comentario merece salir, sobre todo cuando se trata de amistades, familia o gente cercana. Acuérdate que lengua larga trae cola corta, y luego no te andes preguntando por qué te miran raro o por qué se armó el chisme donde menos lo esperabas.
Una persona de una ciudad lejana comienza a rondarte el corazón, alguien que llega sin tanto drama, con calma y con esa paz que tanto te hacía falta. Esa persona podría ayudarte a sanar heridas viejas, de esas que dices que ya no duelen pero que ahí siguen. Si te aplicas y no sales con tus miedos o tu orgullo, esto puede convertirse en algo serio, bonito y duradero, no en otro intento fallido.
La suerte anda de tu lado, sobre todo en juegos de azar, rifas o situaciones donde te arriesgues un poquito, pero ojo: no te emociones de más ni te quieras pasar de listo, porque la suerte también se ofende cuando la abusas. Apuesta con cabeza fría y no por corazonadas locas.
Los chismes de vecindad estarán bien intensos, y algunos podrían involucrar a tu familia o amistades cercanas. No te metas donde no te llaman ni te pongas de defensor de causas que ni entiendes, porque podrías salir embarrado sin deberla ni temerla. Aprende a observar más y hablar menos, aunque te cueste.
Si decides cambiar algo de ti, que sea porque tú lo necesitas y lo quieres, no para quedar bien con nadie. No viniste a este mundo a complacer a medio mundo ni a vivir según expectativas ajenas. Quien te quiera, que te quiera completo, no a medias ni editado.
En los negocios se ven buenas oportunidades en este primer mes del año, pero mucho cuidado con invertir con personas cercanas o muy queridas. A veces el problema no es la mala intención, sino la mala administración. Recuerda que muchas veces el enemigo, o el error más grande, duerme en tu misma confianza. Piensa, analiza y no firmes nada por emoción.
VIRGO
11 de enero de 2026
Virgo, estos días andarás con el corazón sensible porque extrañarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo, pero no te equivoques: su energía sigue ahí, cuidándote, guiándote y jalándote las orejas desde donde esté. No estás solo ni abandonado, aunque a veces así lo sientas cuando el silencio pesa más de la cuenta.
Se abre un ciclo ideal para comenzar de cero, para reinventarte y hacer las cosas distinto. No te detengas por nadie ni pidas permiso para ser feliz. Este nuevo capítulo trae recompensas que la vida antes te negó, pero solo si te atreves a salir de tu zona de confort y dejar de autosabotearte con miedos viejos.
Cuida mucho tu interior, deja de lastimarte por personas que solo te dan dolores de cabeza y cero resultados. No todo el que se acerca merece tu tiempo ni tu energía. La vida es justa, aunque a veces tarde, y te pondrá pruebas que te harán valorar lo que sí tienes y lo que sí vale la pena conservar.
Podrías recibir una noticia muy especial de alguien que no esperabas, y eso te levantará el ánimo más de lo que imaginas. Serán días de cambios importantes donde reflexionarás si realmente has cumplido tus metas o solo has estado sobreviviendo. No te castigues, mejor corrige el rumbo.
Es momento de decirle adiós a penas ajenas que no son tuyas. Deja de cargar problemas que no te corresponden y enfócate en lo que te da paz, estabilidad y crecimiento. Mucho cuidado con esperar demasiado de personas que no moverían ni un dedo por ti; ahí es donde más decepciones nacen.
Los amores de una noche estarán muy presentes y también la posibilidad de reencontrarte, literal y figuradamente, con una amistad o expareja. Solo recuerda: no confundas calentura con sentimientos, porque luego el golpe emocional es más fuerte.
Se ve la planeación de un negocio o proyecto nuevo, algo que empieza en ideas y termina tomando forma. También regresarás al ejercicio o a la dieta, buscando sentirte mejor contigo mismo. Eso sí, podrías decepcionarte de una persona al confirmar que lo que se decía de ella era verdad. No te sorprendas tanto, a veces la gente solo confirma lo que ya intuías.
LIBRA
11 de enero de 2026
Libra, ponte muy atento porque podrías verte envuelto en chismes y malos entendidos que vienen desde tu propia familia. Sí, de esa que se supone que te cuida, pero a veces también mete cizaña. No te enganches ni reacciones al primer impulso, porque muchas veces el silencio y la prudencia te dejan mejor parado que andar dando explicaciones que nadie pidió.
