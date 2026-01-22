Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 22 de enero de 2026
Mira, Leo, tú traes una energía bien rara estos días: unas horas te sientes invencible, como si pudieras llegar, ordenar y que todos te aplaudan… y al rato te entra ese bajón de “¿y si no puedo?” como si el mundo se te viniera encima. No es que estés mal, es que estás cargando más de lo que dices, y como no te gusta verte vulnerable, lo tapas con carácter. Pero aguas: tu humor anda filoso y podrías soltar comentarios que hieren a quien sí te quiere, nomás por andar acelerado o sintiéndote incomprendido.
En temas de salud, esta Nana te lo dice como señora regañona: no te hagas el fuerte. Se marcan molestias por infecciones, inflamación y dolores en articulaciones o espalda, como cuando el cuerpo te dice “ya bájale, mijo”. Si vienes desvelándote, comiendo a deshoras o tragando corajes, ahí está la raíz. Hazte un chequeo si algo se repite, cuida el agua, duerme tantito más y baja lo picante si te anda molestando el cuerpo… porque sí, a veces el problema no es la mala suerte, es la mala rutina.
Ahora, también hay noticia bonita: viene un detalle o gesto de una persona especial. No será algo escandaloso, pero sí de esos que te dejan pensando “ah caray, sí le importo”. Y te va a caer justo cuando más lo necesitas, para que recuerdes que no todo es lucha y que también se vale recibir. Persona de piel clara se acerca con buenas intenciones, y lo mejor es que no va a llegar de puro verbo: te lo va a demostrar con acciones. Tú nomás no te pongas en modo “yo solito puedo”, porque a veces el orgullo te hace perder oportunidades chulas.
En lo laboral, vienen movimientos fuertes: cambio de empleo, mejora de puesto o una propuesta que te va a poner a decidir. Algo que has pedido desde hace rato se empieza a acomodar, pero te van a pedir constancia, puntualidad y que no te andes autosaboteando. Si se abre una puerta nueva, entra con todo, pero con estrategia: lee bien, pregunta bien y no firmes nada a lo loco. También se ve posibilidad de ingreso extra, como un proyecto, comisión o un “favor” que termina pagándote bien.
Consejo de la Nana: no pelees por todo. Aprende a elegir tus batallas: hay gente que no merece tu energía, y hay gente que sí merece tu calma. Y si te anda dando por querer controlar todo… respira, que el universo no es tu empleado.
Frase del día: “Mi brillo no se apaga, solo se acomoda.”
Color del día: Dorado (para atraer reconocimiento y buena suerte)
Números de la suerte: 07 – 18 – 26 – 41 – 55
VIRGO – 22 de enero de 2026
Virgo, tú traes el cerebro trabajando horas extras, pero el cuerpo ya está diciendo “ya estuvo”. Te puede dar por querer tener todo perfecto, todo bajo control, todo resuelto… y así no se puede vivir. En temas de salud se marca riesgo de infección o malestar que te tumba si no te atiendes: garganta, estómago, vías urinarias o una recaída por defensas bajas. No lo minimices. Si algo te arde, te duele o se repite, no esperes a que se ponga peor. Y por favor, deja de estarte aguantando el estrés como si fuera medalla.
En el tema de amistades, aquí sí te voy a hablar como señora de antes: no cualquiera merece sentarse en tu mesa. Hay gente a tu alrededor que opina de todo, critica todo y te mete miedo o negatividad. Esos “amigos” que te dicen “ay no, mejor no hagas eso” nomás porque ellos no se atreven, te están frenando. Se ve una traición o decepción que puede doler, sí, pero también te va a abrir los ojos. A veces Diosito quita gente para que no te siga estorbando el camino.
También se marca que andas tolerando personas que te ponen peros para todo: que si “así no”, que si “por qué”, que si “mejor después”. Ya basta. Tú no naciste para andar pidiendo permiso de ser tú. Recorta personal, pon límites y deja de explicar tus decisiones como si fueran debate.
En lo personal, la vida se empieza a mover con oportunidades nuevas: invitaciones, cambios, propuestas, viajes o planes que te sacan de tu rutina. Pero si te quedas encerrado esperando que todo llegue a tocarte la puerta, pues no va a pasar. Sal, muévete, acepta la salida, cambia el aire. Se marca cambio de look, renovación, ganas de sentirte más atractivo o atractiva… y mira, no es vanidad, es autoestima. Y cuando te sientes bien por fuera, también te alineas por dentro.
