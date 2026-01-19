Iglesia cuestiona si México está preparado para escuchar mensaje de paz del papa León XIV en medio de violencia

La Iglesia católica en México puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿está realmente el país preparado para escuchar y traducir en acciones el mensaje del papa León XIV, ante la posibilidad de una futura visita del pontífice? La reflexión surge luego de que el propio Santo Padre expresara su deseo personal de viajar a México para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe, una aspiración que ha sido reiteradamente impulsada tanto por la jerarquía eclesiástica como por el gobierno federal.

En su editorial semanal Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que una eventual visita papal llegaría en un momento crítico para el país, marcado por la violencia, la polarización social y el sufrimiento de amplios sectores de la población.

“México requiere de un abrazo espiritual, un abrazo amoroso, que nos recuerde que somos hijos de Dios”, subrayó el texto, al advertir que el mensaje del Papa es hoy más necesario que nunca.

La Iglesia recordó que México es el segundo país con más católicos en el mundo y destacó el profundo arraigo de la devoción guadalupana, justo cuando se aproxima el 500 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Aquella experiencia, señaló, ayudó a unificar a un pueblo dividido. “495 años después, seguimos necesitados de la intervención divina para pacificar esta bella tierra y unir nuevamente al pueblo de Dios”, enfatizó.

Un llamado a la conciencia y a la coherencia

La Arquidiócesis retomó un reciente mensaje del papa León XIV dirigido a la comunidad diplomática acreditada ante la Santa Sede, en el que exhortó a permitir que “la ciudad terrenal crezca de manera paralela a la Ciudad de Dios”, es decir, a que la fe vuelva a hacerse presente en la vida cotidiana.

Entre los ejes centrales del pontífice se encuentran la construcción de la paz, el diálogo, el fin de las guerras, el respeto a los migrantes, la defensa de la vida y el cese de las persecuciones religiosas. A partir de ese marco, el editorial lanzó cuestionamientos directos a la sociedad mexicana, especialmente a quienes se identifican como creyentes.

“¿Cuántos bautizados participan de la desaparición de personas?, ¿cuántos bautizados participan en los asesinatos y en la violencia?, ¿cuántos bautizados promueven el aborto como un derecho?”, planteó el texto, que también cuestionó la indiferencia frente al dolor ajeno, la corrupción y el odio hacia quienes piensan distinto.

Para la Iglesia, la posible visita del Papa no debe verse únicamente como un acontecimiento simbólico o protocolario. “No hace falta esperar a que Su Santidad esté presente en nuestro país para iniciar una conversión real de corazón”, advirtió, al insistir en que el cambio debe comenzar desde ahora, con acciones concretas a favor de la paz y la justicia.

El debate cobró fuerza tras confirmarse que el papa León XIV expresó la semana pasada su deseo de viajar “pronto” a México, durante una audiencia privada con el arzobispo primado Carlos Aguiar Retes.

Aunque no pudo estar presente por su participación en el Consistorio Extraordinario, el Cardenal Carlos Aguiar Retes envió un mensaje al término de la Peregrinación Arquidiocesana, agradeciendo el camino que hemos recorrido juntos como iglesia.

La invitación formal ha sido reiterada por la Iglesia y por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien incluso abordó el tema con el pontífice en una llamada telefónica el pasado 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Aunque la eventual visita sería, según la Iglesia, un signo de esperanza para millones de fieles, la reflexión final es clara: México aún está a tiempo de demostrar si está dispuesto no solo a escuchar al Papa, sino a atender su mensaje con hechos.

