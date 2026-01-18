Madre en Michigan fingió amenaza de bomba para frenar obra escolar que excluyó a su hija enferma

Una madre de Michigan fue condenada a 14 días de prisión por realizar una amenaza falsa de bomba con el objetivo de detener la función inaugural de una obra teatral en una escuela secundaria, después de que su hija enfermara y no pudiera participar en el elenco, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el 12 de marzo en la Lake Shore High School, donde más de 700 estudiantes, docentes y visitantes tuvieron que ser evacuados mientras la policía acudía al lugar tras recibir las llamadas de emergencia, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Macomb.

Evacuación masiva y despliegue policial

La escuela publicó un comunicado tras el incidente, señalando que la amenaza ocurrió mientras se desarrollaba una presentación escolar de nivel primario.

“Con la asistencia del Departamento de Policía de Saint Clair Shores y de nuestro personal, el edificio fue evacuado de inmediato y todos los presentes salieron de forma segura”, indicó la institución, según reportó el Daily Mail.

Condena y medidas judiciales

La responsable, Crystal Royster, de 42 años y residente de Detroit, se declaró culpable el 13 de noviembre del delito de denuncia falsa de amenaza de bomba, un cargo grave que contempla hasta cuatro años de prisión.

El 8 de enero, el juez Michael E. Servitto, del Tribunal del Condado de Macomb, dictó sentencia: además de los 14 días de cárcel, Royster deberá cumplir 18 meses de libertad condicional.

La mujer realizó dos llamadas tras enterarse de que su hija, quien había regresado a casa enferma ese día, no podría actuar en la obra conforme a la política escolar, explicaron los fiscales.

Restricciones adicionales

Como parte de la sentencia, Royster deberá:

No tener contacto con las víctimas

Notificar a la escuela antes de ingresar a sus instalaciones

Completar un curso de control de impulsos de nivel A

“El acusado fue sentenciado hoy por hacer un informe falso de bomba que provocó una respuesta de emergencia significativa. Aunque el tribunal determinó que la libertad condicional era apropiada, sus acciones causaron una seria interrupción y preocupación en la comunidad”, afirmó el fiscal Peter J. Lucido.

Ni la oficina del fiscal, ni la acusada, ni la escuela respondieron a solicitudes de comentarios adicionales.

