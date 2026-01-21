Paciente murió en quirófano mientras médicos jugaban bingo musical: anestesiólogo acusado de homicidio en Colorado

Un médico anestesiólogo de Colorado fue acusado de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal luego de que un paciente muriera durante una cirugía de cataratas de rutina en febrero de 2023, en un centro quirúrgico al sur de Denver.

El acusado es el Dr. Michael Urban, de 68 años, quien estaba a cargo de la anestesia cuando Bart Writer, de 56 años, dejó de respirar mientras se sometía al procedimiento en el Centro de Cirugía InSight, ubicado en Lone Tree.

Un juego en el quirófano cambió el rumbo de la investigación

Inicialmente, tanto los investigadores como la esposa del paciente, Chris Writer, creyeron que se trataba de un trágico accidente médico. Sin embargo, esa percepción cambió cuando un médico anónimo contactó a la viuda con información perturbadora.

Según ese testimonio, el cirujano Carl Stark Johnson y el anestesiólogo Michael Urban solían jugar al llamado “bingo musical” durante las operaciones, una práctica que habría estado en curso desde hace tiempo.

La revelación llevó a la familia a iniciar acciones legales y a tomar declaraciones formales de ambos médicos.

Médicos admitieron que jugaban bingo musical

Durante las declaraciones, Urban y Johnson admitieron que estaban jugando el día en que murió Writer. De acuerdo con Urban, el juego consistía en poner música a alto volumen y asociar artistas o canciones con las letras B, I, N, G y O.

“Por ejemplo, si el grupo de los años 70, los Bee Gees, cantaba una canción, esa sería la letra ‘B’”, explicó Urban en una declaración citada por 9News, afiliada de NBC.

Alarmas desactivadas y acusaciones penales

La demanda civil presentada por Chris Writer sostiene que los médicos apagaron o desactivaron las alarmas que alertan cuando los niveles de oxígeno en sangre de un paciente descienden peligrosamente.

A raíz de la investigación, Urban fue formalmente acusado esta semana. Hasta el momento, se desconoce si el cirujano Johnson enfrenta cargos penales.

“Todo era completamente evitable”

Chris Writer afirmó que el proceso penal ha sido profundamente doloroso, al obligarla a revivir la pérdida de su esposo.

“Es tan doloroso. Es tan injusto. Nunca debió haber sucedido”, declaró a 9News. “No hay alegría en nada de esto. Todo lo que ocurrió era completamente evitable”.

La viuda explicó que su demanda civil buscaba respuestas y rendición de cuentas por una muerte ocurrida durante un procedimiento considerado de bajo riesgo.

Tras la muerte de su esposo, Urban se mudó a Oregon, donde continuó ejerciendo la medicina durante varios meses antes de jubilarse. Chris Writer aseguró que realizó múltiples intentos para alertar a las juntas médicas de Colorado y Oregon, sin resultados.

“Han pasado tres años sin que ninguna de las juntas haya tomado medidas significativas. Es vergonzoso”, afirmó.

“Uno de los peores casos de mala praxis”

El abogado de la familia, Dan Lipman, calificó el caso como uno de los más graves que ha presenciado.

“Este no fue el comienzo de la historia. No era la primera vez que jugaban bingo musical mientras alguien estaba anestesiado”, aseguró. “Fue uno de los casos más atroces de mala praxis médica que he visto”.

La investigación penal continúa.

