Trump acude a corte de apelaciones para validar despido de gobernadora de la FED, Lisa Cook

Luego de que un tribunal federal determinó que la gobernadora de la Reserva Federal (FED), Lisa Cook, puede permanecer en su cargo, la administración de Donald Trump solicitó a un tribunal federal de apelaciones que levante dicho fallo.

La jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó el despido el martes, concluyendo que el presidente “no ha establecido una causa legalmente admisible para la destitución de Cook”. Según la ley federal, los miembros de la junta de la Reserva Federal cumplen mandatos de 14 años y solo pueden ser destituidos “con causa justificada”.

Ahora, la administración Trump solicitó a la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de Washington D. C. que suspendiera ese fallo mientras el gobierno lo apela. El Departamento de Justicia argumentó que el presidente tiene amplia discreción para destituir a funcionarios federales, incluso para decidir si existe una “causa justificada”, y que los tribunales tienen, como mucho, una autoridad extremadamente limitada para revisar esas decisiones.

“En este caso, la prueba, para la cual Cook aún no ha ofrecido una explicación contraria, fue que solicitó dos préstamos para su beneficio personal y logró obtener tasas de interés favorables falseando su lugar de residencia”, argumentó el gobierno. “Independientemente de si dicha conducta indebida ocurrió antes o durante su mandato, pone indiscutiblemente en duda la confiabilidad de Cook y su capacidad para gestionar responsablemente las tasas de interés y la economía de toda la nación”.

Esas acusaciones surgieron en una carta del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, designado por Trump, quien citó documentos hipotecarios de viviendas que Cook compró en Georgia y Michigan en 2021. Abbe Lowell, abogado que representa a Cook, calificó las acusaciones del gobierno de “infundadas y vagas”.

El gobierno solicitó que el tribunal de apelaciones actúe antes del final del día del lunes, señalando que el Comité Federal de Mercado Abierto, o FOMC, se reunirá el martes y miércoles.

Los abogados de Cook pidieron al tribunal de apelaciones que rechazara la solicitud de la administración Trump, calificándola de “totalmente injustificada”.

“Una suspensión administrativa amenazaría la participación del gobernador Cook en la reunión de la próxima semana y podría causar un caos en la votación del FOMC”, escribieron los abogados de Cook en documentos judiciales. “Además, tiene el potencial real de impactar los mercados nacionales e internacionales. El Gobierno no ha justificado una alteración tan grave”.

