Cuidado: estos 3 virus respiratorios circulan con “niveles altos” en el área de la Bahía de San Francisco

De acuerdo con datos de aguas residuales y reportes de salud pública, el área de la Bahía de San Francisco está amenazada por varios virus respiratorios que circulan actualmente y con niveles elevados. Autoridades de salud local dejan claro que no se trata de una gripe estacional, sino al menos tres virus que suelen aumentar las infecciones en invierno.

La doctora Monica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), declaró a SFGate que están luchando contra una “temporada alta” de enfermedades respiratorias. De hecho, estas infecciones virales pueden aumentar el riesgo de severas complicaciones.

Los 3 virus respirtorios que amenazan el área de la Bahía de San Francisco

1. Influenza

La influenza estacional continúa con una actividad elevada, aunque los especialistas señalan que ya pasó el punto más alto de la temporada. Según el Departamento de Salud Pública de California, los contagios alcanzaron su pico a finales de diciembre y desde entonces han mostrado una ligera disminución.

Aun así, la gripe sigue presente y puede provocar fiebre, escalofríos, dolores musculares, cansancio intenso y tos persistente. La buena noticia es que existen tratamientos antivirales que pueden reducir la duración y la gravedad de la enfermedad si se administran a tiempo, especialmente en personas con mayor riesgo de complicaciones.

2. Virus respiratorio sincitial (VRS): un riesgo para bebés

Otro de los virus que circulan con fuerza es el virus respiratorio sincitial (VRS), que ha sido un desafío para América Latina. Aunque suele asociarse principalmente con bebés y niños pequeños, también puede afectar de forma significativa a adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los datos de aguas residuales muestran que el VRS alcanzó este mes sus niveles más altos de la temporada en zonas como Redwood City y Palo Alto, y continúa circulando con frecuencia en San Francisco. En el área de la Bahía, la positividad de las pruebas de VRS ronda el 6%, apenas por debajo del máximo de la temporada, que fue de 6,3% a principios de enero.

La doctora Mónica Gandhi explicó que existen anticuerpos monoclonales para proteger a los bebés, pero que la mayoría de los adultos con VRS deben manejar los síntomas en casa.

3. Metapneumovirus humano

El tercer virus que preocupa a los especialistas es el metapneumovirus humano, un patógeno respiratorio menos conocido, pero que causa síntomas muy similares a los de la gripe: tos, fiebre, congestión, dolores corporales y malestar general.

Este virus también alcanzó su punto más alto de la temporada en algunas ciudades de la Bahía y continúa circulando con frecuencia. Al igual que el VRS, no cuenta con un tratamiento antiviral específico para la mayoría de los adultos.

“Esperamos que en el futuro consigamos antivirales que podamos usar”, dijo Gandhi. “Pero ahora mismo, no hay un antiviral específico. Simplemente sabes que si estás enfermo, te quedas en casa”, exhortó.

Qué hacer y cómo reducir el riesgo de contagio

Los especialistas recomiendan medidas básicas, pero efectivas para reducir el contagio. Todas fueron aplicadas durante la pandemia del COVID-19 y no supone algo nuevo para los residentes. Estas son:

Lavarse las manos con frecuencia

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Quedarse en casa si se presentan síntomas

Ventilar espacios cerrados

Usar mascarilla en lugares concurridos si hay síntomas respiratorios

Por último, la doctora Gandhi aconsejó buscar atención médica si se presenta fiebre alta superior a 39 °C, dificultad para respirar, tos persistente o esputo verdoso.