En el área de los negocios vienen cambios importantes y no debes tenerle miedo a moverle, porque se visualizan oportunidades grandes que podrían dejarte muy buenas ganancias. Incluso existe la posibilidad de trabajar o asociarte con miembros de tu familia, pero aquí la señora te dice: todo con reglas claras, acuerdos por escrito y sin mezclar emociones con dinero, porque luego vienen los pleitos.
No permitas que nadie robe tu paz ni se meta en tu entorno. Tienes todo para estar bien y lograr grandes metas, pero el problema es que haces demasiado caso a comentarios pesimistas que no te aportan nada. Hay gente que solo habla desde su frustración, y tú escuchándolos te ganas puros dolores de cabeza. Aprende a filtrar opiniones.
Un amor del pasado regresa con mucha fuerza y viene a mover fibras que creías dormidas. Vas a sentir bonito, pero también peligroso, porque no todo lo que vuelve merece quedarse. Analiza si regresa para sumar o solo para revolverte el corazón y luego irse como si nada.
Si tienes pareja, las cosas pintan bastante bien. Se abren ciclos positivos que los unirán más, siempre y cuando dejes de ser tan sensible y no hagas tormentas de cualquier gotera. Endurece un poquito el corazón, no para volverte frío, sino para no sufrir de más por cosas que no valen la pena.
No permitas que quienes te rodean te manejen como títere. Recuerda que tú tienes la última palabra sobre tu vida, tus decisiones y tu rumbo. Deja de quejarte tanto y aprende a valorar lo que tienes hoy, porque mañana podrías perderlo y entonces sí vendrá el arrepentimiento. Cambios en el amor se acercan y también la posibilidad de sentir atracción por alguien que vive lejos de tu tierra, cuidado con idealizar demasiado.
ESCORPIÓN
11 de enero de 2026
Este es el momento ideal para cerrar ciclos y concluir proyectos que traes arrastrando. Si algo quedó inconcluso y ya no tienes ganas de continuarlo, suéltalo sin culpa. No todo lo que empiezas tiene que terminarse, a veces cerrar también es avanzar. Dedícate de lleno a lo que realmente te apasiona, porque se viene una renovación total en tu vida.
El amor llegará cuando tenga que llegar, no cuando tú lo fuerces. Lo mismo pasa con las oportunidades. Antes de andar buscando afuera, mírate en el espejo y pregúntate si te gusta lo que ves; si no, trabaja en eso. Nadie llega a salvarte, tú te construyes primero.
Eres un signo fuerte, guerrero y nada dejado, y lo sabes. También sabes que cuando te hacen daño no olvidas fácilmente. Tus venganzas no son inmediatas, tú esperas el momento exacto para dar el golpe, aunque esta vez la vida te pide más inteligencia emocional y menos rencor, porque no todo vale la pena.
La vida te llevará al lugar correcto y a la persona indicada sin que tengas que estarte equivocando tanto. Aprende a confiar en los tiempos, aunque te desesperen. Dolores musculares y algunas infecciones podrían aparecer estos días, así que no ignores señales del cuerpo ni te hagas el fuerte de más.
Si tienes pareja, abre bien los ojos. Hay alguien rondando, coqueteando o hablándole bonito al oído, y si no pones límites claros podrías meterte en un problema serio con tu peor es nada. No des por hecho lo que no estás cuidando.
En el ámbito laboral vienen cambios importantes que debes atender de inmediato. Podrían ofrecerte un mejor puesto, nuevas responsabilidades o incluso un dinerito extra que llevabas tiempo esperando. Aprovecha, pero no te confíes de más.
Mucho cuidado con infecciones estomacales o en vías urinarias, porque estarán a la orden del día y, si no te atiendes a tiempo, podrías terminar hasta en el hospital. La salud no se negocia, mijo o mija, cuídate como nadie más lo hará.
ARIES
11 de enero de 2026
Aries, traes la bipolaridad a flor de piel y lo sabes. Un día andas con toda la energía y al siguiente ni tú te aguantas, así que bájale dos rayitas antes de decir cosas de las que luego te arrepientas. Si tienes pareja, se viene más cariñoso o cariñosa de lo normal, y no es gratis: algo te va a pedir o necesita decirte, así que escucha con atención y no te pongas a la defensiva.
