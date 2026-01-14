Los signos del zodiaco chino que chocan con la energía de 2026

Con la llegada del Año del Caballo de Fuego, que inicia el 17 de febrero de 2026, muchas personas comienzan a observar con atención las tendencias de la fortuna anual según la astrología china.

Uno de los conceptos más importantes —y también más temidos— es el Fan Tai Sui, que se traduce como “ofender al Tai Sui”, la energía regente del año.

En 2026, el Tai Sui es el General Wen Zhe, y de acuerdo con el ciclo sexagenario tradicional, cuatro signos del horóscopo chino chocan directamente con esta energía, explicó el sitio Your Chinese Astrology.

Esto no significa mala suerte inevitable, sino un año que exige conciencia, cautela y acciones correctivas para evitar pérdidas mayores.

¿Qué significa Fan Tai Sui en el Año del Caballo de Fuego?

El Fan Tai Sui ocurre cuando el signo del año entra en conflicto directo con otros animales del zodiaco chino.

En 2026, el exceso del elemento Fuego genera desequilibrios, impulsividad y conflictos internos o externos en los signos afectados.

Estos choques pueden manifestarse en la carrera, la salud, el dinero o las relaciones, dependiendo del tipo de conflicto energético.

Caballo: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930

Caballo enfrenta el llamado “autocastigo Wu-Wu”, un choque consigo mismo. Esto genera confusión mental, autoexigencia extrema y desgaste emocional.

¿Cuál será su impacto en el signo de Caballo?

Carrera: presión intensa, errores por distracción y competencia agresiva.

Salud: insomnio, ansiedad, exceso de fuego cardíaco y tensión arterial.

Emociones: irritabilidad, pensamientos repetitivos y agotamiento mental.

¿Cómo neutralizarlo?

Celebrar eventos felices (bodas, compromisos, mudanzas).

Practicar meditación, yoga o taichí.

Evitar decisiones arriesgadas.

Usar amuletos compatibles (Oveja, Perro o Tigre).

Rata: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

El choque Zi-Wu simboliza conflictos abruptos y cambios forzados.

¿En qué áreas de Rata impactará?

Vida: cambios de trabajo, mudanzas, separaciones.

Dinero: fluctuaciones extremas y riesgo financiero.

Relaciones: discusiones y malentendidos frecuentes.

¿Cómo procesarlo?

Anticiparse a los cambios y dirigirlos conscientemente.

Manejo financiero conservador.

Cuidar las palabras y evitar confrontaciones.

Usar amuletos de Mono o Dragón.

Buey: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

El daño Chou-Wu representa sabotajes, incriminaciones y villanos ocultos.

¿Cómo impactará en la vida de Buey?

Relaciones y legalidad: Riesgo de conflictos legales o malentendidos graves.

Dinero: Pérdidas por terceros o gastos imprevistos.

Emociones: Depresión y auto-culpa excesiva.

¿Cómo neutralizarlo?

Leer contratos con extremo cuidado.

No prestar dinero ni servir de aval.

Priorizar la salud propia y familiar.

Usar amuletos de Serpiente o Gallo.

Conejo: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

La ruptura Mao-Wu provoca separaciones y desgaste progresivo.

¿Qué significa para Conejo?

En las relaciones: conflictos por malos entendidos.

En el dinero: pérdidas menores, robos o errores.

En las emociones: distanciamiento afectivo.

¿Cómo neutralizarlo?

Fortalecer la comunicación.

Revisar detalles cotidianos y documentos.

Evitar inversiones especulativas.

Usar amuletos de Oveja o Cerdo.

Preguntas frecuentes

¿Fan Tai Sui significa mala suerte segura?

No. Significa un año que exige precaución, conciencia y correcciones energéticas.

¿Es obligatorio adorar al Tai Sui?

No es obligatorio, pero es una práctica tradicional para obtener tranquilidad mental.

¿Los amuletos realmente ayudan?

Según la astrología china, ayudan a armonizar el chi y reducir impactos negativos.

¿Todos los signos se ven afectados en 2026?

No. Solo Caballo, Rata, Buey y Conejo chocan directamente con la energía del año.

