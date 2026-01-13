Video: Así se vivió un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y sicarios en Tamaulipas

La violencia volvió a escalar en la región conocida como la Frontera Chica de Tamaulipas, donde un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados provocó una fuerte movilización de fuerzas federales en el municipio de Guerrero. El choque ocurrió en plena vía pública y fue captado en video, material que posteriormente circuló en redes sociales.

El intercambio de disparos se registró cuando personal federal realizaba patrullajes de vigilancia preventiva. De acuerdo con información oficial, los uniformados fueron atacados por sujetos armados que se desplazaban en un convoy, lo que derivó en una persecución y un enfrentamiento abierto. Durante la agresión, los agentes repelieron el ataque y lograron contener a los presuntos delincuentes.

Las imágenes muestran el uso de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, empleados por los agresores para intentar repeler a las fuerzas federales. Uno de estos vehículos fue impactado durante la refriega y terminó incendiado cerca del arco de bienvenida del municipio, donde se observa la leyenda “Feliz Viaje”.

La presión ejercida por los elementos de la Guardia Nacional obligó a los ocupantes del vehículo a descender y huir a pie hacia una zona de maleza, dejando abandonada la unidad junto con diverso equipo táctico y armamento. En algunos de los videos se escuchan claramente las detonaciones y se observa cómo los agentes toman posiciones para responder al ataque.

De acuerdo con el Diario de Tamaulipas, tras controlar la situación, las autoridades incautaron el vehículo blindado y armamento de alto poder, entre ellos un fusil Barrett calibre .50, fusiles de asalto, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre bajas oficiales derivadas de este enfrentamiento.

La Guardia Nacional reforzó la presencia operativa en la zona para prevenir nuevos hechos de violencia y continuar con la búsqueda de los responsables.

La Frontera Chica de Tamaulipas es considerada una de las zonas más conflictivas del estado debido a su ubicación estratégica para el trasiego de drogas, armas y migrantes hacia Estados Unidos, lo que ha derivado en constantes enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad federales.

