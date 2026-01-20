Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 20 de enero de 2026
Debes entender algo muy claro: nadie tiene derecho a desnudarte más que esa persona en la que piensas cuando te vistes, así que deja de andar prendiendo el boiler en casas donde ni siquiera te vas a bañar. No sigas jugando a confundir corazones ni permitas que jueguen con el tuyo, porque luego andas llorando por cosas que tú solito o solita provocaste.
Ya no vivas de recuerdos ni de lo que pudo haber sido. Aprende a mirar la vida como es hoy, no como era antes. Entre más avances y adoptes una actitud positiva, más rápido comenzarás a consolidar sueños que has dejado pausados por miedo o por flojera emocional. Vienen días de cambios fuertes, de limpiar tu espacio, acomodar tu casa, tus ideas y hasta tus sentimientos, porque el desorden externo muchas veces refleja el caos que traes por dentro.
No vuelvas a caer en errores que ya te costaron lágrimas, dinero y dignidad. Nadie merece quitarte el sueño ni la paz mental, así que aprende a disfrutar tu soledad, a caminar sin depender de nadie y a que te valga madre lo que opinen los demás, porque al final ninguno paga tus cuentas ni vive tu vida. Evita la venganza, aunque ganas no te falten. Recuerda que cuando tú te cobras las traiciones, lo haces caro y sin descuento, y luego terminas siendo tú el villano del cuento. Déjale eso al tiempo y al karma, que nunca fallan y siempre cobran con intereses.
Hay buena suerte en juegos de azar, rifas o movimientos inesperados de dinero, solo pon atención a dónde metes tu lana y no te dejes llevar por la emoción. No apuestes lo que no estés dispuesto a perder… ni en dinero, ni en amor.
VIRGO – 20 de enero de 2026
Te vienen días intensos y medio perros, de esos donde se caen máscaras y se revelan las verdaderas intenciones de una persona que te ha estado pretendiendo. No todo el que se acerca trae buenas vibras, así que abre bien los ojos y escucha más tu intuición que las palabras bonitas. Aprende a soltar y dejar ir sin drama. Las decisiones que tomen otras personas no definen tu valor, y aunque te cueste aceptarlo, tienes todas las capacidades para seguir adelante sin quien decida irse. Ya deja de lamentarte y comienza a enfocarte en tu vida, tus planes y tus pendientes, porque mientras tú lloras, otros avanzan.
Se vienen oportunidades muy buenas en lo laboral, económico y personal, aunque también enfrentarás situaciones que te harán cuestionarte muchas cosas. No todo será miel sobre hojuelas, pero cada prueba llega para enseñarte qué sí y qué definitivamente ya no va contigo. Podrían surgir propuestas incómodas, incluso ofrecimientos para ser “el secreto de alguien”. Ponte perra, piensa con la cabeza y no con las hormonas, porque tú no naciste para ser plato de segunda mesa. Date tu lugar, aprende a respetarte y, de paso, a respetar los aparatos reproductores ajenos, que no todo lo que se antoja se toca.
Esta semana pinta para reencuentros con personas que hace tiempo no ves, mensajes inesperados y ganas de fiesta. Aunque las circunstancias no siempre permitan salir como antes, date permiso de divertirte, relajarte y abrirte a nuevas oportunidades cuando llegue el momento correcto. Recuerda: no necesitas salvar a nadie ni cargar problemas ajenos. Primero tú, luego tú y al final también tú.
LIBRA – 20 de enero de 2026
Nuevas amistades comienzan a aparecer en tu camino y con ellas la posibilidad de un viaje o una salida que te va a mover el tapete. Si tu relación de pareja ya se convirtió en pura rutina —mismo saludo, mismo pleito y mismo aburrimiento—, deja de hacerte menso o mensa y ve por aquello que te haga sentir vivo, porque nadie vino a esta vida a sobrevivir, sino a disfrutarla.
Ten mucho cuidado con seguir cometiendo los mismos errores. Ya deja de encariñarte con la piedra con la que siempre te tropiezas. El universo ya te mandó señales, avisos y hasta zapes emocionales, pero tú sigues insistiendo. Aprende a soltar lo que no avanza y sigue tu destino sin culpa. Es momento de preocuparte más por ti, por tu bienestar y por tu paz mental. Aprende a quererte, a valorarte y a darte el taco como se debe, porque quien realmente te merezca te lo va a demostrar con hechos, no con promesas bonitas ni mensajes a medias. Ya no estás para migajas emocionales.