Deja que el mundo ruede y que los comentarios buenos o malos sobre ti sigan su curso. No te enganches con todo ni quieras aclarar cada chisme. Lo más importante es que no repitas errores del pasado, porque ya los conoces y sabes perfectamente en qué terminan. Tienes la capacidad de corregir, de enmendar y de hacerlo mejor, pero ya no está permitido quedarte estancado en lo mismo por necedad.
Se visualiza embarazo para ti o para alguien muy cercano de la familia, noticia que moverá emociones y cambiará dinámicas. La vida comienza a compensarte muchas cosas, pero te pide paciencia, fe y que confíes más en ti. Nunca dejes de ser quien eres por complacer a los demás; viniste a ser feliz, no a vivir quedando bien con todo mundo.
No permitas que las caídas te dejen tirado. Aprende de ellas, sacúdete el polvo y sigue, pero con más colmillo para no volver a tropezar con la misma piedra. Habrá días en los que pensarás mucho en alguien que ya se fue, pero ya es momento de mirar lo que tienes enfrente y disfrutar el presente, porque el pasado ya no se puede cambiar.
Números de la suerte: todos los que terminen en 2, 4 y 7. Cuida tu salud, porque podrías presentar retención de líquidos, dolores en piernas y espalda, e incluso molestias en riñones. Si tienes pareja, vienen momentos muy bonitos: una sorpresa te demostrará cuánto te ama realmente, solo no sabotees lo bueno con tus arranques.
TAURO
11 de enero de 2026
Andas inestable emocionalmente y eso ya te está pasando factura. Necesitas un amor de verdad, uno que te sacuda el alma y te dé estabilidad, porque si no, seguirás dando vueltas en lo mismo por más tiempo del necesario. No se trata de rogar amor, sino de elegir mejor y dejar de conformarte con migajas.
En el trabajo se sienten envidias y malas vibras por nuevos ofrecimientos o movimientos que te favorecen. No cuentes tus planes ni tus avances, porque no todos se alegran de verte crecer. Es momento de visualizar bien qué quieres y hacia dónde vas, para que no sigas repitiendo caminos que ya habías superado.
Este mes es ideal para tomar el toro por los cuernos en trámites, documentos y asuntos legales. Se presta perfecto para resolver pendientes, firmar, arreglar papeles y lograr eso que llevas tiempo posponiendo. Si te aplicas, obtendrás buenos resultados.
Cuida mucho tu pecho y piernas, porque podrías presentar molestias que, si no atiendes, se pueden complicar más adelante. En lo laboral se ven problemas algo tensos, pero nada que no puedas resolver con tu capacidad para tomar decisiones firmes y sin miedo.
Ya no descuides ese cuerpazo criminal. Bájale a la tragazón y retoma hábitos más sanos. Sí, el físico no lo es todo, pero tampoco puedes abandonarte con la idea de “así me quieren”. Si quieres algo bueno, estable y decente, también tienes que poner de tu parte. Recuerda bien este dicho de señora sabia: como esté el sapo, así debe ir la pedrada.
GÉMINIS
11 de enero de 2026
Se vienen días algo complicados donde tendrás que tomar decisiones importantes que marcarán un antes y un después en tu vida. No tengas miedo de decir lo que sientes ni de expresar lo que traes atorado; si alguien se ofende, pues muy su problema, no cargues culpas que no te corresponden. Callarte solo para quedar bien ya no es opción.
En lo laboral se visualizan cambios positivos que te beneficiarán directamente, ya sea por un aumento, un pago atrasado o dinero que te debían desde hace tiempo. Ese alivianón económico llega justo cuando más lo necesitas, así que adminístralo bien y no te lo gastes todo por emoción.
Es momento de empezar de cero en temas de amistad. Abre bien los ojos, porque podrías perder personas valiosas por andar atendiendo a quien no sirve ni para estorbar bonito. Aprende a priorizar, porque no todo el que sonríe merece un lugar en tu vida.
Tu lado espiritual anda bastante débil y la conexión con tu ser superior ha bajado más de lo que crees. No ignores esta parte, porque ahí está la paz y la estabilidad emocional que no te va a dar ninguna persona, por más que la idealices. Fortalecer esa conexión te ayudará a tomar mejores decisiones y a no depender tanto de los demás.
