Un segundo accidente de trenes en España cobra la vida del maquinista y deja decenas de heridos

El maquinista de un tren murió y por lo menos 37 personas resultaron heridas, cinco de gravedad, después de que un tren de cercanías se descarriló y chocó cerca de Barcelona, España, solo unos días después de que este país sufriera el peor accidente ferroviario en una década.

De acuerdo con las autoridades locales, el tren de Rodalies chocó el martes en la noche contra un muro de contención que se había caído sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní.

El maquinista fallecido en el accidente estaba haciendo prácticas en Renfe, la empresa pública encargada del trasporte ferroviario en España. El tren llevaba a un grupo de cuatro personas en el cuadro de mandos, informa el diario El País.

El inspector del cuerpo de bomberos regional de Cataluña (Bombers de la Generalitat), Claudi Gallardo, informó que todos los pasajeros habían sido evacuados del tren.

El incidente ocurrió durante fuertes tormentas que azotaban el noreste de España, que llevaron a elevar las alertas para las áreas costeras en el este y noroeste del país por las condiciones meteorológicas.

Gallardo añadió que el muro había caído sobre el primer vagón del tren en el que viajaban la mayoría de los pasajeros que resultaron heridos.

Once ambulancias se presentaron al lugar de los hechos en Gelida, Cataluña -unos 35km al oeste de Barcelona- para tratar a los heridos, según los servicios de emergencia.

El servicio de bomberos local informó haber enviado 35 efectivos a la zona y añadió que un pasajero atrapado adentro del tren había sido recatado.

Posteriormente, se anunció que nadie más permanecía adentro y que los socorristas realizaban una inspección del área para descartar la presencia de más víctimas.

Los servicios de emergencia señalaron que habían evacuado a algunos de los heridos a los vecinos hospitales de Moisès Broggi, Bellvitge y Vila Franca.

Además de los cinco heridos de gravedad, hay seis en condiciones menos serias y 26 en estado “leve”, de acuerdo al Servicio de Emergencias Médicas.

EPA: El hecho ocurre a sólo días del choque de dos trenes de alta velocidad al sur del país europeo, el que dejó 41 muertos y más de un centenar de heridos.

Suspensión del servicio

Otro convoy de la red de trenes de cercanías también se descarriló el martes por la salida de un eje del tren, a causa del arrollamiento de una roca provocada por el temporal, expresó en un comunicado el operador ferroviario de España, Adif.

Ese tren estaba en la vía entre Blanes y Maçanet-Massanes, al noreste de Barcelona.

No se reportaron heridos y el servicio fue suspendido.

Se prevé que unos 400.000 pasajeros queden sin servicio de trenes el miércoles en la mañana, informó el diario español El País.

Los servicios a través de la rede de trenes de cercanías de Rodalies han sido completamente suspendidos hasta que se realicen inspecciones de seguridad.

Se espera que los operadores ferroviarios se reúnan con las autoridades después de las inspecciones.

Entretanto, el sindicato de maquinistas llamó a una huelga en el ferrocarril por la muerte de dos profesionales en los recientes accidentes.

Los accidentes en Cataluña suceden dos días después del choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, en el peor siniestro ferroviario en España en más de una década.

Por lo menos 42 personas murieron después de que los vagones de un tren con destino Madrid se descarrilaron e invadieron la vía contigua para chocar con otro tren de alta velocidad que iba en sentido contrario.

*Con información adicional de agencias y el diario El País

