Revelan que terapia de sonido elimina del cerebro proteínas tóxicas del Alzheimer

Investigadores de la Academia China de Ciencias han demostrado que la estimulación sonora a 40 Hz puede eliminar proteínas amiloides tóxicas en el cerebro. Este estudio se ha realizado en un grupo de monos rhesus de edad avanzada, conocidos por desarrollar características similares a la enfermedad de Alzheimer humana.

La estimulación diaria durante siete días resultó en un aumento significativo de los niveles de proteína amiloide en el líquido cefalorraquídeo de los monos. Los científicos reportan un aumento superior al 200% en comparación con los niveles iniciales, lo que sugiere una mejora en la eliminación de proteínas tóxicas.

Los niveles elevados de proteína amiloide se mantuvieron incluso cinco semanas después de la finalización de la estimulación, lo que sugiere la posibilidad de una intervención terapéutica efectiva a largo plazo.

Comparaciones con tratamientos actuales

A diferencia de los tratamientos con anticuerpos disponibles que ofrecen resultados limitados, la estimulación sonora representa una terapia física no invasiva que podría ser más accesible y económica para los pacientes con enfermedad de Alzheimer.

Estos hallazgos pueden abrir nuevas vías en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, sugiriendo que la estimulación auditiva no solo es viable, sino también efectiva en la modificación del metabolismo de proteínas en el cerebro.

Efectos secundarios asociados

La estimulación sonora a 40 Hz, asociada con ondas gamma cerebrales y usada en terapias experimentales como para Alzheimer, presenta riesgos y efectos secundarios potenciales, aunque estudios iniciales indican buena tolerancia general.

Riesgos auditivos. Volúmenes altos durante la estimulación pueden causar pérdida auditiva progresiva o fatiga auditiva, especialmente con auriculares. El uso prolongado sin pausas genera molestias en el canal auditivo externo.

Efectos en estudios clínicos. En fases 1 y 2A de ensayos para Alzheimer, se reportaron efectos adversos leves y ningún problema grave de seguridad; participantes lo usaron sistemáticamente en casa. Dos voluntarios con epilepsia mostraron aumentos en potencia cerebral sin convulsiones.

Otros efectos potenciales. Puede inducir dependencia psicológica para relajación, limitando métodos naturales. No se observan náuseas u otros efectos adversos graves en revisiones relacionadas.

Otras aplicaciones de la estimulación sonora

La estimulación sonora, como la musicoterapia o la estimulación auditiva sensorial, se ha explorado para varios tipos de demencia más allá del Alzheimer, con beneficios en atención, agitación y funciones cognitivas.

Esta técnica muestra potencial en demencias mixtas, vasculares y frontotemporales, al reducir síntomas conductuales y mejorar la plasticidad neuronal mediante ondas alfa o gamma. Estudios destacan mejoras en pacientes con deterioro cognitivo general, no exclusivo del Alzheimer.

La estimulación sonora durante el sueño REM o con música barroca sincroniza ondas cerebrales, ayuda en la memoria y el estado de ánimo en diversas demencias. Revisiones sistemáticas confirman su uso en demencia no especificada para calmar ansiedad y potenciar la comunicación.

También te puede interesar: