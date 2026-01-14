Francia registra más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Francia registró en 2025 más muertes que nacimientos, un fenómeno que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE).

El informe refleja que al 1 de enero de 2026, la población del país alcanzaba 69.1 millones de habitantes, un incremento de 0.25% respecto al año anterior, a pesar del saldo natural negativo de 6,000 personas.

En 2025 nacieron 645,000 bebés, lo que representa una caída del 2.1% respecto a 2024 y un descenso del 24% respecto a hace 15 años, cuando se registró el último pico de natalidad. Por otro lado, se reportaron 651,000 defunciones, el número más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, impulsado en gran parte por una epidemia de gripe invernal especialmente mortal a comienzos del año. A pesar del aumento de fallecimientos, la esperanza de vida al nacer se mantuvo en ascenso, situándose en 85.9 años para mujeres y 80.3 para hombres.

El envejecimiento de la población y la caída de la natalidad colocan a Francia en la misma situación demográfica que afecta a gran parte de Europa, lo que genera preocupación sobre el futuro del mercado laboral y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Philippe Crevel, economista del centro de estudios Cercle d’Epargne, advirtió que la jubilación de las grandes generaciones nacidas en los años 60 podría intensificar las tensiones laborales y los problemas de fuerza laboral en los próximos años.

Aumentan matrimonios

A pesar del descenso en los nacimientos, el informe destacó un aumento en las uniones legales: el número de matrimonios ascendió a 251,000 en 2025, mientras que los Pactos de Solidaridad Civil (PACS) se mantuvieron estables con 197,000 registros en 2024. Esto sugiere que, aunque la población enfrenta un saldo natural negativo, la estructura familiar sigue activa y mantiene cierta estabilidad social.

El INSEE señaló que la combinación de menor natalidad y mayor mortalidad representa un desafío para la economía, la planificación social y la política de bienestar del país. Los expertos destacan que Francia debe implementar políticas de apoyo a la natalidad y estrategias para integrar a trabajadores mayores, con el fin de enfrentar los efectos del envejecimiento poblacional en las próximas décadas.

Con estos cambios, Francia se convierte en un caso emblemático de la crisis demográfica europea, donde la población se mantiene estable gracias a la migración y la esperanza de vida, pero enfrenta un declive natural que podría afectar la economía y la fuerza laboral a mediano y largo plazo.

Sigue leyendo: