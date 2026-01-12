El nuevo sistema de Anker SOLIX E10 para el hogar promete respaldo total y recarga solar: Especificaciones y precio

Anker se metió de lleno en el terreno del respaldo eléctrico residencial con el SOLIX E10, un sistema modular que puede alimentar una casa y recargarse con paneles solares para aguantar apagones largos (y también para optimizar consumo diario, según el enfoque “híbrido”).

Lo interesante es que no se queda en una “power station” grande: la idea es llevarlo a un formato más cercano a un sistema de energía para el hogar, con opciones para conmutación (manual o automática) y escalabilidad real.

Qué es el Anker SOLIX E10

El SOLIX E10 se presenta como una solución inteligente e híbrida para el hogar, es decir, un respaldo para toda la casa pensado para trabajar con la red eléctrica y con energía solar, y con una experiencia más automatizada que la típica batería portátil. El sistema gira alrededor de un inversor + batería en formato modular (base system), y se le pueden sumar componentes para integrarlo mejor con la instalación eléctrica del hogar.

Anker plantea dos caminos principales de integración: el Power Dock (enfocado en una conmutación automática rápida) o el Smart Inlet Box (una alternativa más “económica” con cambio manual y carga desde la red, pensada para convivir con solar existente). En términos prácticos, esto significa que el mismo “corazón” (E10) se adapta a distintos niveles de presupuesto y complejidad de instalación.

Especificaciones y cómo se recarga con solar

En potencia, el E10 está pensado para cargas pesadas de hogar: El E10 puede manejar demanda alta (incluso aire acondicionado grande) y ofrece un modo “turbo” para picos de consumo por tiempo limitado. También se destaca la escalabilidad: el planteamiento es que puedes combinar unidades para subir la capacidad total del respaldo y aguantar más días sin red, dependiendo del número de módulos instalados.

Sobre la parte solar (lo que a muchos les importa más), el E10 promete una entrada solar alta por unidad y compatibilidad con paneles de terceros, además de escalar esa captación solar si se instalan varias unidades. Eso lo vuelve más práctico que una batería “cerrada”, porque no obliga a casarte con un ecosistema único de paneles.

Un punto clave para la vida real en casa: con el Power Dock, Anker enfatiza un cambio automático muy rápido (20 ms) durante cortes, pensado para proteger equipos y que no se “caiga” todo al apagarse la red. Si el objetivo es continuidad (router, NAS, PCs, nevera, etc.), ese detalle es de los que sí se sienten en el uso diario.

Precio y disponibilidad del SOLIX E10

En lo práctico, este tipo de sistema tiene un perfil de usuario claro, aquel que o bien ya tiene o planea instalar un sistema de paneles solares para almacenar energía y así reducir dependencia de la red. La parte “no tan bonita” es que, aunque Anker hable de facilidad de uso, cuando se integra a “toda la casa” normalmente hay instalación eléctrica de por medio (y ahí el costo/tiempo depende mucho de la vivienda).

En precio, el comunicado de lanzamiento lista el E10 Base System (1 inversor + 1 batería) desde $4,299 dólares, el paquete E10 + Smart Inlet Box desde $4,599 dólares, y el E10 + Power Dock desde $5,799 dóalres.

Si la meta es “respaldo para toda la casa” de verdad, el E10 suena potente y muy flexible por lo modular y por su enfoque híbrido con solar; si lo que se busca es solo mantener luces, internet y nevera unas horas, puede ser demasiado (y caro) frente a alternativas más pequeñas.

Sigue leyendo:

• Quedarse sin batería no será opción con esta estación de carga

• Anker continúa retirando power banks por defectos que pueden ocasionar incendios

• Anker ordena retirar más de 1 millón de power banks ante riesgos de incendio y explosiones