En el amor, si andas soltero, hay coqueteo y posibilidad de conocer a alguien por medio de amistades o redes; si tienes pareja, ojo con el exceso de crítica: a veces quieres “arreglar” a la gente y no se puede. Ama más y controla menos. Y si ya no hay reciprocidad, también es válido preguntarte: ¿por qué sigo ahí?
Consejo de la Nana: tu paz vale más que cualquier amistad tibia. Y recuerda: quien te quiere, te suma… no te confunde.
Frase del día: “Pongo límites sin culpa y avanzo sin miedo.”
Color del día: Verde oliva (para sanar y atraer estabilidad)
Números de la suerte: 03 – 14 – 29 – 50 – 62
LIBRA – 22 de enero de 2026
En el terreno sentimental traes un cansancio que no se quita ni durmiendo. Hay angustia, confusión y una sensación de vacío que no sabes explicar, como si estuvieras dando mucho y recibiendo poco. Esta racha se ha puesto pesada porque sigues buscando respuestas afuera cuando lo que necesitas es mirarte por dentro. Aprende a convivir con tu soledad, porque no tener pareja no significa estar incompleto; a veces es justo lo que necesitas para acomodar la cabeza y el corazón.
No te confundas con tus sentimientos ni te obligues a seguir donde ya no hay reciprocidad. Tú tienes la mala costumbre de querer arreglarle la vida a todo mundo, cargar problemas ajenos y hacerte responsable de emociones que no te corresponden, cuando bien sabes que el que más necesita atención eres tú. Si no te eliges primero, nadie más lo hará.
En lo laboral vienen oportunidades buenas, propuestas nuevas y posibilidades de crecimiento, pero hay algo que te frena: el karma del pasado. Situaciones no resueltas, promesas rotas o decisiones mal tomadas siguen pesando. Si no sueltas eso, seguirá repitiéndose la misma historia. Aprende la lección y avanza, porque el universo no castiga, solo insiste.
La cuestión de negocios y dinero se ve incierta. No es momento para apuestas arriesgadas ni para invertir por impulso. Si no es seguro, si no está claro o si alguien te promete ganancias rápidas, mejor espérate. Ahorita conviene observar, analizar y prepararte, no aventarte a ciegas.
Una persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer de manera inesperada y mover por completo tu manera de pensar. No necesariamente llega para quedarse, pero sí para abrirte los ojos sobre algo que te estaba preocupando más de la cuenta.
Consejo de la Nana: deja de mendigar atención y empieza a darte tú mismo lo que tanto exiges a otros.
Frase del día:
“Cuando me elijo, la vida se acomoda sola.”
Color del día: Azul cielo
Números de la suerte: 06 – 17 – 28 – 44 – 59
ESCORPIÓN – 22 de enero de 2026
A ti te gusta la buena vida, no nos hagamos: viajes, comodidad, dinero, lujos y placer… y precisamente por eso atraes todo lo que deseas. Tu energía anda fuerte y magnética, pero también inestable. Se marcan cambios de humor repentinos y sueños muy intensos que funcionan como advertencias o mensajes. No los ignores, porque tu intuición anda más fina que nunca.
Deja de vivir atorado entre el pasado y el futuro. Ni lo que ya fue ni lo que todavía no pasa te va a resolver nada. El único tiempo real es el presente, y mientras no lo aproveches, seguirás sintiendo que la vida se te va entre los dedos. Aprende a disfrutar sin culpa, pero también sin excesos.
Una persona de piel blanca regresa del pasado, y aquí la Nana te dice: mucho cuidado. No todo lo que vuelve es porque conviene. Esa persona podría despertar sentimientos intensos, sí, pero también traerte problemas, celos, confusión o triángulos emocionales. No bajes la guardia ni te vayas con la nostalgia, que ya sabes cómo terminaste la vez pasada.
En lo profesional y económico, la vida te pondrá grandes oportunidades, de esas que llegan una o dos veces. Pero no te van a caer del cielo. Tendrás que moverte, buscar, tocar puertas y rodearte de la gente correcta. Si esperas que todo llegue solo por decreto, te vas a quedar esperando.
No tengas miedo de ir por lo que has soñado desde hace tiempo. El problema no es la falta de capacidad, es que a veces te autosaboteas dudando o confiando en quien no debes. Usa tu inteligencia, no solo tu intensidad.
Consejo de la Nana: no persigas lo que huye, ni huyas de lo que te puede hacer crecer. Tú sabes perfectamente qué sí y qué no… hazle caso a tu intuición.
Frase del día:
“Lo que es para mí, me encuentra cuando dejo de forzarlo.”
