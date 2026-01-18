Aumentos en primas de salud impactan a adultos mayores y de bajos ingresos

El impacto en el aumento de las primas está afectando a las personas que contratan seguros de salud de forma individual, especialmente a las personas mayores, a quienes viven en zonas con altos costos de vida, y aquellas con menores ingresos tienen más probabilidades de cancelar su cobertura.

“Millones de personas más sin seguro o con una cobertura insuficiente significa menos acceso a la atención médica, peor salud, morir a una edad más temprana y vivir a un solo paso de la ruina financiera”, dijo Anthony Wright, director ejecutivo de Families USA durante la videoconferencia “Cómo el aumento vertiginoso de los costos está transformando el acceso a la atención médica”, organizada por American Community Media (ACoM).

“Los mercados individuales son el lugar ideal para quienes trabajan pero no cuentan con cobertura médica a través de su empleo, y un gran porcentaje de quienes los utilizan son propietarios de pequeñas empresas y sus empleados”, explicó.

Dijo que estos aumentos en las primas representan una carga para ellos, dificultan que lleguen a fin de mes, que inviertan en sus pequeñas empresas y mejoren su competitividad.

Según un nuevo estudio de la organización no lucrativa KFF, uno de cada cinco dólares que se gastan en Estados Unidos está relacionado con la atención médica. El gasto en salud representa actualmente el 18% del PIB estadounidense.

Lo que es más, se prevé que los costos sigan aumentando a medida que expiren los créditos fiscales para las primas de seguros de salud ampliados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Al llegar a su fin el período de inscripción abierta la semana pasada en muchos estados, millones de estadounidenses inscritos en planes de la ACA se enfrentan a primas mensuales que duplican su costo.

Wright dijo que han estado trabajado para intentar que los 20 millones que estaban en los mercados de seguro no se enfrente a cientos sino es que a miles de dólares de aumento en las primas.

“En promedio, se trata de más del doble de sus primas. Y en muchos casos, se triplican o cuadruplican para muchas personas de bajos ingresos que quizás obtenían cobertura por $10 al mes, y ahora están pagando literalmente cientos de dólares”.

En algunos casos, dijo que las personas con ingresos un poco más altos o los mayores quizás experimentan un aumento porcentual menor, pero en dólares mucho mayor.

“Hemos visto a parejas de entre 50 y 60 años tener que pagar ahora más de $10,000 o $15,000 por su cobertura este año. Eso es una cantidad enorme”.

Precisó que como resultado de la política que expiró a finales de año y que básicamente ponía un límite a lo que la gente tenía que pagar como porcentaje de sus ingresos, un 8% para todos, han visto en las estadísticas iniciales que 1.4 millones de personas perdieron su cobertura o simplemente más limitada.

“Creemos que esto es solo el principio y la punta del iceberg de los impactos, ya que muchas más personas van a perder su cobertura, ya que no podrán pagar esa prima más alta en enero, febrero o marzo, especialmente después de que entren en vigor ciertos períodos de gracia y otras medidas”.

Qué hacer

Wright dijo que en primer lugar, quienes viven en California deben visitar el sitio web Covered California porque no querrán caer en la trampa de sitios web fraudulentos que podrían ofrecerles una cobertura que no tenga beneficios completos, que podría ser un seguro de mala calidad.

“En segundo lugar, es importante comparar precios y opciones. Hay que tener en cuenta que los subsidios básicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) siguen disponibles, por lo que los créditos fiscales mejorados expiraron, pero los de la ACA original aún existen, lo que brinda cierta protección, especialmente para las personas con ingresos inferiores al 400% del nivel de pobreza”.

Subrayó que todavía hay ayuda disponible para quienes ganan menos del 400% del nivel de pobreza, que es de $60,000 para un individuo y $125,000 para una familia de cuatro.

Y en tercer lugar, dijo que en algunos casos, podrán tener la opción de reducir la cobertura.

“Quizás la prima en los planes Oro y Plata sea demasiado cara, pero al menos se puede obtener una prima más baja con un plan Bronce. Esto significa pagar más y obtener menos en términos de un deducible alto, pero aún se tiene la cobertura en caso de que ocurra algo catastrófico, lo que evitará la bancarrota total”.

Dijo que en California, incluso el plan Bronce ofrece tres visitas al médico para recibir atención primaria preventiva.

Se duplica gasto médico

El doctor Neale Mahoney, profesor de economía de Stanford University dijo que en las últimas dos generaciones, el gasto en atención médica en Estados Unidos ha crecido en aproximadamente el 8% de nuestro producto interno bruto a alrededor del 18%, es decir, se ha más que duplicado.

“Esto significa que Estados Unidos destina una mayor proporción de sus recursos a la atención médica que cualquier otro país del mundo. ¿Por qué gastamos tanto?”

“Pagamos precios más altos que casi cualquier otro país del mundo. El gobierno federal cubre cerca del 50% de nuestros costos de atención médica porque es inasequible para millones de familias. Pero esto significa que reduce la disponibilidad de fondos para otros tipos de gasto federal”.

El doctor Mahoney hizo ver que existe una solución rápida para reformar nuestro sistema de atención médica, y para lograr un progreso, primero debemos asegurarnos de que haya suficientes trabajadores de la salud, en particular en las comunidades rurales y otras comunidades desatendidas.

“El segundo aspecto es controlar los costos que enfrentan las familias, y parte de ello implica revertir algunos de los daños que se han causado, especialmente este verano con el gran proyecto de ley de presupuesto.

“Por lo tanto, es importante revertir esos llamados requisitos laborales, que en realidad son solo cargas administrativa, pero también necesitamos ser proactivos y tomar medidas para ampliar la cobertura.

“Una de las opción es dar más acceso al programa Medicare que tiene menores costos, lo que fomenta la competencia en los mercados de seguros de salud, los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), al retomar la idea de una opción pública”.

Medicamentos caros

Merith Basey, directora ejecutiva de la organización Patients for Affordable Drugs (Pacientes por Medicamentos Accesibles) dijo que uno de cada tres estadounidenses no pueden pagar sus medicamentos recetados.

“Los estadounidenses pagan entre cuatro y ocho veces más, en promedio, que los pacientes de otros países de altos ingresos por los mismos medicamentos de marca”.

Afirmó que es fundamental comprender que son las corporaciones farmacéuticas las que fijan los precios, controlan el mercado a través de sus monopolios, y el Congreso, hasta hace poco, ha permitido que estas prácticas continúen.

“Si hay cinco o seis competidores, se observa una reducción de los precios de alrededor del 95%. Por lo tanto, muchas de las prácticas de la industria farmacéutica consisten en impedir la entrada de los medicamentos genéricos al mercado o retrasarla, ya que la competencia en un mercado libre reduciría los precios”.

Así que indicó que la reforma de la gestión de beneficios farmacéuticos también debería estar en la agenda si queremos bajar los precios.

“Encuestas recientes han demostrado que el 47% de las personas en este país están preocupadas por no poder pagar los costos de atención médica en 2026, lo cual es alarmante”.