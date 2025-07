Anker continúa retirando power banks por defectos que pueden ocasionar incendios

El cuento de terror para Anker no termina. Apenas semanas después del recall global de más de 1.1 millones de unidades a inicios de este mes, ahora la marca se enfrenta a un segundo gran susto a finales de junio, con la retirada de cinco modelos adicionales de power banks. Este nuevo lote generó alarma por riesgo de sobrecalentamiento, humo y, en casos extremos, fuego.

Este segundo recall es una acción voluntaria de la empresa para proteger al usuario. Y no es para menos: el primer retiro, ocurrido alrededor del 13 de junio, era resultado del informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) en Estados Unidos, que detallaba al menos 19 reportes de incidentes donde unidades A1263 se habían sobrecalentado, explotado o generado quemaduras ligeras, con daños materiales que superaron los $60,000 dólares.

Ese retiro inicial incluyó garantías concretas para los usuarios: Anker ofreció dos opciones —una tarjeta de regalo de $30 dólares para su tienda oficial, o un modelo mejorado (A1388) con pantalla digital— siempre que se subiera una foto con el número de serie e imagen de la unidad junto a una hoja escrita “Recalled”, nombre y fecha. Además, aunque no exigieron devolver la unidad original, sí instaron a desecharla en puntos autorizados para baterías de litio.

Modelos incluidos en esta segunda ronda y razones del retiro

En esta ocasión, los dispositivos bajo la lupa son cinco modelos que incluyen mejoras recientes (pantalla digital, carga rápida, cables integrados…), pero que compartirían un fallo en el módulo de batería interna, similar al del A1263:

Anker Power Bank (10 000 mAh, 22.5 W) – Modelo A1257



– Modelo A1257 Anker Power Bank (20 000 mAh, 22.5 W, cable USB‑C incorporado) – Modelo A1647



– Modelo A1647 Anker MagGo Power Bank (10 000 mAh, 7.5 W) – Modelo A1652



– Modelo A1652 Anker Zolo Power Bank (20 000 mAh, 30 W, cables USB‑C y Lightning integrados) – Modelo A1681



– Modelo A1681 Anker Zolo Power Bank (20 000 mAh, 30 W, cable USB‑C incorporado) – Modelo A1689



El eje central del problema vuelve a ser riesgo de sobrecalentamiento, con posibilidad de derretimiento, emisión de humo o hasta combustión, lo que convierte estos dispositivos en una amenaza no menor si se mantienen en uso. La recomendación oficial: dejar de usarlos inmediatamente, contactar con Anker con fotos del número de serie y modelo, y elegir entre reemplazo gratuito o tarjeta de regalo, junto con la solicitud de reciclaje responsable.

¿Por qué es tan grave para Anker y qué implicaciones tiene?

Este nuevo golpe se suma al daño reputacional que ya enfrentaba tras el retiro masivo de junio. Aquella primera ronda puso el foco en fallos de aislamiento dentro de baterías de litio surtidas por el mismo proveedor defectuoso. Ahora, la continuidad de estas incidencias genera serias preguntas sobre la falta de rigor en su control de calidad y su capacidad de supervisar la cadena de suministro.

La presión no solo viene del público: autoridades en distintos países están adoptando medidas más estrictas. Por ejemplo, reguladores en China y otras naciones estarían restringiendo el uso y transporte de power banks sospechosos en vuelos, como una forma de minimizar riesgos en cabina.

Estos últimos retiros han llevado a Anker a romper lazos con su proveedor de baterías problemático (Apex/Amprius) y establecer relación con ATL, el mismo fabricante que abastece a gigantes como Apple y Samsung. Aunque suena promesa, no es garantía de que no se repitan otros episodios —solo basta recordar el fiasco del Galaxy Note 7 para saber que un cambio no lo soluciona todo.

Más aún, expertos en tecnología apuntan a la necesidad de transparencia pandemónica en el proceso: informar cuándo se reparan los protocolos, cómo se prueban las baterías y de qué modo se garantiza la seguridad del usuario a largo plazo. Porque en tecnología, da igual cuán buena sea la oferta: si generas dudas sobre algo tan básico como encender un dispositivo, pierdes mercado.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Para los consumidores, la hoja de ruta es clara:

Si tienes un PowerCore 10000 A1263 , terminé su uso y métete al sitio oficial del recall.



, terminé su uso y métete al sitio oficial del recall. Si adquiriste uno de los cinco modelos afectados esta vez, repite el proceso.



Guarda evidencia: foto, modelo, número de serie y comprobante, por si Anker lo solicita.



Encárgate de reciclar el dispositivo defectuoso, no lo deseches a la basura convencional.



Para Anker, el desafío es doble: necesita actuar rápido, ofrecer garantías tangibles de fiabilidad y construir un sistema de control robusto que evite nuevos fiascos. Hasta ahora, la reacción ha sido rápida y abierta, pero frente a la opinión pública y la competencia, queda mucho camino por recorrer.

Y aunque algunos usuarios valoran esta transparencia y disposición frente a la crisis, muchos otros están recuperando distancia. Como marca que apostó a la calidad confiable por un precio justo, no puede permitirse más fallos que pongan en tela de juicio esa promesa.