Color del día: Vino profundo
Números de la suerte: 09 – 21 – 33 – 48 – 60
ARIES – 22 de enero de 2026
Una amistad va a necesitar de tu apoyo, pero ojo: apoya sin cargarte problemas que no son tuyos, porque luego terminas pagando platos rotos ajenos. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges, porque podrías perder el rumbo por andar detrás de alguien que no vale la pena ni el desgaste emocional. No sacrifiques tus metas por amores mediocres ni por gente que solo aparece cuando le conviene.
Guarda tantito el rencor y bájale dos rayitas al orgullo, porque si sigues reaccionando con coraje podrías perder algo muy importante: una relación, una oportunidad o hasta una amistad verdadera. No es momento para tirarte a la depresión ni para hacer drama por cosas que sí tienen solución. Atiende tu vida, ordena tus pendientes y deja que el mundo ruede sin cargarlo en la espalda.
Tienes todo para conseguir un mejor trabajo y una vida más estable, pero muchas veces te distraes en cosas que no te dejan nada: gastos innecesarios, personas sin futuro o vicios que te quitan tiempo y dinero. Si sigues posponiendo tus responsabilidades, luego no te quejes cuando no veas resultados.
Se marcan amores de una noche, encuentros intensos y mucha tentación, pero cuidado: no confundas calentura con cariño. Si sigues brincando en el guayabo sin globito, luego no andes chillando. También se ve riesgo de pérdida de objetos o dinero, así que revisa bolsos, tarjetas y no prestes lo que no estás dispuesto a perder.
Entras en un ciclo de luz y oportunidades, con mejoras económicas y cambios positivos, pero dependerá de ti aprovecharlos. Cambio de planes de último momento y una salida cerca de la ciudad que te ayudará a despejarte y pensar con más claridad.
Consejo de la Nana:
No persigas a quien no te elige y no gastes donde no hay ganancia.
Frase del día:
“Cuando dejo de correr detrás de otros, empiezo a avanzar por mí.”
Color del día: Rojo vino
Números de la suerte: 04 – 16 – 27 – 39 – 51
TAURO – 22 de enero de 2026
Se vienen cambios importantes que no esperabas, sobre todo en el trabajo. Hay mejoras laborales, nuevos compañeros y aprendizajes que te abrirán puertas, pero no te confíes de todos. Observa antes de hablar, escucha más de lo que cuentas y no reveles planes hasta que estén bien amarrados.
Podrías sentir ganas de tener pareja, de compartir la vida con alguien, pero al ver los dramas, celos y problemas que viven tus amistades, se te quitan las ganas. Y no estás mal: ahorita prefieres estabilidad antes que pleitos innecesarios. El amor llegará cuando no lo estés buscando, no cuando lo forces.
Hay una amistad que te ha tomado demasiado cariño y podría empezar a sentir algo más por ti. Si no es lo que buscas, habla claro, no des señales confundidas ni prometas lo que no vas a cumplir. Hacerte el que no se da cuenta puede terminar en reclamos y corazones rotos.
Vienen días grises mezclados con días soleados. No todo será perfecto, pero tampoco malo. No caigas de nuevo en la tristeza ni en pensamientos de “nada me sale bien”, porque no es verdad. Estás avanzando, solo que a tu ritmo.
El trabajo será demandante y podría absorberte de más. No permitas que te quite tu vida, tus amistades ni tu familia. El dinero es importante, sí, pero no sustituye abrazos, convivencias ni momentos que no regresan. Organízate, pon límites y aprende a decir “no”.
Si sigues viviendo solo para trabajar, cuando voltees tal vez ya sea tarde para recuperar tiempo con quienes sí te quieren.
Consejo de la Nana:
El trabajo paga cuentas, pero la familia paga el alma.
Frase del día:
“No todo lo urgente es importante, ni todo lo importante puede esperar.”
Color del día: Verde esmeralda
Números de la suerte: 08 – 19 – 32 – 46 – 58
GÉMINIS – 22 de enero de 2026
Si tienes pareja se marcan enfrentamientos y discusiones, sobre todo porque siguen sacando temas del pasado que ninguno ha podido superar. Ya no sirve de nada pelear por lo mismo una y otra vez; o se habla con la verdad o se deja ir, porque vivir reclamando desgasta hasta el amor más fuerte.
Si hay algo de tu pasado que no te deja avanzar —una relación, una culpa o una espinita clavada— en las próximas semanas empezarás a soltarlo. No será de golpe, pero sí con claridad. Y cuando eso pase, comenzarás una etapa mucho más ligera, donde por fin sentirás paz y estabilidad emocional.
