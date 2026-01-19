Miami: el tiempo para hoy lunes 19 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 19 de enero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 66 grados Fahrenheit (19ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 8% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 55 grados Fahrenheit (13ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:55 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 73 grados Fahrenheit (19 y 23ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 3%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

