Miembro de la Fed desafía a Trump y descarta renunciar pese a ser acusada de fraude hipotecario

Después de haber sido denuncia por presuntamente haber cometido un fraude hipotecario, Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, descarta renunciar a su puesto como lo exigió el presidente Donald Trump.

William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), le hizo llegar una carta a la fiscal general Pam Bondi donde denuncia un indebido proceder llevado a cabo Lisa DeNell Cook para obtener un crédito que le permitiera comprar una casa.

“Falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener términos de préstamo más favorables, cometiendo potencialmente fraude hipotecario”, indica parte del documento.

Al parecer, la economista de 61 años primero firmó una hipoteca a 15 años sobre la propiedad de Ann Arbor, Michigan, declarando que sería su residencia principal, esto en junio de 2021.

Un mes más tarde, Cook adquirió otra casa en Atlanta, Georgia, solicitando un préstamo a 30 años, pero lo controversial del asunto es que también se comprometió a utilizarla como vivienda habitual, esto con el objetivo de que los intereses de su crédito fueran más bajos.

Al enterarse de lo sucedido, el jefe de la nación le exigió dimitir a la brevedad.

El trabajo de Lisa Cook como economista goza del reconociendo internacional. (crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Sin embargo, Lisa Cook se negó a cumplir con la voluntad de Trump, pues asegura no haber incurrido en ningún tipo de delito como se pretende hacer creer.

“No tengo intención de que me presionen para que renuncie a mi cargo por algunas preguntas planteadas. Tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos“, señaló en un comunicado.

Mientras tanto, a través de una carta, Ed Martin, funcionario del Departamento de Justicia, le recomendó a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, destituir a Lisa Cook.

“En este momento, le animo a que destituya a la señora Cook de su Consejo. ¡Háganlo hoy antes de que sea demasiado tarde! Después de todo, ningún estadounidense cree que sea apropiado que ella sirva durante este tiempo con una nube sobre ella”, indica parte del documento.