Se marca rompimiento con una amistad. Al principio dolerá, pero a la larga entenderás que esa persona ya no estaba sumando. También se ven mejoras económicas, pero ojo: no gastes dinero que todavía no tienes ni compres cosas para aparentar, porque podrías verte corto más rápido de lo que imaginas.
Eres intuitivo y observador, pero cuando se trata de tu propia vida te haces el ciego. Ves todo menos lo que te conviene ver. Aprende a escuchar señales: mensajes no contestados, promesas incumplidas y actitudes frías también hablan.
Recibirás una noticia o mensaje que te pondrá muy feliz, algo que estabas esperando desde hace tiempo. Puede ser laboral, familiar o relacionado con una persona especial.
Cuidado con los amores de una noche. No son lo tuyo. Tú te encariñas rápido y luego andas preguntándote por qué te dejaron en visto. Si alguien no quiere compromiso ni arriesgarse, que siga su camino. Tú no estás en oferta ni en liquidación emocional.
Consejo de la Nana:
No ruegues amor, ni atención, ni tiempo. Quien quiere, se nota.
Frase del día:
“El que me quiere bien, se queda; el que no, que no estorbe.”
Color del día: Amarillo mostaza
Números de la suerte: 05 – 13 – 24 – 37 – 49
CÁNCER – 22 de enero de 2026
Deja de buscar amor donde solo te ofrecen amistad. Tú tiendes a confundir una atención bonita con interés real, y luego terminas ilusionándote solo. No todos los que te escuchan quieren algo contigo, y entender eso te va a ahorrar muchas decepciones.
No permitas que la gente pase por encima de ti. Aprende a decir “no” sin culpa, porque por querer quedar bien con todo mundo estás perdiendo tiempo, energía y hasta dignidad. No siempre tienes que estar disponible ni resolver problemas ajenos.
Se marca termino de relaciones, algunas necesarias, aunque duelan. No todo lo que se va es pérdida; a veces es liberación. Vienen cambios fuertes en varias áreas de tu vida: trabajo, relaciones y decisiones personales.
La suerte estará de tu lado en juegos de azar, pero tampoco te emociones de más; úsalo como empujón, no como plan de vida. También se visualiza un viaje o salida importante, y ten cuidado con las decisiones que tomes ahí, porque una persona podría llegar y cambiarte el rumbo por completo.
Estás por realizar un trámite o asunto legal o administrativo que saldrá mejor de lo esperado. No te adelantes ni te estreses, las cosas fluirán a tu favor. No te permitas caer ni fracasar por nadie. Ya no estás para perder el tiempo con quien duda, juega o no sabe lo que quiere. Si alguien no te interesa, no generes ilusiones falsas, porque terminarás dañándote tú y a la otra persona. Y recuerda: el karma es muy perro y siempre cobra factura.
Consejo de la Nana:
No confundas cariño con costumbre ni atención con amor.
Frase del día:
“Aprendo a soltar sin culpa y a elegir sin miedo.”
Color del día: Blanco perla
Números de la suerte: 02 – 11 – 26 – 40 – 53
PISCIS – 22 de enero de 2026
Mucho ojo con una mujer de cabello castaño, de esas que parecen buena onda pero les encanta meter cizaña y hacer chisme donde no lo hay. Si tienes pareja, no permitas que se meta en lo que no le importa, porque podría ocasionarte problemas fuertes, discusiones innecesarias y hasta celos mal sembrados. No cuentes tu vida privada a cualquiera, que no todos celebran tus alegrías.
Cuídate mucho al salir de casa. Se marcan accidentes leves, descuidos y pérdidas de objetos o dinero, sobre todo por andar distraído o confiado. Revisa bien tus bolsos, tarjetas y no prestes cosas importantes, porque luego andas batallando para recuperarlas.
Una persona morena o morena clara podría convertirse en obstáculo para tu progreso. No necesariamente es mala, pero sí envidiosa o muy competitiva. Aprende a hacer a un lado a quien no te suma, porque seguir rodeado de gente negativa solo retrasa tus planes.
A finales de mes llega una noticia muy buena que te cambiará el ánimo por completo. Algo que esperabas desde hace tiempo por fin se concreta. Disfrútalo sin miedo ni culpa, porque esos momentos no se repiten y mereces vivirlos al máximo.
