Grabó el ataque en su celular: acusan a hombre de asesinar a pasajero en tren de Chicago

Un hombre acusado de asesinar a otro pasajero durante un apuñalamiento ocurrido el fin de semana en un tren de Chicago habría grabado el ataque y sus consecuencias en su teléfono celular, según informaron los fiscales.

El acusado fue identificado como Demetrius Thurman, de 40 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado por la muerte de Dominique Pollion, de 37 años. El crimen ocurrió en la madrugada del sábado en un tren de la Línea Azul, de acuerdo con reportes citados por FOX 32 Chicago.

La víctima dormía y no conocía a su agresor

Registros judiciales indican que Pollion llevaba casi una hora durmiendo en el vagón del tren y no había interactuado previamente con Thurman. La fiscalía señaló que ambos hombres no se conocían.

Alrededor de las 2:17 a. m., Thurman se habría acercado por detrás, comenzó a grabar con su teléfono y apuñaló a la víctima dos veces, una en el pecho, cerca del corazón, y otra en el abdomen, utilizando un cuchillo con mango naranja brillante.

Pollion despertó gritando y trató de retroceder por el pasillo del vagón antes de desplomarse. Thurman abandonó el tren y cambió de convoy, según los fiscales. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde posteriormente falleció.

Videos, reconocimiento facial y arresto

La fiscalía indicó que el ataque quedó registrado tanto en cámaras de seguridad de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) como en el video grabado en el teléfono del acusado. Tras el apuñalamiento, Thurman se habría grabado a sí mismo y, al llegar el tren a la estación Clark/Lake, volvió a enfocar su rostro mientras decía: “Alguien le dio una paliza”.

Las imágenes fueron analizadas mediante un programa de reconocimiento facial de Illinois, lo que permitió identificar al sospechoso. Un agente de policía de Chicago también lo reconoció por un encuentro previo en otro tren de la Línea Azul.

Thurman fue arrestado el domingo. Al momento de su detención, vestía la misma ropa que aparece en los videos y portaba un teléfono con grabaciones del ataque y fotografías de otros pasajeros dormidos. La fiscalía aseguró que un primo del acusado lo identificó y que Thurman admitió haber cometido el apuñalamiento.

El caso ocurre en medio de un aumento de la preocupación por la seguridad en el sistema de transporte de Chicago, que ha atraído atención federal tras varios incidentes violentos registrados en los últimos meses.

