Trump pide un cambio de liderazgo en Irán en medio de protestas masivas contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei

El presidente Donald Trump afirmó que “es momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, al considerar que el gobierno encabezado por el líder supremo Alí Jamenei se sostiene mediante la violencia, en medio de protestas masivas que han sacudido al país desde finales de diciembre.

En una entrevista con Politico, Trump sostuvo que el actual régimen iraní ha perdido legitimidad y acusó a las autoridades de Teherán de recurrir a la represión para mantenerse en el poder. Afirmó que el liderazgo político debe basarse en el respeto y no en el miedo.

“Es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, declaró Trump en la entrevista.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron después de que Jameneí responsabilizara a Washington por las muertes y los daños registrados durante las movilizaciones, calificándolas como parte de un complot extranjero para desestabilizar a Irán. Trump rechazó esa versión y responsabilizó directamente al liderazgo iraní por la violencia.

“De lo que es culpable, como líder de un país, es de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos”, afirmó Trump en la entrevista. Añadió que gobernar implica administrar un país y no “matar a miles de personas para mantener el control”.

¿Por qué comenzaron las protestas?

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios en rechazo a la devaluación del rial. En los días siguientes, las manifestaciones se expandieron por todo el país y derivaron en consignas contra la República Islámica y contra Jameneí.

El punto más alto de las movilizaciones se registró los días 8 y 9 de enero, con protestas generalizadas, actos de vandalismo contra edificios públicos, saqueos a bancos y el incendio de 53 mezquitas, de acuerdo con cifras del gobierno iraní.

Las autoridades de Teherán sostienen que las manifestaciones, inicialmente motivadas por la crisis económica, se tornaron violentas debido a la infiltración de agentes externos respaldados por Estados Unidos e Israel, con el objetivo de provocar una intervención militar, que hasta ahora no se ha concretado.

Trump advirtió previamente que Estados Unidos podría actuar si aumentaba el número de víctimas, cuando el conteo oficial inicial era de siete muertos, y posteriormente afirmó que “hay ayuda en camino”, una frase que fue interpretada como una advertencia.

Este sábado, Jameneí aseguró que “varios miles” de personas han muerto durante las protestas. En contraste, organizaciones opositoras en el exilio estiman 3,428 fallecidos y unos 19,000 detenidos, cifras que no han sido confirmadas de manera independiente.

