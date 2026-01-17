Captan en video a enfermero de Nueva York golpeando a un niño de 5 años con necesidades especiales

Un enfermero en Nueva York fue arrestado esta semana tras ser visto en cámara agrediendo a un niño con necesidades especiales.

El jueves 15 de enero, la Policía del Condado de Suffolk anunció el arresto de Bruno Valenzuela “por abofetear a un niño mientras estaba bajo su cuidado en una residencia en Port Jefferson” en diciembre, según un comunicado de prensa.

El niño, diagnosticado con parálisis cerebral, se encontraba bajo el cuidado del asistente de salud a domicilio en su casa el 20 de diciembre de 2025.

Valenzuela trabajaba para el Registro Cristiano de Enfermería en Smithtown cuando presuntamente abofeteó agresivamente al niño de 5 años en la espalda y el pecho, dejándole moretones.

Según se informa, sus padres estaban preocupados por los moretones del niño y el cambio de comportamiento en su presencia cerca de Valenzuela, lo que los llevó a revisar los sistemas de seguridad de su hogar, donde descubrieron el presunto abuso.

News 12 Long Island compartió un breve video en redes sociales, que aparentemente muestra a Valenzuela golpeando al niño que lloraba.

También se vio a Valenzuela cambiándole la ropa al niño antes de que este comenzara a llorar, según un video de vigilancia obtenido por FOX 5 NY. El llanto se hizo más fuerte a medida que el empleado limpiaba el área alrededor del niño.

“El video muestra a Valenzuela golpeando repetidamente el pecho del niño más de 10 veces mientras este yace boca arriba, lo que le provoca temblores, según una revisión de la grabación. El llanto del niño se intensifica a medida que Valenzuela lo levanta y lo sacude, moviéndolo de izquierda a derecha”, informó FOX 5 NY.

También se le escuchó decirle repetidamente al niño que se relajara, diciendo “relájate, relájate” y “simplemente relájate”.

El 22 de diciembre de 2025, la familia del niño lo llevó al Hospital Universitario Stony Brook y presentó una denuncia policial. Detectives de la Unidad de Víctimas Especiales iniciaron una investigación.

La Policía del Condado de Suffolk informó en un comunicado de prensa que Valenzuela fue arrestado el jueves y permaneció bajo custodia durante la noche. Fue acusado de poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o con discapacidad física (delito grave de clase E) y de poner en peligro el bienestar de un menor.

El viernes se llevó a cabo la lectura de cargos contra Valenzuela, donde se declaró no culpable de ambos cargos y fue puesto en libertad sin condiciones económicas, según los registros judiciales a los que tuvo acceso People.

Por su parte, un portavoz del Registro Cristiano de Enfermería declaró a FOX NY: “Llevamos aquí 38 años y esto nunca había sucedido. La documentación del enfermero estaba al día, incluyendo una verificación de antecedentes. Llevaba tres años y medio con la familia. La familia sigue utilizando la agencia”.

Camille Harlow, directora del Registro Cristiano de Enfermería, declaró a Greater Long Island que Valenzuela era “como parte de la familia”. Afirmó que el padre revisó grabaciones de video anteriores y no detectó problemas previos.

“Por lo que sabemos, este fue un incidente aislado”, dijo Harlow. “Creemos que simplemente perdió la cabeza”.

Los detectives piden a cualquier persona que crea tener un familiar víctima de Valenzuela que se comunique con la Sección de Víctimas Especiales al 631-852-6184.

