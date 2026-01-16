Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Viernes de cambios importantes, con la mente mucho más clara y optimista para lograr todo aquello que traes entre ceja y ceja. Traes la energía bien puesta y las ganas de comerte al mundo, pero ojo, porque no todo mundo va a ir a tu ritmo ni va a entender tus procesos. Podrías entrar en conflicto con una persona muy importante para ti, ya sea pareja, amistad o alguien de la familia, debido a diferencias que ninguno querrá aceptar tan fácilmente. Aquí la vida te pide paciencia, Leo, porque nadie es perfecto, ni tú aunque a veces te sientas el sol que alumbra todo.
Aprender a escuchar y a entender al otro será clave para que una relación no se vaya al carajo. Eso sí, grábate bien esto: nadie que ya te falló merece una segunda oportunidad, ni por lástima, ni por recuerdos bonitos, ni porque un día sí te quiso. Es momento de cerrar ciclos que dejaste abiertos, porque mientras sigas viviendo del pasado, seguirás estancado como coche sin gasolina.
Ve por tus sueños y metas sin miedo, vuelve a confiar en ti y en tu capacidad, que cuando te lo propones nadie te detiene. Se visualiza una persona de tez blanca que se te va a acercar con intenciones medio raras; no todo lo que sonríe viene con buenas intenciones, así que cuida bien a quién le abres la puerta y el corazón.
Si tienes pareja, los calores andarán bien desatados y la pasión a flor de piel; si no está en tus planes agrandar la familia, cuídate un chorro, porque este viernes pega todo y luego vienen los sustos y los “¿y ahora qué hacemos?”. No juegues a la suerte si no quieres consecuencias.
VIRGO
Momento exacto de despojarte de tanta tontería que te viene dañando la existencia. Muchas veces te tomas demasiado en serio comentarios de gente que ni te mantiene ni te aporta nada bueno. Andas cargando opiniones ajenas como si fueran tuyas y eso te tiene agotado emocionalmente. Aprende de una vez por todas que no puedes vivir de lo que digan los demás, porque esa gente siempre va a hablar, hagas lo que hagas.
Una amistad podría comprometerse en estos días y eso te moverá emociones que no tenías tan claras. También podrías sentir celos por una persona que no es nada tuya, pero aguas, porque esos son los primeros avisos de que ya te anda moviendo el tapete el corazón. No te hagas menso ni te engañes solo, mejor acepta lo que sientes y decide qué hacer con eso.
Inicias un ciclo donde empezarás a verte primero a ti, a tu bienestar y a tu paz mental. Poco a poco te irás quitando de encima toda esa basura emocional que no te dejaba avanzar ni disfrutar la vida. Vienen amores fuertes, intensos y con mucha química, pero tú ya no estás para perder el tiempo ni andar mendigando atención. Ahora sabes bien lo que quieres y lo que no.
Podrías verte envuelto en chismes por parte de familiares que se creen jueces de la moral, muy de valores, buenas costumbres y esas fregaderas. No les hagas caso, tú vive tu vida, sé feliz y haz lo que te gusta, que al final a la gente nunca la tendrás contenta. Que sus comentarios no te quiten el sueño ni las ganas de vivir.
LIBRA
No vivas situaciones que no te corresponden ni cargues problemas que no son tuyos. Aprende a no meterte donde no te llaman y, sobre todo, deja de aparentar algo que no eres solo por quedar bien con personas que, en el fondo, solo te buscan para dañarte o sacarte algún provecho. Ya estás grandecito o grandecita para seguir quedando bien a costa de tu paz. El que te quiere, te quiere como eres, con defectos y todo.
Traes muchos conflictos con tu pasado y por eso a veces te cuesta trabajo ver el presente con otros ojos. Te la pasas recordando errores, decisiones mal tomadas y personas que ya no están, cuando lo único que logras es estancarte. Perdónate de una vez, aprende de lo vivido y empieza a buscar tu felicidad en las cosas pequeñas, que ahí es donde realmente está lo bueno de la vida.
En cuestiones de amor, tu corazón está más que listo para iniciar una relación, pero el miedo te sigue ganando. Te da pavor intentar algo y no lograr consolidarlo, y por eso muchas veces te frenas solito. Ponte las pilas, Libra, porque si no te arriesgas nunca sabrás qué pudo haber sido. No te preocupes tanto por lo que no tienes y disfruta lo que sí está a tu alrededor, que no es poco.
Se visualiza una persona de piel aperlada que siente un interés genuino por ti, pero ciertas actitudes negativas tuyas, como la inseguridad o el dramatismo, han hecho que se aleje un poco. Todavía hay chance de recomponer las cosas, pero necesitas cambiar la forma en que reaccionas y aprender a comunicarte mejor. Si no corriges eso, luego no te quejes de lo que se va.