Mucho cuidado con el cansancio acumulado, porque será la puerta de entrada para enfermedades. Descansa, aliméntate mejor y aprende a decir que no, porque no eres máquina. Chismes siempre habrá en tu vida, ya que tu signo despierta muchas envidias; deja que hablen, que se te resbale todo lo que venga de gente que no te da ni para el gasto.
No te dejes influenciar por personas cercanas que podrían meterte ideas en la cabeza sobre alguien que te interesa, solo porque a ellos no les gusta o no les parece. Recuerda que quien vive la historia eres tú, no ellos.
CÁNCER
11 de enero de 2026
Andarás arreglando documentos y trámites importantes, pero pon muchísima atención a los detalles. Si tienes pareja, ojo, porque se ha sentido desplazada o desplazado por tu falta de tiempo o atención. Si no te interesa seguir ahí, sé honesto; pero si sí te importa, acércate y demuéstralo con hechos, no solo con palabras bonitas.
Deja de buscar afuera lo que ya tienes cerca. Date la oportunidad de conocer mejor a quien te rodea, porque ahí podría estar eso que llevas tanto tiempo buscando en personas equivocadas. A veces lo que queremos está más cerca de lo que imaginamos, pero no lo vemos por andar distraídos.
Mucho cuidado con hablar de más o andar contando secretos que te confiaron. No te metas en chismes ajenos, porque eso podría traerte problemas serios con personas importantes en tu vida. La discreción será tu mejor aliada en estos días.
Tu familia te va a necesitar más que nunca, aunque no te lo pidan directamente. Estate presente, apoya y escucha, porque tu energía es clave para ellos. Cuida tus pies y posibles dolores estomacales, ya que podrías resentirlos si no te atiendes a tiempo.
No permitas que las actitudes de los demás te amarguen el día. Andas muy cambiante y tiendes a absorber lo negativo que te rodea, así que aprende a poner límites emocionales. Cuidado con trámites y firmas, porque algo podría no salir como lo esperabas; revisa todo dos veces antes de comprometerte.
No tengas miedo de enfrentar el mundo a tu manera ni de ir por eso que mueve tu vida y tu corazón. El amor quizá no ha tocado tu puerta todavía, pero eso no significa que no vaya a llegar. Prepárate emocionalmente, mentalmente y hasta físicamente, para que cuando aparezca estés listo y no lo arruines por inseguridades.
PISCIS
11 de enero de 2026
Mucho ojo con lo que dices y cómo lo dices en el área laboral, porque vienen comentarios fuera de lugar que podrían meterte el pie y hacerte cometer errores grandes. No te confíes ni te enganches en chismes o bromitas, porque alguien podría usarlas en tu contra y eso sí te costaría caro. A veces callar es más inteligente que querer quedar bien.
Es momento de buscar oportunidades donde realmente puedas crecer y sentirte pleno. Aferrarte a un trabajo que te tiene de malas, frustrado y sin motivación no es vida. La señora te lo dice claro: el cuerpo y el ánimo también cobran factura. Si no te suma, al menos que no te reste tanto.
Una amistad o familiar cercano pasará por engaños y mentiras por parte de su pareja, y lo verás bastante bajoneado. Tu apoyo será clave, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Escucha, aconseja, pero no te desgastes de más.
Se abre una oportunidad en el terreno empresarial o de negocio que podría cambiar tu panorama económico si sabes aprovecharla. A veces te cuesta expresar lo que sientes, no porque seas frío, sino porque la vida ya te dio varios golpes y aprendiste que no cualquiera merece tus palabras bonitas ni tu buena voluntad.
Tienes un radar finísimo para detectar mentiras y gente que se quiere pasar de lista. Hazle caso a tu intuición y pon límites firmes. No permitas que nadie venga a mover tu entorno ni a quitarte la paz que tanto trabajo te costó construir.
Deja que la gente hable y ladre si eso es lo único que sabe hacer. Tú sigue en lo tuyo, porque no vives de ellos ni te mantienen. Lo que hagan es su problema, no el tuyo.
ACUARIO
11 de enero de 2026
Entiende algo desde ya: nada es para siempre y nadie es indispensable. Todo tiene su tiempo y su momento, así que disfruta lo que tienes hoy sin apegarte de más. Cuando aprendes esto, dejas de sufrir por adelantado y empiezas a vivir más ligero.
Es tiempo de tomar decisiones propias. Tu futuro y tus proyectos solo te competen a ti. Muchas veces, por miedo a equivocarte, permites que otros decidan por ti y luego vienen las inconformidades y los arrepentimientos. Hazte responsable de tus elecciones, buenas o malas, porque de todo se aprende.
