Niño de 11 años mató a tiros a su padre en Pensilvania por quitarle una consola de videojuegos

Un niño de 11 años enfrenta cargos de homicidio criminal luego de que las autoridades alegaran que disparó y mató a su padre en una vivienda del Duncannon Borough, cerca de Harrisburg, en el estado de Pensilvania.

El tiroteo ocurrió poco después de las 3:00 de la madrugada del martes, cuando la policía estatal respondió a una llamada por un “hombre inconsciente” en una residencia ubicada en South Market Street. La víctima, Douglas Dietz, de 42 años, fue declarada muerta en el lugar.

La discusión habría comenzado por una consola de videojuegos

Según los investigadores, el hecho ocurrió luego de que el niño se molestara porque su padre le quitó su Nintendo Switch y le ordenó irse a dormir. Los documentos judiciales indican que la familia había celebrado el cumpleaños del menor horas antes y se acostó poco después de la medianoche.

Durante el interrogatorio, el niño habría dicho a la policía que tuvo un buen día con sus padres, pero que se enojó cuando le retiraron la consola. Según los registros, admitió haber disparado contra su padre y declaró que estaba molesto y “no había pensado en lo que sucedería después”.

El arma fue tomada de una caja fuerte del dormitorio

De acuerdo con la declaración jurada, el niño utilizó un arma de fuego guardada en una caja fuerte ubicada en el dormitorio de sus padres. El menor habría encontrado la llave dentro del cajón de su padre, abrió la caja fuerte, cargó el arma y caminó hasta el lado de la cama donde dormía su padre.

Las autoridades afirman que el niño jaló el percutor y disparó un solo tiro a la cabeza de la víctima mientras dormía.

La madre descubrió el crimen tras escuchar un ruido fuerte

La madre del menor declaró a la policía que estaba dormida cuando escuchó un fuerte ruido. Inicialmente pensó que se trataba de fuegos artificiales, pero al intentar despertar a su esposo y no obtener respuesta, notó un sonido parecido al de agua goteando, que resultó ser sangre.

Según los registros judiciales, el niño ingresó posteriormente al dormitorio y le dijo a su madre que su padre estaba muerto. La policía informó que también escuchó al menor decir: “Yo maté a papá”.

Menor detenido sin derecho a fianza

El niño, identificado como Clayton Dietz, fue detenido por la Policía Estatal de Pensilvania y acusado de homicidio criminal. Se le negó la libertad bajo fianza y permanece recluido en el centro de detención del condado de Perry. Una audiencia judicial fue programada para este jueves.

Las autoridades señalaron que el menor había sido adoptado por la pareja en 2018.

Comunidad y escuela expresan consternación

Un vecino describió a la familia como tranquila y amable, asegurando que la violencia era imposible de imaginar. “No esperaba esto”, dijo Jesse Weldon, residente de Duncannon, a medios locales.

El Distrito Escolar de Susquenita emitió un comunicado reconociendo el impacto del crimen en la comunidad estudiantil y anunció que consejeros y psicólogos escolares están disponibles para brindar apoyo.

Además, se creó una página GiveSendGo para apoyar a Jillian Dietz tras la muerte de su esposo.