ESCORPIÓN
Si tienes una relación, es momento de consentir más a tu pareja y dejar de traer errores del pasado al presente como si fueran lista del súper. No puedes exigir tranquilidad si tú mismo sigues abriendo heridas que ya deberían estar cerradas. Aprende a perdonar de verdad o mejor no sigas, porque así solo desgastas la relación y te desgastas tú.
Vienen cambios importantes en tu vida: la llegada de una nueva amistad, la oportunidad de un nuevo trabajo y un cambio muy fuerte en tu forma de ver la vida. Madurarás más rápido de lo que te imaginas, aunque al principio te cueste aceptar ciertas verdades. La vida te va a poner pruebas para que aprendas a elegir mejor a quién dejas entrar en tu mundo.
Nuevos amores se visualizan y una amistad muy cercana te dará una sorpresa que no esperabas. También te enterarás de un rompimiento sentimental y de un embarazo dentro de tu círculo cercano, noticias que te harán reflexionar sobre tus propias decisiones. Una amistad del pasado intentará solucionar un problema pendiente contigo; tú decidirás si vale la pena abrir esa puerta otra vez o no.
Cuidado con una amistad que te buscará nomás pa’ llevarte chismes de otras personas; no todo lo que te cuentan es verdad ni te conviene cargarlo. En el trabajo andarás cansado, estresado y hasta la mauser, así que necesitas organizar mejor tus horarios y darte tiempo para descansar. No permitas que nadie altere tu paz interior, porque si tú no estás bien, nada fluye.
Una expareja se dará cuenta de que perdió mucho al dejarte ir. No te buscará por puro orgullo, pero sí andará bien al pendiente de tus movimientos. Tú sigue con tu vida, que cuando alguien te pierde, el problema no es tuyo.
ARIES
Siempre que busques mejorar en algún aspecto de tu vida, detente tantito y analiza bien por qué lo haces. Recuerda que los cambios verdaderos se hacen por amor propio, no para quedar bien con nadie ni para demostrarle nada a quien ni te valora. Cuando te sientas perdido o no encuentres salida a tus problemas, acércate a tu familia; aunque a veces no te guste lo que te digan, ellos siempre te darán el consejo más sincero y el que más te conviene.
Cuida mucho las cuestiones de pagos y deudas, porque podrías quedar mal con alguien que te ha echado la mano y eso podría cerrarte puertas importantes. Aprende a organizarte mejor y no gastar de más solo por aparentar. También es momento de convivir más con tu familia y no descuidar ese círculo tan importante; recuerda que al final del día, cuando todo se cae, ellos son los únicos que siguen ahí apoyándote sin condiciones.
Podrías sentirte algo triste al terminar el día al darte cuenta de que muchas personas que encontraste en tu camino no eran lo que esperabas. No te agüites ni te claves en eso, porque cuando menos lo esperes, la vida te va a sonreír con alguien que te hará subirte a las nubes en cuestión de minutos y te recordará lo que mereces. Dale con todo a tus sueños y metas, no bajes la guardia ni un segundo y enfoca tu energía en aquello que te mueve y te hace sentir vivo.
Una expareja andará fregando y dándote lata en estos días; no caigas en provocaciones ni retrocedas por nostalgia. Lo que ya fue, fue, y no hay necesidad de volver a revolver lo que ya estaba superado.
TAURO
Existe una alta posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tenías mucho tiempo de no ver, lo cual te llenará el corazón y te hará recordar de dónde vienes. Estos encuentros te ayudarán a valorar más tus raíces y a entender ciertas decisiones que has tomado últimamente.
Podría surgir el interés por una persona del signo de Acuario, Cáncer o Sagitario. Notarás claramente sus sentimientos hacia ti, y si ambos ponen de su parte, esto podría convertirse en una relación duradera y estable. Eso sí, no corras ni te ilusiones de más; ve paso a paso y deja que las cosas fluyan solitas.
Cuida mucho los enojos y las discusiones, porque podrías decir cosas de las que luego te arrepientas y lastimar a personas que realmente son importantes para ti. Aprende a contar hasta diez antes de hablar cuando estés molesto. También es momento de desechar ilusiones vanas con esa persona que no hace nada por tenerte en su vida; ámate más, valórate y entiende que nadie es indispensable, todos somos reemplazables cuando no saben cuidarnos.
Si tienes pareja, el panorama se torna un poco gris en cuestión de entendimiento. No discutas por cosas tan vanales y aprende a disfrutar los momentos simples, que ahí está la verdadera felicidad. Cuida mucho tus negocios o proyectos, porque un error por descuido podría tumbar lo que te ha costado construir durante años. No te confíes, Tauro, que lo bueno se cuida todos los días.
