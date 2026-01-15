La Casa Blanca confirma suspensión de 800 ejecuciones en Irán tras advertencias de Trump

La Casa Blanca afirmó este jueves que las autoridades de Irán suspendieron alrededor de 800 ejecuciones que estaban previstas para el miércoles, después de que el presidente Donald Trump, advirtiera a Teherán de “graves consecuencias” si continuaba la represión letal contra manifestantes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente y su equipo transmitieron al régimen iraní que si seguían las ejecuciones tendría un alto costo. Según dijo, Trump recibió posteriormente un mensaje en el que se le informó de que las matanzas y las ejecuciones se detendrían.

“El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer”, afirmó Leavitt este jueves.

La advertencia de Trump

Trump indicó además que ha sido informado de que las muertes derivadas de la represión de las protestas en Irán están disminuyendo y que, por el momento, no existe un plan para llevar a cabo ejecuciones masivas.

Destaca la portavoz, que las declaraciones de Trump reflejan un tono de cautela tras haber sugerido previamente la posibilidad de una intervención más directa si la violencia continuaba.

Las afirmaciones del mandatario estadounidense se produjeron poco después de que el ministro de Exteriores de Irán asegurara en una entrevista con la cadena Fox News que Teherán “no tiene planes” de ejecutar a detenidos por las protestas.

En la misma línea, medios estatales iraníes informaron este jueves de que un joven de 26 años arrestado en la ciudad de Karaj no será condenado a muerte.

La organización de derechos humanos Hengaw, que a principios de semana había advertido sobre la inminente ejecución de Erfan Soltani, indicó que la orden para llevarla a cabo fue pospuesta, citando a familiares del joven. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump reaccionó a estos reportes y los calificó como “buenas noticias”, añadiendo: “¡Ojalá continúen!”.

EE.UU. anuncia sanciones

En paralelo, la administración estadounidense anunció nuevas sanciones contra cinco altos cargos iraníes, a quienes acusa de estar detrás de la represión de las protestas. Washington también advirtió que está rastreando fondos que dirigentes iraníes estarían transfiriendo a bancos de distintos países, en lo que describió como un intento de proteger recursos obtenidos de manera ilícita.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó de que las sanciones afectan al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las fuerzas del orden, a quienes identifica como arquitectos de la represión.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzó el mensaje en un video difundido por su departamento. “Como ratas en un barco que se hunde, están transfiriendo frenéticamente a bancos e instituciones financieras de todo el mundo fondos robados a las familias iraníes”, afirmó. “Tengan la certeza de que los rastrearemos, a ustedes y a ese dinero”.

Bessent añadió que el Tesoro utilizará “todas las herramientas a su alcance” para señalar y sancionar a los responsables de lo que calificó como una opresión sistemática de los derechos humanos por parte del régimen iraní, en un contexto de creciente presión de Washington sobre Teherán.