Nunca te limites en eso que mueve tu mundo y te hace feliz, aunque el mundo entero esté en tu contra. Es tu vida y nadie la va a vivir por ti. Aprende a disfrutarla sin cargar con el “qué dirán”, porque al final nadie paga tus cuentas ni tus desvelos.
Deja de guardar rencores, suelta el pasado y enfócate en el presente. Traes energía de convivencia, reuniones con amistades y la posibilidad de una salida con alguien que tiene interés real en ti. Ábrete a disfrutar sin tantas defensas.
Nunca dejes de creer en tu capacidad para lograr lo que deseas, aunque otros te digan que no podrás. La vida es justa y te pondrá oportunidades en varias áreas, pero si no las aprovechas cuando llegan, no regresan igual.
Andarás bastante harto o harta en el trabajo, sintiendo que ya no te llena y que todo se volvió rutina. Busca nuevas opciones, muévete, planea, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Inteligencia primero, impulso después.
CAPRICORNIO
11 de enero de 2026
Este mes podrías sentir que el pasado te pesa más de lo normal. Traumas, recuerdos o tristezas podrían aparecer cuando no ves claro el rumbo de tus proyectos, metas o sueños. Pero ojo, nada llega solo ni por arte de magia: lo que quieres se trabaja, se lucha y se defiende. No permitas que nadie te detenga ni te meta dudas, porque quien hoy te frena, mañana no merece aplaudir tus triunfos.
Es momento de darle vuelta a la página en cuestiones del corazón. Ya no te castigues ni te limites por errores pasados. Vuelve a creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas. Cuando tú confías en ti, la vida empieza a acomodarse solita.
Si tienes pareja, mucho cuidado con la monotonía. La relación se encuentra en una etapa delicada donde, si no se atienden los detalles, el interés puede irse apagando poco a poco. No dejes que la rutina se coma lo que tanto trabajo les costó construir. Tampoco busques pleitos donde no los hay, porque se te da mucho provocar conflictos y luego arrepentirte cuando ya es demasiado tarde.
Aprende a dialogar, a ceder y también a escuchar. A veces no es falta de amor, sino exceso de orgullo. Trata de pasar más tiempo con tu familia, porque después llegan los lamentos por no haber estado cuando más te necesitaban, y esos ya no se pueden remediar.
Un viaje comenzará a planearse, pero no saldrá como tú esperas debido al pesimismo o la mala actitud de algunas personas que supuestamente te acompañarían. Aquí la recomendación es clara: si no suman, mejor ve solo o cambia de planes. No cargues malas vibras ajenas.
SAGITARIO
11 de enero de 2026
Ya es momento de tomar el toro por los cuernos y lanzarte de lleno por ese proyecto o meta que llevas demasiado tiempo dejando en pausa. La vida no espera y las oportunidades no se quedan estacionadas. Si no te mueves, alguien más lo hará por ti.
Eso sí, ten cuidado con prometer cosas que no vas a cumplir. A veces hablas de más y te comprometes sin medir consecuencias, y luego quedas mal. Recuerda que lo que hoy haces, mañana te lo harán, y no te va a gustar quedarte esperando algo que nunca llega.
Tu sexto sentido estará muy afinado estos días. Sabrás perfectamente quién te miente, quién te quiere ver la cara y quién solo se acerca por conveniencia. Hazle caso a esa intuición, porque rara vez se equivoca.
En el amor, si tienes pareja, se vienen momentos de mucha pasión, de esos que reavivan la chispa y te sacan sonrisas. Disfruta lo que la vida te pone enfrente, pero no permitas que nadie se aproveche de tu buena voluntad. Nunca aceptes humillaciones ni cargues con responsabilidades que no te corresponden solo por querer quedar bien.
No permitas que sucesos del pasado arruinen tu presente. Aprende a soltar, a perdonar y a avanzar. Procura mantener buenas relaciones con quienes te rodean, porque tarde o temprano podrías necesitarlos, y nadie llega lejos solo.
Es momento de decir lo que sientes, le duela a quien le duela. Deja de fingir amor, cariño o interés si no lo sientes de verdad. Date la oportunidad de conocer el verdadero rostro de la felicidad y del amor, pero sin máscaras ni autoengaños.