Quién es Lisa Cook, la economista que Trump quiere destituir del Banco Central

El pulso que Donald Trump mantiene con el banco central de Estados Unidos no hace más que agudizarse.

El lunes, el presidente de EE.UU. anunció su intención de destituir inmediatamente a Lisa Cook, miembro de la Reserva Federal, por considerar que hizo declaraciones falsas al momento de solicitar hipotecas.

El mandatario aseguró que la Constitución le otorga facultades para remover a Cook, una afirmación que la afectada ha negado, al tiempo que ha descartado renunciar.

La decisión de Trump no tiene precedentes y se produce en un momento en que el mandatario ha aumentado la presión sobre la Fed, como se conoce popularmente a la institución, especialmente sobre su presidente, Jerome Powell, para conseguir una reducción de las tasas de interés.

Chip Somodevilla/Getty Images: Trump ha pasado las últimas semanas amenazando con despedir al presidente del banco central estadounidense.

Rompiendo el techo de cristal

Cook, quien fue profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, es uno de los siete miembros de la junta de gobernadores de la Fed y forma parte del comité de 12 miembros responsable de fijar las tasas de interés en EE.UU.

Cook votó junto con Powell y la mayoría de los demás miembros del comité a favor de mantener las tasas en EE.UU. en la última reunión de la Fed, celebrada a finales de julio.

La académica fue nombrada por el predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, en 2022 y es la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo. Su mandato concluye en 2038.

Antes de ser designada para integrar la Fed, la economista formó parte del Consejo de Asesores Económicos durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) y trabajó en el Departamento del Tesoro.

Bloomberg via Getty Images: Los inversionistas se mantienen a la expectativa de la suerte de Cook.

Dudas sobre la medida

La decisión de Trump de destituir a Cook probablemente planteará cuestiones legales, ya que los expertos indican que la Casa Blanca deberá demostrar, posiblemente en los tribunales, que tenía motivos suficientes para despedirla.

La Ley de la Reserva Federal no autoriza al presidente a destituir a ninguno de sus directivos, salvo que haya una “causa justificada”, como señaló el mandatario.

“Por ahora, creo que es bastante cuestionable si existe causa, pero obviamente es en eso en lo que (Trump) se basa, y espero que lo impugne”, declaró la exfiscal Shan Wu a la CNN.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe ninguna causa legal, y no tiene autoridad para hacerlo”, declaró Cook en un comunicado.

“No renunciaré. Continuaré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense, como lo he hecho desde 2022”, añadió.

Por su parte, el abogado de la directiva, Abbe David Lowell, afirmó que “tomaremos todas las medidas necesarias para evitar el intento de acción ilegal (de Trump)”.

La Reserva Federal aún no se ha pronunciado sobre el anuncio del presidente, el cual realizó el lunes por la noche a través de su plataforma de redes sociales Truth Social.

La reacción de los mercados a la decisión ha sido relativamente moderada hasta el momento, lo que denota que los inversores parecen escépticos a que el despido se materialice.

AFP via Getty Images: Los expertos dudan que Trump pueda destituir a alguno de los directivos de la Fed y pronostican una batalla judicial.

Las razones de la actual disputa

Trump publicó una carta dirigida a Cook en la que le informaba de su decisión de destituirla de la junta directiva del banco con efecto inmediato.

En la misma, Trump afirma que Cook firmó un documento en el que aseguraba que una propiedad en Michigan sería su residencia principal durante el próximo año.

“Dos semanas después, usted firmó otro documento para una propiedad en Georgia, declarando que sería su residencia principal durante el próximo año”, declaró el presidente.

“Es inconcebible que no estuviera al tanto de su primer compromiso al asumir el segundo”, escribió.

El presidente había solicitado la renuncia de Cook la semana pasada por la acusación de fraude hipotecario, presentada inicialmente en una carta pública del regulador de financiación de la vivienda, Bill Pulte, a la fiscal general Pam Bondi. Pulte es aliado de Trump.

El regulador calificó las declaraciones de Cook como una “denuncia penal” e instó al Departamento de Justicia a investigar. Hasta el momento, no está claro si se ha abierto una investigación.

Cook declaró a la BBC la semana pasada que se enteró de las acusaciones a través de los medios de comunicación, y que el asunto se originó a raíz de una solicitud de préstamo hipotecario que presentó hace cuatro años, antes de incorporarse al banco central.

Getty Images: Cook forma parte del comité que decide las tasas de interés, los cuales Trump tiene tiempo demandando que sean recortados.

“No tengo intención de permitir que me presionen para que renuncie a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit”, afirmó.

“Tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”, agregó.

Si Cook o la Reserva Federal se resisten a la decisión de Trump de destituirla, los expertos sugieren que podría desencadenar un enfrentamiento entre el banco central y la Casa Blanca. La Reserva Federal se independizó del gobierno estadounidense en 1951.

Trump también ha insinuado repetidamente la posibilidad de despedir a Powell, a quien ha calificado de “imbécil” y “terco e imbécil” por no apoyar las peticiones del presidente de recortes rápidos y drásticos de los intereses.

Chip Somodevilla/Getty Images: Powell se ha negado a rebajar las tasas de interés ante el temor de los efectos de los aranceles impuestos por Trump.

¿Recortes en camino?

Pero la semana pasada, Powell aumentó las expectativas de un posible recorte de las tasas de interés en septiembre. En declaraciones a los banqueros reunidos en Jackson Hole, Wyoming, el funcionario argumentó que el impacto inflacionario de los aranceles de Trump podría ser temporal.

El mercados se mantienen a la expectativa, sin grandes sobresaltos.

“La pregunta clave para los mercados es si Trump logra reemplazar a Cook, ¿podría reestructurar la composición de la Fed y cómo afectaría eso la percepción del mercado sobre la inversión en EE.UU.?”, declaró Julia Lee, directiva de la consultora FTSE Russell, a la BBC.

Shoki Omori, estratega jefe del banco japonés Mizuho, expresó su preocupación por la presión que Trump ha estado ejerciendo sobre Powell en las últimas semanas.

“Por ahora, Powell parece estar resistiendo, pero quienquiera que sea su sucesor podría simplemente escuchar lo que quiera la Casa Blanca. Y eso no pinta bien”, declaró.

*con información de Tom Geoghegan y James FitzGerald

