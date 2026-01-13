Presupuesto de Newsom falla en proteger a inmigrantes

En su último año como gobernador, Gavin Newsom presentó el 9 de enero, su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026-27 que de acuerdo a líderes de la comunidad, falla en proteger a los inmigrantes de California, por lo que pidieron a los legisladores estatales rechazar los recortes que propone.

“Si bien el presupuesto del gobernador preserva algunas inversiones cruciales, no protege completamente a las comunidades inmigrantes de los graves daños causados ​​por la agenda antiinmigrante de la administración Trump y los recortes del Congreso a la atención médica y la asistencia alimentaria promulgados en virtud del proyecto de ley de presupuesto federal H.R. 1”, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del Centro de Políticas de Inmigración de California.

Señaló que California estaba en un camino mucho más sólido hacia la atención médica universal en 2024, pero las recientes decisiones presupuestarias, que incluyen el congelamiento de la inscripción en MediCal y el incremento de las primas, han frenado ese progreso.

“Esta propuesta presupuestal relegará a los inmigrantes trabajadores a la atención de salud de emergencia”

Agregó que tampoco aborda la situación de los casi 75,000 inmigrantes que pronto perderán su derecho a la asistencia alimentaria financiada por el gobierno federal, un beneficio que han recibido durante mucho tiempo.

“California debe invertir en servicios legales y otros programas esenciales para mantener a las familias inmigrantes unidas, saludables y fuertes”.

Por lo tanto, advirtió que continuarán luchando por una cobertura de salud completa, acceso a la salud, protecciones fuertes para un debido proceso y justicia económica para todos los californianos sin importar el estatus migratorio; así como por un sistema tributario que exija a las corporaciones y multimillonarios que finalmente paguen su parte justa.

El gobernador Newsom dijo que su presupuesto refleja tanto confianza como prudencia.

“La economía de California es sólida, los ingresos superan las expectativas y nuestra situación fiscal es estable gracias a años de gestión financiera responsable; sin embargo, mantenemos la disciplina y nos centramos en consolidar el progreso, sin extralimitarnos”.

Afirmó que debemos asegurarnos que el presupuesto se mantenga equilibrado más allá del próximo año fiscal, con una gestión financiera prudente, financiando lass reservas y manteniendo las inversiones en áreas clave para los californianos, desde la educación hasta la seguridad pública.

Al mismo tiempo que el estado se prepara para la volatilidad generada por la administración Trump, que escapa a si control.

“Esto es lo que significa una gobernanza responsable”, dijo.

Sin embargo, los líderes que abogan por los inmigrantes, la salud y analizan el presupuesto no están de acuerdo con su visión.

Kiran Savage-Sangwan, directora de la California Pan-Ethnic Health Network dijo que la propuesta del gobernador, California privaría de la cobertura completa de MediCal a los inmigrantes que son sobrevivientes de violencia doméstica, trata de personas y otros traumas.

“A pesar de presentarse como una respuesta a la política federal bajo la ley H.R. 1, esta propuesta revierte un compromiso estatal de décadas, consagrado en la ley estatal, de brindar atención a refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica y titulares de visas para víctimas de delitos”.

Dijo que sin acceso a estos beneficios, los refugiados, que a menudo necesitan atención médica continua por lesiones, deficiencias nutricionales, trastorno de estrés postraumático y exposición a enfermedades infecciosas, se verán privados de sus médicos, terapeutas y medicamentos.

“Mientras los ricos y las corporaciones disfrutan de miles de millones en exenciones fiscales de Trump, el gobernador seguirá exprimiendo el dinero de los bolsillos de los trabajadores agrícolas, los trabajadores de comida rápida y los conserjes, obligándolos a elegir entre el hambre y la atención médica”.

Savage pidió a los legisladores rechazar de inmediato estos recortes adicionales y racistas a MediCal para las poblaciones inmigrantes y buscar nuevas fuentes de ingresos para proteger la atención médica de los millones de californianos que están perdiendo cobertura y acceso fundamental a servicios dentales, así como de aquellos que aún están en riesgo ante los inminentes recortes federales”.

Y remató diciendo que “California no puede pretender ser más compasiva que Trump mientras redobla la apuesta en su crueldad.”

Chris Hoene, director ejecutivo del California Budget & Policy Center dijo que desafortunadamente, el plan de gastos del gobernador para el ciclo 2026-27 equilibra el presupuesto eludiendo las duras realidades del megaproyecto de ley republicano, H.R. 1, y mantiene los recortes estatales a servicios públicos vitales, como MediCal, implementados como parte del año en curso.

“La propuesta dejará a muchos californianos sin asistencia alimentaria ni cobertura de atención médica”.

Sostuvo que la legislatura estatal no puede permitir que la crueldad de la administración federal y la reticencia del gobernador a actuar con decisión dicten nuestro futuro.

“El presupuesto estatal para el 2026-27 representa una oportunidad para rechazar la visión de la administración federal para el país e invertir con determinación para garantizar un futuro asequible y equitativo para los californianos. La propuesta del gobernador no presenta dicha visión”.

De acuerdo a la organización Health Access, la propuesta presupuestal de Newsom presentada a principios de mes, ataca injustamente a los californianos indocumentados y con estatus migratorio incierto al mantener los recortes del presupuesto 2025-2026 y ponerlos en mayor riesgo.

Recortes del ciclo 2025-2026 que mantiene el nuevo presupuesto de Newsom:

Congelación de la inscripción en MediCal para californianos indocumentados, que comenzó el 1 de enero.

Eliminación de la cobertura dental a partir del 1 de julio de 2026.

Implementación de una prima de $30 mensuales comenzando el 1 de julio de 2027.

La propuesta actual también:

Somete a las poblaciones inmigrantes a requisitos de declaración de ingresos laborales. El presupuesto propone imponer estos requisitos a pesar de que no son exigidos por la Ley H.R. 1, y a pesar de la casi imposibilidad para muchos inmigrantes cubiertos de documentar su cumplimiento dadas otras leyes laborales federales.

Niega los beneficios completos de Medi-Cal a las poblaciones inmigrantes que están siendo excluidas de los programas federales de atención médica, lo cual es inconsistente con las políticas existentes que han extendido la cobertura a todos los californianos elegibles por ingresos, independientemente de su estatus migratorio. Según la propuesta, estos inmigrantes solo recibirían servicios de emergencia y relacionados con el embarazo.

En mayo, el gobernador Newsom deberá presentar su propuesta actualizada de presupuesto, la cual tiene hasta el 15 de junio para ser aprobada por la legislatura estatal para entrar en vigor el 1 de julio.

La Latino Coalition for a Healthy California (LCHC) urgió al gobierno de Newsom a: