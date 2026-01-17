Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO — 17 de enero de 2026
Amistad cercana se te va a acercar con chismes, comentarios y noticias medio enredadas que te van a poner tenso o tensa, porque al principio no vas a querer creer nada de lo que te digan. Vas a pensar que exageran o que quieren sembrarte cizaña, pero con el paso de los días se confirmará la verdad, y ahí entenderás por qué tu intuición no te dejaba en paz. Aprende a escuchar, pero también a observar, porque no todo el mundo habla por hablar.
Mucho cuidado con problemas de pareja, sobre todo si andas sensible o con el carácter encendido. Podrías decir cosas que no sientes o actuar por impulso y meterte en un pleito del cual luego andarás arrepentido o arrepentida. Antes de explotar, respira, cuenta hasta diez y recuerda que no todas las batallas se ganan gritando.
Alerta con una persona de piel blanca que se te acerca con sonrisas falsas y palabras bonitas, porque no trae buenas intenciones ni contigo ni con tu familia. No cuentes planes, no prestes dinero y no abras tu vida como si fuera ventanilla de banco, que no todos merecen saber de ti.
En el amor sigues quejándote de que nunca te toca lo bueno, pero también hay que aceptar que a veces eliges con los ojos y no con el corazón. Ten paciencia, permítete equivocarte, aprender y volver a empezar. Esta etapa te está enseñando a elegir mejor para que cuando llegue alguien serio, no lo confundas con una aventura más.
Recuerda bien este consejo de señora: no todo lo que brilla es oro, ni todo el que te endulza el oído quiere quedarse. No te deslumbres por promesas rápidas, espera lo que realmente mereces, porque lo bueno llega lento, pero cuando llega… se queda.
VIRGO — 17 de enero de 2026
Se abre una buena posibilidad para mejorar tus ingresos, ya sea por un pago pendiente, un dinero que creías perdido o una ayuda inesperada que llega justo cuando más la necesitabas. Eso sí, ojo con traiciones familiares, no todos celebran tu crecimiento y algunos podrían hablar de más o actuar por envidia.
Mucho cuidado con robos, pérdidas de objetos o descuidos con dinero, sobre todo estos días. No prestes cosas, no confíes tarjetas ni dejes bolsos abiertos, porque luego andas buscando lo que ya voló y ni quién te responda.
Deja ya de decir que el amor no es para ti, porque la vida te va a hacer tragarte tus propias palabras, y bien bonito. El amor sí existe, nomás que no llega cuando uno anda amargado o cerrado como ostra. Cuando menos lo esperes, alguien moverá tus emociones y te hará cambiar de opinión.
Vienen cambios laborales positivos y hasta un viaje de última hora que te ayudará a aclarar la mente, acomodar ideas y ver oportunidades que antes no estabas mirando. No lo pienses tanto, a veces decir “sí” es la puerta que estabas esperando.
Una visita inesperada llegará a mover sentimientos, recuerdos y decisiones. Esa persona viene a enseñarte algo importante, no necesariamente a quedarse, pero sí a dejar huella.
No te alejes tanto de tus amistades, porque cuando faltas a las reuniones el chisme corre más rápido que el Wi-Fi y luego hablan de ti sin saber ni la mitad. Te buscarán para chismes, noticias y hasta temas del extranjero que te sorprenderán.
Se aproxima fiesta o reunión familiar donde la pasarás muy bien, te reirás, soltarás tensiones y recordarás que también mereces disfrutar. Date permiso de descansar, de hacer lo que te gusta y de vivir sin pedirle permiso a nadie.
Y acuérdate, Virgo: el que no te da para tus gastos no tiene derecho a opinar, así que enfócate en ti, en tu paz y en tu crecimiento… que mientras tú avanzas, otros apenas van calentando motores.
LIBRA — 17 de enero de 2026
El destino ahora sí te va a poner las cosas en bandeja de plata, como quien dice: lo que tanto pediste, lloraste y esperaste por fin comienza a acomodarse para llegar a tus manos. No fue suerte, fue resistencia. Vienen movimientos importantes en tu economía, y poco a poco empezarás a ver la luz al final del túnel en problemas que te traían con el Jesús en la boca desde hace tiempo.
Se aproximan cambios laborales, nuevas propuestas o oportunidades para invertir dinero, pero no desde el miedo, sino desde la inteligencia. No te avientes como el borras, pero tampoco te quedes paralizado. A veces el universo empuja, pero uno tiene que dar el primer paso.
No tengas miedo de enfrentar lo que estás viviendo hoy. Cada situación, incluso la más incómoda, viene a enseñarte algo. Aprende de tus errores, pero no te castigues por ellos, que nadie aprende sin regarla. No te limites a ir por eso que mueve tu mundo, porque últimamente te has conformado con menos de lo que mereces.
Una persona que ya no está físicamente contigo se hará presente de maneras muy sutiles. No te espantes. Podrían llegar sueños, recuerdos intensos o señales que te harán sentir acompañado o acompañada. Esa alma te protege y te guía, y en próximas fechas podrías recibir un mensaje especial, ya sea en sueños o en una situación que te hará pensar: “esto no es coincidencia”.
Es posible que cargues rencor o coraje hacia alguien que te pagó mal, pero recuerda este consejo de señora: la vida cobra facturas carísimas y sin descuento. Tú no te manches las manos, deja que el karma haga su chamba mientras tú miras cómo caen solitos, uno por uno.
No temas a lo que viene. Afróntalo con la frente en alto, porque la vida todavía tiene oportunidades enormes preparadas para ti, cosas que ni siquiera imaginabas y que llegarán cuando menos lo esperes.
ESCORPIÓN — 17 de enero de 2026
Podría presentarse un distanciamiento con una amistad, y aunque al principio te dolerá, con el tiempo entenderás que no todo el que se va hace falta. A veces la vida quita personas para hacer espacio a cosas mejores. Además, estás muy cerca de lograr una meta que te propusiste desde hace tiempo, y cuando veas los resultados, sentirás una satisfacción enorme que fortalecerá tu seguridad personal.
Si tienes pareja, se marca desconfianza, celos o malos entendidos, pero no todo está perdido. Con un detalle, un gesto sincero y una buena plática de frente —sin gritos ni indirectas— las cosas pueden componerse. Recuerda: hablar claro evita dramas largos.
Que nadie te quite las ganas de ser feliz. Aprende a despojarte de todo lo que te estorba, de personas, recuerdos y situaciones que solo te drenan energía. No naciste para vivir cargando culpas ajenas.
Se vienen cambios muy favorables en tu guardarropa, renovación de imagen y hasta antojo de verte diferente. Y sí, te vas a ver más perra, más seguro y más imponente, porque cuando uno cambia por dentro, se nota por fuera.
Tus números de la suerte son: 3, 6 y 7.
Cuida mucho tu salud, sobre todo vías respiratorias, ya que estarán delicadas estos días; abrígate bien y no te confíes.
Ayuda a quien te quiere de verdad y olvida a quien te traicionó, porque no hay tiempo para amargarse por quien no vale la pena ni el riesgo. Mantén precauciones en carretera y atención con familiares enfermos, pues el panorama se ve delicado y necesitarán de tu apoyo.
Hay posibilidad de viaje y, sobre todo, cambios de actitud muy positivos. Comenzarás a madurar emocionalmente y dejarán de importarte personas que antes sentías indispensables. Hoy entiendes algo muy claro: no todo el que estuvo era necesario, ni todo el que se fue hacía falta.
ARIES — 17 de enero de 2026
En estos días podrías andar batallando con insomnio, estrés acumulado y hasta migrañas que no te dejan ni pensar con claridad. Tu mente no para y tu cuerpo ya está pidiendo a gritos un descanso. Date aunque sea un día para desconectarte, apagar el celular y mandar los problemas tantito a la ching… esquina, porque si no paras tú, el cuerpo te va a obligar.
Cuida mucho tu autoestima y tus emociones, ya que podrían presentarse situaciones donde alguien te haga sentir menos o intente bajarte el valor. Recuerda bien este consejo de señora: nadie puede hacerte sentir chiquito si tú sabes el tamaño que vales. No permitas comentarios venenosos ni comparaciones inútiles, que cada quien va a su ritmo.
En cuestiones de dinero, sé muy cauteloso en los negocios y compras, porque podrías gastar en algo que realmente no necesitas y después andar lamentándote. No es momento de compras impulsivas ni de “luego veo cómo lo pago”. Amárrate tantito el cinturón.
