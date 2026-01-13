Hallan en el lago Michigan el cuerpo de una maestra desaparecida en Chicago

Las autoridades informaron que un cuerpo recuperado el lunes del lago Michigan pertenece a Linda Brown, una maestra de educación especial de 53 años que había sido reportada como desaparecida en Chicago desde principios de enero. La policía mantiene abierta la investigación y espera los resultados de la autopsia.

El Departamento de Policía de Chicago informó que el hallazgo se produjo poco antes del mediodía, cerca del lado sur de la ciudad. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook corroboró la identidad de la víctima.

La familia de Brown también realizó una identificación positiva y expresó su dolor en declaraciones a ABC 7, asegurando en un mensaje de texto que están “absolutamente desconsolados”.

Desaparición tras una noche tranquila en casa

Brown, de 53 años, fue vista por última vez el 3 de enero en la cuadra 4500 de Martin Luther King Jr. Drive, en el vecindario de Bronzeville, a unos tres kilómetros del estadio Rate Field, sede de los White Sox.

De acuerdo con la policía, conducía un Honda Civic azul modelo 2021 y, presuntamente, se dirigía a su cita semanal de acupuntura, luego de haber pasado una tranquila noche de película con su esposo, Antwon Brown.

El automóvil abandonado y las imágenes clave

El 7 de enero, los investigadores localizaron el vehículo de Brown abandonado cerca de East 35th Street y South Lake Park Avenue, a solo dos millas del lugar donde fue vista por última vez.

Días después, la policía recuperó un video de vigilancia que muestra a Brown en la misma zona donde apareció su automóvil. Según relató su familia, en las imágenes se observa a la maestra caminando sola por un puente peatonal que conduce hacia la orilla del lago alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado.

La angustia de la familia y una investigación abierta

Antwon Brown contó que entró en pánico al despertarse temprano ese sábado y notar que su esposa no estaba en casa.

“No sé qué hacer. Lo he hecho todo. Estoy hablando con gente, hay personas buscándola. No tengo más opciones”, expresó visiblemente afectado.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa y que aún se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa y las circunstancias exactas de la muerte. Por ahora, no se ha aclarado cómo Linda Brown terminó en el agua, ni se ha anunciado oficialmente la causa de su fallecimiento.

