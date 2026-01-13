Exmarino es condenado a más de 16 años por vender secretos militares a China

Un exmarino fue condenado el lunes a 16 años y 8 meses de prisión por vender información confidencial sobre buques de guerra a un oficial de inteligencia que trabajaba para China, informó el Departamento de Justicia.

Jinchao Wei, de 25 años y ex maquinista del buque de asalto anfibio USS Essex, fue declarado culpable en agosto por un jurado federal de seis delitos, entre ellos espionaje, exportación ilegal de datos y conspiración para transferir información técnica de defensa. Durante 18 meses, Wei recibió más de 12.000 dólares por entregar manuales, fotos y videos del Essex, así como documentos sobre armas, sistemas de propulsión y misiones del barco.

El USS Essex, un buque capaz de transportar más de 2,000 marines durante operaciones anfibias, estaba entre los activos cuya información fue revelada, según detalló la Marina. Las pruebas presentadas en el tribunal mostraron que Wei había iniciado contacto con el oficial chino en febrero de 2022 mediante redes sociales, tras presentarse este como un entusiasta naval afiliado a la Corporación de la Industria de Construcción Naval de China, propiedad estatal.

Exmarino entregó información confidencial

A pesar de las advertencias de un amigo sobre la naturaleza sospechosa del contacto, Wei continuó las comunicaciones y trasladó los mensajes a una aplicación cifrada que consideraba más segura. Posteriormente, entregó al oficial chino 60 manuales técnicos y operativos, docenas de fotografías y videos que describían el funcionamiento y armamento del Essex y otros buques.

Wei fue uno de dos marinos en California acusados de filtrar información militar a China en 2023. El otro, Wenheng Zhao, se declaró culpable de conspiración y aceptar sobornos y fue condenado a más de dos años de prisión en 2024.

En una carta dirigida al juez antes de la sentencia, Wei se disculpó y admitió que su juicio había sido nublado por introversión y soledad, asegurando que no debería haber compartido información con quien consideraba un amigo.

Funcionarios estadounidenses han reiterado la preocupación por las actividades de espionaje de China y han presentado múltiples causas penales en los últimos años contra agentes de Beijing que robaron información gubernamental y comercial confidencial.