Vienen cambios fuertes en el trabajo, presión, responsabilidades nuevas y sensación de estar cargando el mundo en la espalda. No te espantes, porque aunque al inicio te sentirás rebasado, con el paso de los días todo comenzará a acomodarse justo como tú lo deseas. Este movimiento es para bien, aunque ahorita no lo parezca.
En el área económica podrías atravesar una racha algo complicada, pero no es permanente. A inicios del mes de febrero sabrás exactamente cómo resolverla y salir adelante. Aprende a administrar mejor tu dinero, deja el gasto hormiga y piensa más en estabilidad que en apariencias.
Traerás el sexto sentido bien afilado, y eso que pensabas que no iba a funcionar empezará a concretarse, sobre todo en temas familiares y laborales. Confía en ti, échale todos los kilos al asador, porque vienen grandes cosechas. No te dejes caer ni vencer por nadie… lo mejor apenas viene en camino.
TAURO — 17 de enero de 2026
Una expareja ha estado pensando mucho en ti y en cualquier momento podría aparecer con mensaje, llamada o “casualidad”. Si actualmente tienes pareja, cuidado, porque ese contacto podría desestabilizar las cosas y generar problemas innecesarios. Antes de abrir puertas viejas, piensa bien si realmente vale la pena volver a revolver el pasado.
Necesitas cambiar tu actitud con la familia, porque a veces eres demasiado duro, exigente o juzgón. Recuerda que ellos son tu mayor tesoro y los únicos que estarán contigo hasta el final, especialmente cuando la vida te tumbe o pases por momentos difíciles. Aprende a hablar con más amor y menos coraje.
Cuidado con viajes inesperados, algunos no se ven nada favorables y podrían salirte al revés de lo que planeas. Sin embargo, también se marcan otros viajes sorpresa que sí te resultarán mejor que nunca, así que pon atención a las señales y no te avientes a la primera invitación.
No permitas que nadie te menosprecie ni te humille. Es momento de fortalecer tu carácter, de poner límites claros y dejar de aguantar por no incomodar. Quien quiera estar contigo que sea con respeto, y quien no… que circule.
No dejes que nadie se interponga en lo que quieres, deseas y necesitas para ser feliz. Saca de tu vida personas y situaciones que solo te han frenado. La vida no se trata de sobrevivir, sino de vivir con paz.
Una noticia proveniente de una amistad te dejará pensando mucho. No sabrás cómo actuar ni qué decisión tomar, pero no te precipites. A veces no hacer nada también es una forma de protegerte.
GÉMINIS — 17 de enero de 2026
Aléjate, pero de verdad aléjate, de personas que no creen en ti, de esas que solo saben criticar, minimizar y poner obstáculos cada vez que te ven avanzar. No todos quieren verte bien, algunos solo quieren que no estés mejor que ellos. Recuerda este consejo de señora: quien no suma, estorba.
Si tu pareja te pide tiempo, dáselo sin drama ni ruegos. Ese espacio te ayudará también a reencontrarte contigo mismo, a pensar qué quieres, qué mereces y qué ya no estás dispuesto a aguantar. A veces es mucho mejor estar solo que seguir acompañado de alguien que solo trae confusión y desgaste emocional.
Podrías sentir temor e inseguridad en el área laboral o de los negocios, como si algo no terminara de cuajar. No te desanimes, porque en poco tiempo se abre una oportunidad de crecimiento económico o ascenso, pero ojo: necesitas hablar, pedir y moverte. El universo ayuda, sí, pero no firma contratos por ti.
Vienen días de incertidumbre financiera, donde no sabrás si invertir, ahorrar o moverte de lugar. No tomes decisiones impulsivas ni por presión, porque un mal movimiento podría hacerte lamentarte después. Asesórate, revisa números y no confíes en promesas rápidas.
Si notas que tu pareja anda demasiado cariñosa o cariñoso, ojo ahí, porque algo quiere o algo necesita. Prepárate en lo económico o mentalmente para una decisión importante, para que no te agarren en curva ni con la cartera vacía.
Aguas con la subida de peso, pues el estrés y la ansiedad te harán comer sin hambre. No es castigo, solo aprende a controlarte, toma agua, camina y cuida tu cuerpo, que luego bajar esos kilitos cuesta el triple.
