Miami: pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 13 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 80% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 20 y tendremos más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:50 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