GÉMINIS
Cuida mucho más tu alimentación, porque en estos días andarás más propenso a infecciones y también a subir de peso si sigues tragando por ansiedad o desvelos. No todo lo que se te antoja te hace bien, así que bájale tantito a la comida de la calle, porque hay infecciones en puerta y luego no sabes ni de dónde te pegó el malestar. Aprende a escucharte y a cuidar tu cuerpo, que solo tienes uno.
No confundas tus sentimientos ni te hagas cuentos donde no los hay. No des terceras oportunidades, porque te volverán a jugar el dedo en el hocico y luego andarás quejándote. El que ya te falló una vez y volvió a hacerlo, no cambia, solo se vuelve más mañoso. Amistades nuevas se presentarán en estos días, y varias de ellas se convertirán en personas muy queridas que te aportarán alegría y buenos momentos.
Un ex amor te ha estado pensando más de lo que imaginas y podría ponerse en contacto contigo próximamente. Antes de contestar, pregúntate si vale la pena o si solo viene a mover emociones que ya estaban tranquilas. Aprende a valorarte un chorro y deja de esperar algo de quien nunca te supo dar nada. Cuando te eliges a ti, todo empieza a acomodarse solito.
Se visualiza un nuevo trabajo o dinero extra que te caerá como anillo al dedo. También habrá visitas inesperadas que te moverán la rutina. No comentes nada de tus planes ni proyectos, porque hay personas a tu alrededor con malas vibras que podrían echarte la sal. Mejor guarda silencio y trabaja en lo tuyo. Mejoras en el trabajo y la idea de un negocio empieza a rondarte la cabeza; es buen momento para pensar en nuevas formas de generar ingresos.
Podrías entrar en una lucha interna contigo mismo, recordando errores del pasado que no te perdonas y culpándote de cosas que no fueron tu responsabilidad. Suelta esa carga, Géminis, porque te está frenando. Si tienes pareja, podrían surgir problemas por una persona del pasado; aclara todo a tiempo y no permitas malentendidos que luego se hacen un problema grande.
CÁNCER
Si ya tienes una relación, no bajes la guardia y busca la manera de consentir más a tu pareja en todos los aspectos. Muchas veces te pierdes atendiendo cosas sin importancia y terminas descuidando a quien sí merece tu tiempo y atención. El amor también se trabaja todos los días, no solo cuando hay ganas.
Si estás en una relación, no cometas los mismos errores del pasado. Aprende a valorar lo que tienes a tu lado y sé más maduro o madura al tomar decisiones. No todo se arregla con silencio ni con drama, a veces solo hace falta hablar claro y poner las cartas sobre la mesa. Aprende también a mandar al miércoles a la gente tóxica y a entender que comentarios negativos siempre va a haber, sobre todo porque tú no te callas lo que sientes.
Recuerda que naciste pa’ ser protagonista, no para andar haciendo papeles secundarios en la vida de nadie. Quien te quiera, tendrá que darte tu lugar y respetarte como te mereces. Estarás en un tono más tranquilo en estos días, reflexionando sobre lo vivido. Aprende que las cosas pasan por algo, aunque a veces te metas en situaciones bien mensas por no aprender rápido de tus caídas y errores.
Cuida más tu cuerpazo criminal, porque andas muy sensual, pero si no te cuidas luego vienen los arrepentimientos. Bájele a la tragazón, al desvelo y a los excesos para que agarres mejor forma y te sientas bien contigo mismo. Cuando tú te sientes bien, todo fluye mejor, hasta el amor y las oportunidades.
PISCIS
Se visualiza un amor de una noche este fin de semana, de esos que llegan sin avisar y se van igual de rápido. Disfrútalo, pero no te claves ni te enamores tan rápido, deja que las cosas tomen su curso y no te hagas historias donde todavía no hay nada. Recuerda que no todo el que te sonríe quiere quedarse, algunos solo vienen a pasar el rato.
Traes en mente un viaje que podría ayudarte muchísimo a quitarte el estrés y acomodar ideas. No lo descartes, a veces cambiar de aire es justo lo que el alma necesita. Una amistad del pasado regresa a tu círculo, lo cual despertará recuerdos y emociones; toma lo bueno y deja lo que ya no sirve, no todo lo viejo merece quedarse.
Podrían surgir dudas sobre la fidelidad de cierta amistad, pues te llegarán comentarios negativos. No hagas caso a todo lo que escuchas ni te dejes llevar por el chisme; primero comprueba bien antes de reclamar, porque podrías romper una relación por rumores sin fundamento. Aprende a preguntar antes de explotar.
