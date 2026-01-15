Trump busca que cualquier acción militar en Irán sea “rápida y decisiva”: NBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a sus principales asesores de seguridad nacional que, si se autoriza una acción militar contra Irán, esta debe ser “rápida y decisiva”, con el objetivo de golpear al régimen sin abrir un conflicto prolongado que se extienda por semanas o meses, según informó NBC News.

De acuerdo con el reporte, Trump ha sostenido reuniones de alto nivel con sus asesores, incluyendo al vicepresidente J.D. Vance, para evaluar opciones quirúrgicas. “Si hace algo, quiere que sea definitivo”, confió una fuente cercana a la Casa Blanca.

Sin embargo, el camino hacia una victoria relámpago no está garantizado. Los generales del Pentágono aún no han podido asegurar que el régimen islámico colapsaría de inmediato tras un ataque, lo que mantiene al Ejecutivo en una encrucijada táctica.

Además, dentro de su equipo persisten dudas sobre si Estados Unidos cuenta actualmente con todos los activos militares necesarios en la región para enfrentar una eventual represalia de Teherán. Ante ese escenario, el mandatario podría inclinarse por autorizar ataques más limitados en una primera fase, manteniendo abierta la posibilidad de una escalada posterior.

Las fuentes subrayan que la situación evoluciona con rapidez y que, hasta ahora, no se ha tomado una decisión definitiva.

Un hombre reparte carteles del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante el funeral de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán. Crédito: Vahid Salemi | AP

Opciones militares sobre la mesa

Según el informe, Trump presentó esta semana a su equipo de seguridad nacional los objetivos que busca alcanzar con cualquier acción militar contra Irán. A partir de ello, el Pentágono y el Comando Central de Estados Unidos ajustaron distintas opciones operativas, que serían expuestas al presidente para su evaluación.

Las deliberaciones se producen en medio de semanas de protestas dentro de Irán y de señales de inestabilidad interna que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, podrían hacer al régimen más impredecible y peligroso en caso de responder militarmente contra fuerzas de Estados Unidos o sus aliados, como Israel.

Trump ha reiterado públicamente su respaldo a los manifestantes iraníes. Durante un acto reciente, aseguró que “la ayuda está en camino” y describió la situación en el país como “frágil”.

.@POTUS: "We were told that the killing in Iran is stopping… and there's no plans for executions — an execution or executions. I've been told that on good authority. We'll find out about it." pic.twitter.com/jhv1Mg31Kr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026

Pese a los tambores de guerra, el mandatario lanzó un mensaje de cautela, señalando que ha recibido información sobre un cese en la ejecución de manifestantes y del uso de fuerza letal contra civiles por parte de Teherán. “Vamos a observar y ver cuál es el proceso”, declaró.

Mientras tanto, Estados Unidos ha tomado medidas de precaución en la región para proteger a su personal militar y a civiles, aunque no ha desplegado fuerzas adicionales para una operación a gran escala, por lo que recientemente, cientos de soldados estadounidenses abandonaron la base aérea Al Udeid en Qatar, trasladándose a puntos más seguros para evitar ser blancos fáciles de un posible bombardeo iraní.

Washington mantiene, no obstante, aeronaves, buques y personal capaces de ejecutar ataques selectivos, en caso de que Trump decida avanzar.

