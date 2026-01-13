‘La rendición de cuentas no se logrará en silencio’

El grupo de justicia social Centro CSO OC organizó una vigilia pacífica el viernes por la tarde frente al edificio federal, en el centro de Santa Ana. La actividad tuvo como objetivo manifestar inconformidad por las vidas perdidas a manos de agentes de inmigración, así como por el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis.

“La rendición de cuentas no se logrará permaneciendo en silencio, por lo que debemos salir a las calles para exigir justicia y rendición de cuentas cuando nuestro propio gobierno comete delitos contra la comunidad”, dijo Rain, organizadora con CSO OC.

La manifestación afuera del edificio que alberga las oficinas locales de ICE en Santa Ana fue la segunda protesta organizada en el condado esta semana. Formó parte de una ola más amplia de protestas a nivel nacional contra las medidas de control de la inmigración, desencadenadas por el fatal tiroteo de la madre de tres niños en Minneapolis, en el que estuvo involucrado un agente federal, y otro tiroteo en Portland el día siguiente, en el que también estuvo involucrado un agente federal y que dejó a dos personas heridas.

“Estos agentes federales están aquí afuera maltratando y matando a nuestra gente, no solo en Minneapolis, sino también en Santa Ana”, dijo Rain. “Maltrataron a Narciso Barranco y, justo la semana pasada, detuvieron injustamente a otro abuelo, lo esposaron tan fuerte que no pudieron quitarle las esposas, lo que le provocó lesiones en los brazos”.

Un poco más de 400 miembros de la comunidad y organizadores marcharon desde el Centro Federal a lo largo de Flower Street, First Street y Broadway, ocupando todos los carriles del tráfico y recibiendo el apoyo de los transeúntes. Rain dijo que el grupo de CSO OC se enteró de la muerte de Good por parte del equipo de Legalización Para Todos (L4A), que mandó un texto dándole las noticias.

“Incluso antes de que saliera en las noticias, un grupo presente dijo que los agentes habían disparado a alguien”, dijo por teléfono. “Hay que entender que todos somos observadores, vigilantes de la comunidad, por lo que queríamos mostrar nuestra solidaridad con los miembros de L4A (Legalización Para Todos) y realizar una manifestación local”.

Una segunda manifestación y un herido

Una segunda protesta se inició en la noche del mismo día, justo cuando la organización CSO OC estaba terminando en forma pacífica.

La cadena ABC 7 publicó un video que ha circulado en las redes sociales, donde aparecen agentes del Departamento de Seguridad Nacional embistiendo contra la multitud.

“Era un grupo independiente que no estaba con nosotros. Nosotros nos dispersamos y nuestro evento terminó bien. Pero el grupo que se enfrentó a los agentes del DHS más tarde esa misma noche no fue el nuestro”, aclaró la organizadora.

En el video se aprecia cómo los agentes comienzan a avanzar hacia los manifestantes y, en un momento disparan lo que parecían ser proyectiles con gas pimienta. También se observa cuando varios agentes sujetan a un manifestante que portaba un megáfono, antes de dispararle a otra persona en la cara con una bala de goma. Se puede observar cómo el muchacho empieza a sangrar por la cara mientras es arrastrado por un agente.

“Hemos visto los vídeos que circularon por las redes sociales y queremos dejar claro que, aunque no nos identificamos con el otro grupo, no aprobamos las acciones violentas de la policía de Santa Ana u otros agentes contra quienes protestan”, dijo Rain.

Algunas personas en las redes sociales identificaron a uno de los manifestantes arrestados como Skye Jones y se manifestaron al día siguiente afuera de la cárcel de Santa Ana. El grupo de CSO OC dice que, aunque las cosas siempre se pueden escalar cuando ocurre una protesta, no quieren que la gente se olvide de por qué salen a manifestarse.

La siguiente manifestación está programada para el martes 13 de enero y se anunciará la locación en sus redes sociales.

“Yo diría que no hay que caer en la desesperación; nosotros, el pueblo, tenemos mucho poder para cambiar las cosas”, dijo Rain. “Animo a la gente a involucrarse en las organizaciones activas en sus comunidades, porque juntos podemos mover montañas; no hay que olvidar que estamos luchando por nuestras vidas”.