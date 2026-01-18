Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este domingo 18 de enero

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con nubes y claros en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Los vientos del noroeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:58 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:10 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 79 grados Fahrenheit (12 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