CÁNCER — 17 de enero de 2026
Mucho cuidado con cambios laborales que se presenten en estos días. No todo lo que te ofrezcan será tan bueno como parece, pues amistades o conocidos podrían estar metiendo mano para su propio beneficio. Observa bien antes de aceptar y no firmes nada sin analizarlo.
Se marcan golpes, caídas y descuidos, sobre todo al salir de casa. Camina con precaución, no andes a las carreras y pon atención, porque hay riesgo de accidentes que podrían mandarte a cama o hasta al hospital. No es para asustarte, es para que te cuides más.
Aparecen amores de una noche que llegan sin avisar y, aunque no serán para toda la vida, sí te traerán momentos agradables, compañía y un poco de paz emocional que te ayudará a sentirte menos solo o sola. A veces también se vale disfrutar sin prometer eternidades.
Cuida mucho tus espaldas, porque hay personas en el trabajo o cerca de tu casa que no te ven con buenos ojos. Los chismes, la envidia y los malos deseos andan pesados, así que protégente. No está de más cargar un limón, cascarilla o algo que te dé seguridad espiritual.
No confíes en personas que acabas de conocer, porque podrían meterte en problemas serios. Vienen días de chismes fuertes donde tu nombre podría verse embarrado por comentarios falsos. Mantente al margen, no expliques de más y deja que el tiempo acomode la verdad.
Recuerda: el que nada debe, nada teme, pero tampoco hay que andar contando la vida como novela. Guarda silencio, cuídate y protégete, porque después de la tormenta volverá la calma.
PISCIS — 17 de enero de 2026
Recuerda bien quién eres y, sobre todo, hacia dónde te diriges, porque últimamente te has dejado influenciar demasiado por opiniones ajenas. Ya no permitas que otras personas te manipulen ni te saquen de tu círculo de paz y estabilidad. No todo comentario merece respuesta y no toda provocación merece tu energía. Aprende a llevarte las cosas con calma, porque estallar por cualquier cosa solo te desgasta y no soluciona nada.
Habrá gente que te busque solo para picarte el orgullo o hacerte pasar un mal rato. No caigas. El silencio también es una respuesta muy poderosa, y a veces duele más que mil palabras.
Aléjate de relaciones de una noche, porque aunque digas que no te clavas, la verdad es que tú siempre terminas poniendo el corazón antes que el cuerpo. Podrías enamorarte de la persona equivocada y luego andar sanando heridas que no eran necesarias. No te conformes con migajas cuando tú necesitas amor completo.
Cuida mucho tu estómago, ya que andarás propenso a gastritis, colitis o inflamación por estrés y corajes guardados. Come más sano, bájale a lo irritante y empieza aunque sea una rutina ligera de ejercicio. Tu cuerpo te está pidiendo atención, no castigo.
Un miembro de tu familia podría pasar por un accidente o situación delicada, no será fácil emocionalmente, pero con apoyo y cuidados saldrá adelante. Mantente atento y disponible, tu presencia será importante.
Evita gastos innecesarios, compras por impulso o prestar dinero, porque podrías meterte en un problema financiero que después te quite la paz.
Vienen oportunidades muy buenas, de esas que no regresan dos veces. Aprovecha a la primera, pero solo si tienes la seguridad de no quedar mal con nadie. No te quedes como el perro de las dos tortas: ni una ni otra. Decide con el corazón y con la cabeza al mismo tiempo.
ACUARIO — 17 de enero de 2026
No permitas que un mal día arruine tus relaciones con amistades. No todos tienen la culpa de tu estrés ni de tu cansancio emocional. Aprende a hablar cuando algo te moleste y no a alejarte sin explicación.
Una examistad podría acercarse para intentar arreglar lo que en el pasado los separó. Escucha, pero no te entregues de inmediato; hay personas que regresan solo por curiosidad, no por arrepentimiento.
Se aproxima un chisme fuerte y podrías verte envuelto o envuelta sin deberla ni temerla. No expliques de más, no aclares nada en caliente y deja que el tiempo acomode las verdades. Quien te conoce sabrá quién eres.
Cuídate de poner en un altar a quien no lo merece. No todos son tan buenos como aparentan y no todos sienten como tú. Baja a la gente del pedestal antes de que te tumben de él.