Y ya estuvo bueno de cargar culpas: a la fregada el pasado. Si te equivocaste o hiciste daño, ya lo pagaste de una u otra forma. Enfoca tu fuerza, tu vida y tu energía en mejorar para ti y en ser una mejor persona, no para darle gusto a nadie. Si tienes pareja y sientes que se ha alejado un poco, investiga qué está pasando y no lo dejes pasar; recuerda que muchas veces lo que no se encuentra en casa, se sale a buscar afuera.
El amor te va a sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y estar bien contigo en soledad. No veas al amor como una necesidad ni como salvación, míralo como una elección. Cuando no mendigas cariño, llega el bueno.
ACUARIO
Un trámite que traes entre manos tendrá que esperar, no es el momento de moverle ni de forzar las cosas. Aprende a respetar los tiempos, porque cuando algo no fluye es por algo. En el trabajo, todo lo que tenga que ver con ventas o trato con personas podría resultar excelente para mejorar tus ingresos, así que ponte vivo y aprovecha oportunidades.
Siempre que quieras iniciar un negocio o proyecto, visualiza que te irá de la mejor manera. No lo hagas con miedo ni pensando en el fracaso, porque así no atraes nada bueno. La mente es poderosa y tú lo sabes, úsala a tu favor. Una amistad nueva entrará a tu círculo y te dará muchas alegrías; será tu cómplice en muchas travesuras y locuras de esas que solo tú sabes hacer.
Aprende a valorar a quien está a tu lado sin pedirte nada a cambio, porque no todo el mundo llega con segundas intenciones. También es momento de expresar más tus sentimientos y decir lo que traes guardado. Muchas veces te metes en situaciones bien tontas solo porque no sabes expresar lo que siente tu corazón y luego andas arrepentido.
Cuidado con dejarte llevar por impulsos o reaccionar de mala manera por cosas sin importancia. No te tomes todo tan a pecho ni te claves en lo que dicen los demás. Aprende a mandar a la fregada a quienes solo te buscan por interés, te hacen sentir de la mauser o te restan más de lo que te suman. Tu paz no se negocia, Acuario, y ya es hora de que lo entiendas.
CAPRICORNIO
Cuidado con los amores de una noche, porque lejos de levantarte el ánimo podrían shingarte durísimo la autoestima. No es momento de andar creyendo en segundas oportunidades con gente que ya te demostró quién es; es tiempo de buscar caminos nuevos, más firmes y efectivos, que te ayuden a estabilizar tu vida y a lograr eso que tanto deseas para ti. Aprende a decir NO a quien nunca está cuando lo necesitas y a darte tu lugar, aunque al principio duela.
Date la oportunidad de vivir una vida más plena, donde no dependas de nadie para sentirte bien ni para ser feliz. Tú puedes solo, aunque a veces se te olvide. Se ve mucha suerte en juegos de azar, sobre todo con números que terminen en 5, 8 y 9, así que si vas a jugar, hazlo con fe pero sin locuras, que luego no queremos llorar.
Podrías sentir la necesidad de una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo. No te angusties, esa alma está bien y sigue cuidándote y protegiéndote desde donde está; confía en esa energía que te acompaña y te guía cuando más lo necesitas. Si tienes pareja y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo, háblalo ya, no te quedes con nada atorado en el buche, porque lo que se guarda se convierte en resentimiento y luego en bomba de tiempo. Más vale una plática incómoda que una ruptura silenciosa.
SAGITARIO
Aprende a ser más cariñoso contigo, a amarte, quererte y a reconocerte como lo más importante que tienes en este momento. Antes de andar salvando a medio mundo, revisa si tú estás bien. Días ideales para reflexionar y tomar decisiones importantes que van a repercutir en toda tu vida, así que no actúes a lo menso ni por impulso.
Es momento de desprenderte de todo aquello que ya dolió demasiado. Date la oportunidad de confiar en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas. No sigas viviendo del pasado ni cargando culpas viejas; enfrenta tu presente, que es lo único real que tienes para construir tu felicidad. La vida es un ratito y te la has pasado desperdiciando tiempo en situaciones y personas que no te dejan absolutamente nada.
Amores importantes y fuertes aparecerán, pero ya no dolerán como antes, porque aprendiste la lección y ahora sabes mandar a la shingada a la gente pend%ja que solo estorba en tu camino. Eso es crecimiento, aunque duela reconocerlo. Mucho cuidado con cambios de último momento y con viajes que no se ven nada favorables para ti; mejor pospón y analiza bien.
Tu economía podría andar medio apretada, así que sé muy cuidadoso con el dinero. No gastes por impulso ni por quedar bien, porque luego el arrepentimiento es peor. Organízate, apriétate el cinturón tantito y verás que pronto todo empieza a mejorar.