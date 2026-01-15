Le exigen respuestas al gobernador de Illinois por la muerte de Katie Abraham, víctima de un inmigrante

Joe Abraham, padre de una joven de 20 años, quien perdió la vida cuando el automóvil que conducía fue embestido por detrás por otro propiedad de un inmigrante guatemalteco ebrio y carente de estatus legal que residía en Illinois, exhibió al gobernador Jay Robert Pritzker por su insensibilidad ante la tragedia ocurrida en enero de 2025, pero sobre todo por no cooperar con la administración Trump para enfrentar al fenómeno migratorio.

De acuerdo con la policía de Urbana, Illinois, Julio Cucul-Bol, ciudadano chapín quien solía emplear un alias mexicano y responsable de ocasionar un accidente de tránsito, donde dos mujeres perdieron la vida, ya había sido deportado previamente, pero volvió a ingresar al país.

A la postre, su permanencia en Illinois incidió en la muerte Katie Abraham y de su amiga Chloe Polzin, delito ocasionado al estar alcoholizado, lo cual le implicó ser sentenciado a 30 años de prisión, pues además intentó darse a la fuga.

Cabe señalar que el fallecimiento de Katie Abraham a la postre impulsó al Departamento de Seguridad Nacional implementara la “Operación Midway Blitz” a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), la cual está dirigida a detener extranjeros carentes de estatus legal en busca de deportarlos a sus países de origen.

Robert Pritzker se ha mostrado renuente a contribuir con el gobierno federal para permitir la detención y posterior deportación de inmigrantes. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Sin embargo, Joe Abraham continúa reprochándole al gobernador J.B. Pritzker por no apoyar la iniciativa de deportar a inmigrantes considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía.

Por ello, le envió una carta al multimillonario mandatario demócrata exigiéndole respuestas sobre su falta de empatía con las familias de las víctimas a merced de inmigrantes.

“Estas son las personas por las que el gobernador Pritzker siente verdadera pasión. Claramente, no sentía pasión ni interés por Katie.

Quien mató a mi hija estaba en nuestras comunidades, sin control, sin verificación, sin exámenes de salud. Y claramente no sabía cómo entender ni comportarse en nuestras comunidades. Tampoco hablaba inglés. No sabía leer ni escribir. No tuvo ni un solo día de educación formal.

Fui tan ingenuo. Me emocioné al pensar: ‘Oye, voy a hablar con el gobernador al menos para darle mi perspectiva’. Sin embargo, creo que no le interesan los ciudadanos de Illinois. Me refiero a su absoluta indiferencia e insensibilidad. No es un hombre compasivo”, expresó en una entrevista concedida a Fox News Digital.