Tu mayor problema es esperar que la gente piense, actúe y sienta como tú. No te estreses por eso; entiende que no todos tuvieron las mismas oportunidades ni la misma educación emocional. Baja tus expectativas y te vas a evitar muchos corajes innecesarios. Si tienes pareja, pon atención a tus celos, porque a veces se te salen de control y terminas fastidiando a tu peor es nada sin razón clara. Vienen discusiones y roces, pero nada que no se pueda solucionar al finalizar la próxima semana, siempre y cuando hablen con la verdad y no con indirectas.
ESCORPIÓN – 20 de enero de 2026
Una amistad del pasado buscará acercarse para pedir disculpas o para intentar volver a tu vida. Piénsalo bien antes de abrir esa puerta, porque no todo el que regresa lo hace con buenas intenciones. Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar, y será importante que no aparentes algo que no eres, porque fingir te puede meter en problemas más grandes de los que imaginas. Cuida mucho lo que comes y lo que te metes al cuerpo, ya que el estómago podría traerte molestias, infecciones o malestares si sigues descuidándote. Tu salud te está pidiendo atención a gritos. En los próximos días podrías sentirte cansado, sin ganas y con la pila baja, así que bájale tantito al ritmo y escucha a tu cuerpo.
Se vienen chismes dentro de la familia que te van a sacar de quicio. No te enganches ni respondas desde el coraje, porque podrías decir cosas de las que luego te arrepientas. Recuerda que no todo merece respuesta y que el silencio también es una forma de defensa. No le abras la puerta a personas de tu pasado que solo dejaron heridas y cicatrices. Esos fantasmas seguirán apareciendo, pero de ti depende mandarlos directo a la fregada y no volver a caer en la misma historia disfrazada de “segunda oportunidad”.
Hay posibilidades de iniciar una relación o de comenzar a sentir una fuerte necesidad por alguien. Ten mucho cuidado si esa persona no muestra el mismo interés, porque podrías terminar entregando el corazón a quien solo busca pasar el rato. Enfermedad leve en un familiar y cambios repentinos de humor estarán presentes, así que paciencia y cabeza fría.
ARIES – 20 de enero de 2026
No temas vivir ni ser feliz. Si te equivocas, vuelves a intentar, pero nunca te quedes con las ganas, porque eso pesa más que cualquier error. Estás en una etapa donde el universo te empuja a atreverte, a mover fichas y a dejar el miedo guardado en el cajón. Ya no estás para andar dudando de ti ni pidiendo permiso para existir. No temas decir lo que sientes. Este es el mejor momento para expresarte y hablar con claridad. Si a alguien le incomoda tu verdad, muy su problema; tú no estás para rendir cuentas ni para disculparte por ser directo. Callarte solo te enferma el alma, y tú ya cargaste silencios que no te correspondían.
Te enterarás de ciertas situaciones relacionadas con una persona cercana que al principio te costará trabajo creer. Sin embargo, los hechos hablarán por sí solos y te abrirán los ojos. No te enojes, mejor agradece, porque la verdad, aunque duela, libera. Es momento de pensar más en ti y en tus sueños. Te la vives ayudando, dando y extendiendo la mano a todos, pero al final te olvidas de tus propias necesidades. Recuerda que no puedes llenar vasos ajenos si el tuyo está vacío. Date prioridad sin culpa.
Una amistad te confiará un secreto que te dejará sorprendido o sorprendida; guarda discreción, porque no todo lo que sabes debe repetirse. Cambios en el área de dinero o negocios se aproximan y, aunque al inicio te generen nervio, terminarán beneficiándote más de lo que imaginas. Y recuerda bien esto: las terceras oportunidades corren totalmente bajo tu responsabilidad. Luego no te quejes si vuelve a pasar lo mismo… ya estabas advertido.
TAURO – 20 de enero de 2026
No es momento de regresar a lo mismo ni de revolver el pasado como si fuera atole frío. Hay chismes rondando tu nombre, y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina con demasiado tiempo libre. Ten mucho cuidado, porque esas lenguas largas podrían ocasionar conflictos, sobre todo si tienes pareja dentro del mismo entorno laboral. Vienen días de mucha reflexión, donde te caerán varios veintes de golpe. Te darás cuenta de que nadie vale tanto la pena como para sacrificar tu estabilidad, excepto tu familia y tu propia paz mental. Ya no estás para dramas innecesarios ni para cargar problemas ajenos.
