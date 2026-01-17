El Mercosur y la UE firman el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo: ¿por qué es tan polémico?

Tras casi un cuarto de siglo de negociaciones, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo.

Casi todos los presidentes del bloque suramericano, salvo el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, estuvieron este sábado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay para la firma del acuerdo trasatlántico.

El lugar escogido no ha podido ser más simbólico, pues en ese mismo recinto nació en 1991 el Mercosur, entonces formado solamente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Es el mayor logro del Mercosur desde su creación”, aseguró que el presidente argentino, Javier Milei, quien dijo que su país continuará buscando establecer alianzas con Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes Unidos y “con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura de mercado y libertad”.

Por su parte, Lula Da Silva, quien se excusó de estar presente para recibir en su país, horas antes, a parte de la comitiva europea, aseveró que el pacto “es la respuesta del multilateralismo al aislamiento”.

En similares términos se pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo: “Estamos creando un mercado de 720 millones de personas… es el acuerdo comercial más grande del mundo y este es un mensaje muy poderoso”.

El Mercosur y la UE representan alrededor del 25% del Producto Interior Bruto (PIB) del planeta.

El acuerdo ahora debe obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por las legislaturas de los miembros del Mercosur.

RICCARDO MILANI/Hans Lucas/AFP via Getty Images: Los agricultores franceses, irlandeses y polacos han expresado su oposición al acuerdo con Mercosur con protestas.

La oposición de los ganaderos europeos

El acuerdo de asociación prevé la eliminación gradual a lo largo de los próximos 15 años del 90% de los aranceles en el intercambio de productos entre ambos bloques, el cual ya en 2024 alcanzó los US$ 128.830 millones.

Aunque el texto mantendrá cuotas para productos como carne, azúcar, arroz o miel y se reserva el derecho de intervenir si se produce un desbalance grande de precio frente a los productores locales, las tarifas que existen sobre el 77% de las exportaciones agropecuarias del Mercosur a la UE se eliminarán en un plazo de diez años, reportó France 24.

En contrapartida, a los miembros de la UE se les abrirán las puertas para vender maquinaria industrial, equipos eléctricos, automóviles, fármacos, ropa y demás bienes industriales en el Mercosur, un espacio que hasta ahora cerrado por los elevados aranceles. Esas tarifas, que llegan al 35% para los vehículos, desaparecerán paulatinamente.

“Se generarán oportunidades mutuas de empleo, generación de ingresos, desarrollo sostenible y progreso económico”, vaticinó Lula Da Silva.

Sin embargo, el optimismo del mandatario brasileño no es compartido por algunos de sus nuevos socios. En Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda la oposición al acuerdo es sonora.

Los agricultores y ganaderos lideran las objeciones al pacto, porque temen sufrir una “competencia desleal” debido a que los productos agrícolas suramericanos pueden ser más baratos, debido a los menores costos laborales y ambientales.

Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images: Von der Leyen y Lula Da Silva han asegurado que el acuerdo generará empleos y desarrollo a ambas orillas del Atlántico.

Y es que los expertos coinciden en que las diferencias en normas sanitarias y de bienestar animal entre el bloque del Mercosur y el europeo son grandes. En la UE existen reglas estrictas sobre trazabilidad, pesticidas, hormonas y bienestar animal.

Se teme que los productos importados no cumplan estándares equivalentes, pero compitan igualmente en precio. Un punto que genera rechazo tanto en productores como en consumidores.

Días antes de la firma del acuerdo, en París y otras capitales europeas los productores del campo protagonizaron multitudinarias protestas en rechazo a la firma del acuerdo.

En 2019, cuando el pacto parecía cerrado, las preocupaciones ambientales fueron un enorme punto de fricción, impidiendo el avance de las negociaciones desde entonces.

François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel AM, opinó que, “aunque el acuerdo es muy positivo para ciertas industrias europeas, como el sector automovilístico, será más negativo para otras, como la agricultura”.

Por esto, Rimeu aseveró que es fácil entender por qué Alemania apoya firmemente el acuerdo, mientras que Francia se muestra mucho menos entusiasta.

En países como Francia, Polonia o Irlanda, el sector agropecuario es clave electoralmente por lo que aceptar el acuerdo puede tener costos políticos internos para los respectivos gobiernos.

Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images: La industria automotriz europea será una de las grandes favorecidas por el acuerdo, de acuerdo con los expertos.

Más allá del dinero

Se estima que una vez que el acuerdo haya sido implementado en su totalidad, los exportadores de la UE se ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial general y automóviles.

Pero para muchos analistas, el acuerdo con Mercosur es más estratégico para la UE que macroeconómico y ayudará a desplazar la influencia china en la región.

“Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la UE en Sudamérica”, estimó Nenad Dinic, Equity Strategy Research, Julius Baer.

“Estratégicamente, Mercosur ayudaría a la UE a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos, que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa”, afirmó Max Maton, economista de Oxford Economics.

El pacto permitirá a la UE un acceso mucho mejor a los abundantes minerales críticos de los países del Mercosur, mediante la eliminación de los impuestos a la exportación.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia tienen una parte considerable de las reservas mundiales de litio, grafito y níquel.

En un momento en que el proteccionismo comercial parece estar en auge, cinco países de Sudamérica han optado por estrechar sus lazos con Europa y aceptar que en algunas industrias habrá ganadores y en otras habrá perdedores. Y eso es algo que difícilmente se puede evitar.

*Con información de Cristina J. Orgaz.

