Jueza da revés a Trump y  frena despido de Lisa Cook de la Fed

La jueza de distrito estadounidense Jia Cobb emitió una orden judicial preliminar que requiere que la FED permita a Cook continuar desempeñando su papel como gobernadora del Sistema de la Reserva Federal mientras su demanda avanza en los tribunales.

La decisión de Cobb se produce una semana antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, que está prevista para el 16 de septiembre.

La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas.

🚨🚨🚨BREAKING: Judge grants fired member of fed, Cook, a preliminary injunction and orders Powell and others to keep Cook at fed & refuses to issue STAY. (corrected). pic.twitter.com/x7Jnau44k5 — Margot Cleveland (@ProfMJCleveland) September 10, 2025

En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Lisa Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal.

Trump había intentado despedir a Cook basándose en acusaciones no probadas de que había hecho declaraciones falsas en una solicitud de hipoteca en 2021, antes de unirse a la junta directiva de la Fed.

El juez Cobb también dictaminó que Trump probablemente había violado el derecho de Cook al debido proceso y que despedir a Cook resultaría en un “daño irreparable” para el gobernador de la Reserva Federal.

“Este fallo reconoce y reafirma la importancia de salvaguardar la independencia de la Reserva Federal frente a interferencias políticas ilegales”, escribió el abogado de Cook, Abbe Lowell, en un comunicado.

“Permitir que el presidente destituya ilegalmente al gobernador Cook basándose en acusaciones vagas e infundadas pondría en peligro la estabilidad de nuestro sistema financiero y socavaría el estado de derecho”, continuó.

Según la ley federal, los miembros de la junta directiva de la Reserva Federal tienen un mandato de 14 años y solo pueden ser destituidos por el presidente con causa justificada. Cook ha sido miembro de la Reserva Federal desde que fue nombrada para completar el mandato restante de otro miembro en 2022, y su mandato actual se extendería hasta 2038.

Así, aunque la administración de Trump pidió a la jueza que retrasara su decisión de permitir una apelación, ella rechazó su solicitud, en parte, porque el interés público favorece que Cook permanezca en su cargo.

“Cook es uno de los siete miembros de una Junta que, por diseño, no está destinada a ser susceptible a la presión política, y mucho menos a la tarea de implementar la agenda del Presidente”, sentenció Cobb.