Se aproxima un viaje y con él la oportunidad de cambiar de rumbo, incluso hasta de trabajo. No tengas miedo a moverte; a veces la vida empuja cuando uno ya se tardó demasiado en decidir. En el área laboral te sentirás bendecido y reconocido, aunque una mala cara de algún compañero o compañera podría arruinarte momentáneamente el día. No te enganches, recuerda que no todos celebran tu crecimiento.
Una amistad te revelará un secreto que te dejará sacado o sacada de onda. No juzgues de inmediato; observa y saca tus propias conclusiones. Este fin de semana pinta bien, pero andarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es exactamente como la habías idealizado. No te decepciones: a veces la vida solo te quita el velo para que puedas elegir mejor.
GÉMINIS – 20 de enero de 2026
No te pierdas en el camino ni te desvíes de tus metas por andar preocupándote por cosas que ni al caso. Muchas veces te quejas de situaciones que no son importantes ni indispensables, y eso te roba energía que podrías usar para avanzar. Aprende a distinguir entre lo que vale la pena y lo que solo te quita la paz.
Recuerda que todo en esta vida tiene fecha de caducidad: las oportunidades, las personas y hasta las excusas. No sigas postergando decisiones, porque lo que hoy dejas pasar mañana podría ya no estar disponible. El tiempo no espera y tú tampoco deberías hacerlo. En el área de la salud vienen cambios positivos. Podrías bajar algunos kilos en estos días, pero no te confíes. Si sigues abusando de harinas, refrescos y antojitos nocturnos, podrías desarrollar problemas de colitis, inflamación o retención de líquidos. Tu cuerpo te está hablando, hazle caso antes de que grite.
No olvides de dónde vienes ni todo lo que tuviste que pasar para estar donde estás. No pierdas el piso, pero tampoco te minimices. Continúa tu travesía con dignidad y constancia, porque nadie llega lejos sin disciplina. Habrá momentos donde te sientas decaído o sin ganas de seguir, y no será mala suerte, sino falta de objetivos claros. No esperes llegar al final de la escalera si no estás dispuesto a subir peldaño por peldaño. Los sueños grandes se construyen, no se desean.
CÁNCER – 20 de enero de 2026
Se aproximan días muy positivos y otros no tanto, como suele pasar cuando las emociones se te revuelven más que caldo de res. Ten mucho cuidado con tus cambios de humor, porque podrías lastimar sin querer a miembros de tu familia con palabras dichas desde el enojo. Ya no temas a nuevas oportunidades, tanto en el área laboral como en la sentimental. La vida quiere premiarte, pero tú a veces te escondes por miedo a volver a sufrir. No dejes asuntos pendientes para después, porque esa costumbre podría meterte en problemas innecesarios.
Pon especial atención a tu salud. Algunas veces abusas de tu buena suerte y te confías de más. Podrían presentarse infecciones en garganta, dolores musculares o molestias derivadas de un golpe o mal movimiento. No lo ignores y atiéndelo a tiempo. Amores del pasado buscarán regresar, pero ni te estreses. Cuando los veas de frente te darás cuenta de que ya no significan nada especial para ti. Lo que antes dolía, hoy solo enseña.
Las infecciones en garganta estarán a la orden del día, así que abrígate bien y cuida tu descanso. Viene una etapa donde extrañarás mucho a familiares o personas que viven lejos. Incluso alguien que fue muy querido para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada vez que lo recuerdes. No es nostalgia, es amor que sigue acompañándote.
PISCIS – 20 de enero de 2026
Cambios importantes se te vienen encima y no son cualquier cosa. La llegada de nuevos amores será punto clave en esta etapa, porque tu corazón anda inquieto y con ganas de sentir bonito otra vez. Se marcan movimientos fuertes en tu estado de ánimo y la posibilidad de iniciar una nueva relación, incluso podrías comenzar a ver con otros ojos a una amistad más pronto de lo que imaginas. Ten mucho cuidado a quién le entregas el corazón, porque andarás sensible, medio intolerante y contigo mismo no te vas a aguantar ni tú. No culpes a los demás por decisiones que tú tomas desde la emoción; hazte responsable de tus actos y deja de justificar lo injustificable.
Una persona de tu pasado podría buscarte para intentar retomar lo que ya fue. Antes de decir que sí, recuerda por qué terminó. No todo lo que vuelve merece quedarse. Vendrán días buenos y otros no tanto, pero conforme pasen los días comprenderás una lección muy importante sobre el amor propio y los límites. Una amistad podría traicionarte hablando mal de tu familia, situación que te dolerá bastante, pero también te abrirá los ojos. Si tienes pareja, se aproximan chismes y pequeños roces entre ustedes; no hagas tormentas donde solo hay nubes.