Recuerda lo mucho que vales. No te arrastres ni te minimices por estar a la altura de alguien más. El amor no pide sacrificios de dignidad.
Una noticia familiar muy bonita se aproxima y te alegrará el día, pues llegará a resolver temas pendientes y a llenar de tranquilidad tu corazón.
Estás tan necesitado o necesitada de amor que a veces confundes cariño con compromiso. Hay personas que solo quieren conocerte y tú ya andas armando historia completa. Esa necesidad de estabilidad sentimental te ha llevado a cometer errores; bájale tantito y deja que las cosas fluyan.
Ten presente algo muy claro: a ti te corresponde elegir con quién compartir tu vida, no a tu familia, no a tus amigos ni a nadie más. Decide qué necesitas para ser feliz y no permitas que se metan en tus sueños y anhelos.
Porque sí, mi cielo… es tu shingada vida y solo tú decides cómo vivirla.
CAPRICORNIO — 17 de enero de 2026
Si tienes pareja, se marcan inseguridades y celos sin razón aparente. A veces discuten por tonterías, por cansancio o simplemente por la rutina que ya les cayó encima como cobija vieja. La costumbre puede ser peligrosa si no le ponen tantita chispa al asunto, así que necesitan cambiar la rutina, salir, platicar o hacer algo diferente antes de que el fastidio haga de las suyas.
Una persona que ya tiene relación podría acercarse en estos días con intenciones raras. No te metas en broncas ajenas ni juegues a salvar a nadie, porque terminarías dañándote tú o lastimando a terceras personas. Aquí aplica el consejo de señora: lo que empieza mal, termina peor. Sé claro, habla con la verdad y no juegues con sentimientos.
Te llega noticia del extranjero o de una amistad lejana, con la cual podrías reencontrarte próximamente. Todo pinta para que ese encuentro se dé como lo esperas y hasta te devuelva la sonrisa que habías perdido.
Si tienes pareja, pon atención a las amistades que frecuenta, porque algunas podrían estar influyendo de mala manera en tu relación, sembrando dudas, chismes o inseguridades. No dejes que terceros opinen donde no les corresponde.
Encuéntrale sentido a tu vida y empieza a hacer cosas que realmente te llenen. No desperdicies tu tiempo con quien no te valora, pudiendo invertirlo con personas que sí quieren verte bien y feliz.
Es momento de irte a lo seguro. Si pasaste por una situación complicada, aprende la lección y no vuelvas a caminar por el mismo camino ni a tropezar con la misma piedra. Y recuerda: si no tienes perro que te ladre, no te quejes tanto, mejor disfruta el momento, porque después ya no regresa.
SAGITARIO — 17 de enero de 2026
Es momento de darle un paso firme a la vida y a esos sueños que mueven tu mundo. Ya no estás para seguir dudando ni esperando señales eternas. Tampoco es tiempo de confiar en quien no da nada por ti ni mueve un dedo para verte bien.
Cuidado con personas del pasado que regresan, porque junto con ellas también vuelven los dolores de cabeza, los conflictos y los malos ratos. No porque regresen significa que hayan cambiado. A veces solo vuelven a ver si todavía estás disponible.
No confundas tus sentimientos y ten muy claro qué quieres, qué deseas y qué necesitas para sentirte pleno o plena. No te conformes con menos solo por no estar solo.
Se materializan sueños importantes y un dinero extra llegará para ayudarte a pagar deudas que ya te tenían con el pendiente. Esa preocupación empieza por fin a soltarte.
No quieras más de lo que te quieren ni entregues todo por alguien que no movería ni un dedo por ti. El amor se da parejo, no a medias.
Vienen arreglos de documentos o trámites que avanzarán favorablemente, así que mantén todo en orden.
Cuida tu salud, sobre todo el estómago, porque cuando te estresas o te deprimes, tu cuerpo lo resiente rápido con dolores, gastritis o pérdida de apetito. Aprende a sacar lo que sientes y no guardarlo todo.
Es momento de confiar en tu capacidad. Puedes lograr todo lo que te propongas. No escatimes en gastos si eso te va a hacer feliz o te ayudará a crecer, pero sí abre bien los ojos con las personas que te rodean, porque no todas son sinceras y algunas solo buscan afectarte o aprovecharse.