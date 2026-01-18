Buena fortuna atraen 3 signos del zodiaco chino del 19 al 25 de enero

La semana del 19 al 25 de enero de 2026 marca un punto especial dentro del horóscopo chino.

El lunes 19 se produce la transición del mes del Cerdo al mes de la Rata, la antesala directa al Año Nuevo Lunar, donde todo comienza a alinearse para nuevos ciclos de prosperidad, orden y crecimiento.

Esta es una semana de suerte práctica, no impulsiva. Cada día trae una vibración específica.

Según especialistas de Your Tango, el lunes es un día para establecer las bases, el martes se da el primer paso, el miércoles y jueves se eliminan obstáculos y descartamos lo innecesario.

El viernes se manifiesta éxito, el sábado dinero y el domingo orden y cierre.

Dentro de este panorama, tres signos del zodiaco chino destacan por atraer buena fortuna, oportunidades económicas y claridad mental si saben aprovechar correctamente la energía disponible.

1. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Perro, tu buena fortuna se activa con fuerza el miércoles 21 de enero, un día perfecto para liberar cargas y cerrar ciclos improductivos.

Esta semana descubres que hacer lo contrario de tu impulso habitual resulta ser la decisión más inteligente.

Cuando dejas atrás un compromiso sin futuro —ya sea laboral, emocional o financiero— tu energía regresa.

Y donde hay energía, hay oportunidad. Esa oportunidad se traduce primero en claridad, luego en dinero y finalmente en impulso.

Colores y Feng Shui para potenciar tu suerte

Color de la semana: gris acero, por su efecto calmante y estabilizador.

Feng Shui clave: limpia el “dinero perdido”. Retira objetos rotos, ropa que no usas, papeles caducados y desorden cerca de tu cama, bolso o escritorio. Menos peso energético = más suerte fluyendo.

El Mono es tu aliado esta semana: su astucia te ayuda a ver soluciones donde antes solo veías bloqueo.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Cabra, tu día más afortunado es el lunes 19 de enero, aunque al principio no lo parezca.

La energía estable del inicio de semana puede generar incomodidad, pero te empuja a dejar de esperar señales externas y convertirte en el motor de tu propia suerte.

Esta semana, estructurar tu vida es clave. Cuando una rutina te incomoda o pone a prueba tu paciencia, ahí está la señal: es momento de actuar.

Cambiar tu horario, comprometerte con una sola meta y terminar un proyecto abre una cadena de resultados positivos.

Colores y Feng Shui para atraer oportunidades

Color de la semana: blanco, para claridad y fuerza serena.

Feng Shui recomendado: ordena tu escritorio el lunes. Coloca un vaso de agua fresca (fluidez), un objeto que valores (merecimiento) y mantén tus facturas organizadas (orden financiero). El universo responde cuando ve coherencia.

3. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cerdo, tu día más afortunado es el jueves 22 de enero, un Día de Peligro que afina tus instintos.

Esta semana aprendes que proteger tu suerte es tan importante como atraerla. Empiezas a poner límites con el dinero y a identificar qué situaciones drenan tu energía financiera.

La ingenuidad se disuelve y surge una versión más firme de ti, capaz de defender sus recursos y tomar decisiones alineadas con su seguridad.

Colores, aliados y Feng Shui

Color de la semana: ciruela, asociado con abundancia y protección.

Aliado energético: el Tigre, que te impulsa a decisiones audaces.

Feng Shui clave: limpia profundamente tu dormitorio, ordena debajo de la cama y aleja el celular al dormir. Coloca una bandeja con joyas u objetos de valor en tu mesita para activar la energía de riqueza.