Podrías sentir celos por alguien que en realidad no es nada tuyo, y ahí es donde deberás frenar la mente antes de sabotear lo que sí vale la pena. A pesar de todo, te espera un día genial al lado de una persona muy importante para ti, que llegará como bálsamo para el alma.
ACUARIO – 20 de enero de 2026
Un amor de una noche se aproxima y, como ya es costumbre tuya, podría tratarse de una expareja o de una amistad con la que siempre hubo química. Tú eres muy de esas historias raras, pero recuerda algo: no mendigues cariño ni atención, porque no naciste para vivir de rodillas ni rogándole a nadie. Un viaje comenzará a planearse y con él saldrá a la luz una verdad familiar que podría sacudir emociones. Recuerda muy bien de dónde vienes y hacia dónde vas; no pierdas el piso ni aparentes ser alguien que no eres solo por quedar bien con otros.
Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. No aclares nada; la verdad siempre cae por su propio peso. Cuida tus cambios de humor, porque estás atravesando un proceso de maduración fuerte y podrías desarrollar actitudes medio mamilas sin darte cuenta. Una amistad necesitará mucho de tu apoyo y tu palabra será clave para ayudarle a levantarse. Poco a poco empieza la calma en varios aspectos de tu vida. Has tenido subidas y bajadas, pero sigues de pie, más firme que nunca.
Te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco porque aprendiste chorros mil de cada caída. Eso sí, ponle ojo a tus gastos, porque si te descuidas podrías llenarte de deudas por querer vivir como rico con sueldo de mortal.
CAPRICORNIO – 20 de enero de 2026
Ya no busques afuera lo que ni tú te has dado por dentro. Date la oportunidad de conocerte como persona antes de pensar en una relación o en volver a intentarlo con alguien más. Muchas veces te deprimes cuando algo sale mal y, en lugar de aprender, te quedas atorado en el error dándole vueltas como trompo. Podrías sentirte estresado o estresada por una noticia que llegará de forma inesperada y no sabrás cómo reaccionar. Respira, no todo lo que parece grave lo es. A veces la vida solo te mueve el tapete para que despiertes.
Ten muy presente que la vida es una sola y nadie tiene derecho a decirte cómo vivirla. Disfruta el simple placer de estar vivo o viva y comienza a ver la vida con otros ojos: ya no tan mendiga, ya no tan traicionera y mucho menos tan falsa como te la pintaron quienes te fallaron. No te permitas caer por nadie ni te tomes todo tan a pecho. Aprende a poner límites, a decir que no y a retirarte cuando ya no te sientes cómodo. Que nadie te detenga ni te minimice. Recuerda siempre: primero tú, después tú y al final tú.
Lo más importante seguirá siendo tu familia, así que no descuides ese lazo que te sostiene cuando todo lo demás se cae. Una nueva amistad surgirá en próximas fechas, muy probablemente por redes sociales. Existe mucha química y hasta posibilidades de encamamiento o de iniciar algo más formal. Eso sí, no te aceleres. Date el tiempo de conocer bien a esa persona y estar seguro de lo que quieres, porque si actúas desde la soledad podrías cometer equivocaciones que luego pesen.
SAGITARIO – 20 de enero de 2026
Este es el momento de hacer todo eso que has venido posponiendo. Deja de esperar “el día perfecto” y empieza hoy. Viene una etapa de reflexión donde recordarás sueños y metas que dejaste olvidados por andar resolviendo problemas ajenos. Si tienes pareja, no permitas que la monotonía venga a shingar la relación. Necesitan movimiento, conversación y momentos distintos. Llévate las cosas con calma, pero abre bien los ojos: hay paninis sueltas rondando que podrían intentar meterse donde no las llaman y formar un triángulo amoroso si te descuidas.
Es tiempo de creer en ti y confiar en tu capacidad para lograr todo lo que te propongas. No minimices tu talento ni tus ganas; has salido de peores y sigues de pie. Ten cuidado con cambios de última hora, especialmente relacionados con dinero, porque podrían afectar tu economía si no analizas bien las decisiones. No firmes, no prestes ni gastes por impulso.
Se aproximan amores buenos que llegan para sumar, incluso con beneficios económicos o nuevas oportunidades. Sin embargo, mucho ojo con una amistad del pasado que podría regresar con intenciones torcidas y afectar tu presente. No todo lo viejo es valioso. Repite conmigo: lo que ya me dañó, no vuelve a entrar.