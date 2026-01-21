Corte Suprema se muestra escéptica ante argumentos de Trump para despedir a Lisa Cook

La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales claras de desconfianza y escepticismo frente a los argumentos de la administración del presidente Donald Trump para justificar el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, en un caso que podría redefinir los límites del poder presidencial y la independencia del banco central.

Durante una audiencia de casi dos horas, magistrados de todas las corrientes ideológicas cuestionaron la postura del Gobierno, que sostiene que el mandatario puede destituir a Cook sin revisión judicial y sin otorgarle un proceso formal para responder a las acusaciones de fraude hipotecario que ella niega. El tono crítico sorprendió a observadores, dada la mayoría conservadora del máximo tribunal.

La presencia en la sala del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, y de su antecesor Ben Bernanke subrayó la relevancia del caso, considerado una prueba clave sobre si la Casa Blanca puede intervenir directamente en una institución diseñada para operar al margen de presiones políticas.

Dudas sobre el poder presidencial

Trump ordenó el despido de Cook en agosto pasado, alegando que declaró dos viviendas distintas como residencia principal al solicitar hipotecas, lo que podría constituir fraude. Sin embargo, la economista no ha sido acusada formalmente y afirma que las solicitudes se realizaron antes de ser nombrada por el entonces presidente Joe Biden en 2022.

A pesar de que la Corte cuenta con una mayoría conservadora de 6-3, varios de los magistrados designados por el propio republicano expresaron serias dudas sobre los argumentos del procurador general, D. John Sauer, quien insistió en que los tribunales no tienen facultad para revisar las decisiones ejecutivas del presidente cuando este alega una “causa justificada”.

Varios jueces se mostraron escépticos. Sin embargo, el magistrado conservador Brett Kavanaugh lanzó una advertencia que resonó en la sala: “Lo que se siembra, se cosecha”. Kavanaugh señaló que permitir un despido sin revisión judicial destruiría la autonomía de la Fed y permitiría que cualquier presidente futuro purgue a funcionarios designados por la administración anterior por motivos meramente políticos. “Eso debilitaría, si no destruiría, la independencia de la Reserva Federal” sentenció.

Amy Coney Barrett, otra magistrada conservadora, cuestionó que Cook no haya tenido derecho a una audiencia. “¿Por qué le teme a un proceso?”, preguntó. Incluso el presidente del tribunal, John Roberts, planteó dudas sobre si un “error involuntario” puede justificar una destitución inmediata.

Justice Jackson asks if a Truth Social post is sufficient notice of a firing.



Attorney Paul Clement: "As a practical matter, in most circumstances, the president puts it on Truth Social, most people, most of the time are going to consider that to be notice." pic.twitter.com/KrLJXIVvw8 — CSPAN (@cspan) January 21, 2026

En juego, la independencia de la Fed

El abogado de Cook, Paul D. Clement, defendió que la Corte sí tiene facultad para revisar el caso y que las acusaciones, aun si fueran ciertas, no cumplen el umbral legal para despedirla. Subrayó que permitir una remoción sin debido proceso haría ineficaz la protección diseñada por el Congreso para blindar al banco central.

El litigio se enmarca en la ofensiva más amplia de Trump contra agencias independientes desde su regreso al poder en enero de 2025. El mandatario ha presionado públicamente a Powell para que reduzca con mayor agresividad las tasas de interés y lo ha insultado en más de una ocasión. La semana pasada, el propio Powell reveló que es objeto de una investigación federal por su testimonio ante el Congreso sobre la costosa renovación de la sede de la Fed.

La Corte aceptó revisar el caso de manera urgente después de que tribunales inferiores bloquearan provisionalmente el despido de Cook. Si Trump logra removerla, sería la primera vez en más de un siglo que un presidente destituye a un gobernador de la Reserva Federal.

Today, I stood with @RepMaxineWaters and @USHouseFSC at the Supreme Court to speak out against Trump’s attempts to fire Fed Governor Lisa Cook. Our economy relies on an independent Fed guided by data, not political pressure. I stand in support of Dr. Cook, Chair Powell, and an… pic.twitter.com/PkkgbFiaWO — Rep. Joyce Beatty (@RepBeatty) January 21, 2026

Economistas y exfuncionarios advierten que una decisión favorable a la Casa Blanca podría erosionar la credibilidad del banco central y afectar la estabilidad económica. “Este caso definirá si la política monetaria seguirá guiándose por criterios técnicos o por intereses políticos”, advirtió Clement.

Aunque no se espera un fallo inmediato, las preguntas de la audiencia sugieren que la mayoría del tribunal podría inclinarse por frenar el intento de Trump y reforzar las barreras que protegen la autonomía de la institución encargada de vigilar la inflación y el empleo en Estados Unidos.