En el amor, bájale tantito a los celos y la posesividad. A veces ahogas tanto que terminas alejando. Dale espacio a tu pareja y demuestra confianza, porque el amor no se trata de vigilar sino de creer. Si sigues revisando todo, un día te vas a quedar solo por desconfianza.
Ve con todo por tus objetivos. No te detengas por nadie ni por opiniones ajenas. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, y si sigues esperando a que caigan del cielo, se te van a ir frente a los ojos.
Consejo de la Nana:
El que no suma, estorba; y el que estorba, se quita.
Frase del día:
“Confío en mí y avanzo sin pedir permiso.”
Color del día: Turquesa
Números de la suerte: 01 – 15 – 30 – 42 – 57
ACUARIO – 22 de enero de 2026
El amor llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después. Si lo andas buscando desesperado en cada esquina, solo atraerás personas equivocadas y terminarás más lastimado de lo que ya estás. Aprende a estar bien contigo, porque cuando te sientes completo dejas de conformarte con migajas.
Si ya tienes pareja, aléjate de la monotonía. La rutina está enfriando la relación y eso se nota: menos plática, menos tiempo juntos y más distancia emocional. Un cambio de ambiente, una salida o una conversación honesta puede salvar lo que todavía vale la pena.
En lo laboral vienen muchas oportunidades, propuestas, cambios o incluso un ingreso extra. En el amor, por ahora se marca más diversión que compromiso, así que no te enganches de más si no hay claridad desde el inicio.
No dejes cosas empezadas. Tú arrancas con toda la emoción del mundo, pero cuando no ves resultados rápidos te cansas y abandonas. Esa es tu piedra en el zapato. Si sigues dejando proyectos a medias, difícilmente lograrás consolidar algo importante. La constancia será tu verdadera prueba.
Se visualiza un embarazo dentro de la familia, noticia que moverá emociones y unirá a todos más de lo que imaginas. No te compliques la vida dándole vueltas a lo mismo. Tú sabes perfectamente qué quieres y cómo lograrlo; solo te falta decidirte y dejar de postergar.
Consejo de la Nana:
El que mucho piensa y poco actúa, se queda viendo cómo otros avanzan.
Frase del día:
“Lo que empiezo, lo termino.”
Color del día: Azul eléctrico
Números de la suerte: 10 – 22 – 35 – 47 – 60
CAPRICORNIO – 22 de enero de 2026
Podrías estar a punto de perder una gran amistad por falta de tiempo y atención. No porque haya pleito, sino porque te ausentas tanto que la gente siente que ya no formas parte de su vida. A veces inviertes horas en cosas sin sentido —celular, chismes, personas pasajeras— y descuidas a quienes sí han estado contigo cuando más lo necesitabas.
Se marca oportunidad de mejorar tus ingresos a través de un negocio o proyecto que empezarás a planear en próximas fechas. Eso sí: no te avientes sin números claros. Haz cuentas, analiza bien y no metas dinero que todavía no puedes soltar, porque más adelante vienen gastos importantes.
Hay probabilidad de embarazo dentro de la familia o círculo cercano, noticia que traerá alegría pero también movimientos económicos y emocionales. Noticias inesperadas sobre una persona del pasado llegarán por medio de redes sociales o por una amistad. No te emociones de más ni revuelvas recuerdos con realidad; esa historia ya no es la misma, aunque el nombre sea igual.
Mucho ojo con tu economía, porque se aproximan gastos fuertes relacionados con casa, vehículo, salud o trámites. No es para asustarte, pero sí para que no te confíes ni prestes dinero, ni te comprometas con pagos innecesarios. No le abras la puerta a cualquiera que se diga tu amigo. Hay personas que no conocen el significado de lealtad y, si les das entrada, la traición aparece más rápido de lo que imaginas.
Una persona de tu mismo signo te anda rondando. Hay química, atracción y mucha intensidad, aunque sus metas no coincidan del todo con las tuyas. Si se da algo, que sea sin expectativas exageradas.
Consejo de la Nana:
No todo el que sonríe es amigo, ni todo el que se va es pérdida.
Frase del día:
“El tiempo mal invertido también cuesta.”
Color del día: Gris plomo
Números de la suerte: 12 – 23 – 34 – 45 – 61
SAGITARIO – 22 de enero de 2026
Mucho cuidado con golpes, caídas o torceduras, sobre todo por andar distraído, corriendo o creyéndote todoterreno. No es momento para jugarle al valiente; bájale al exceso y cuida tu cuerpo, que no es refacción. La vida quiere enseñarte algo importante: no todo se guarda. Aprende a decir lo que sientes antes de que se te acumule el coraje. Callarte por “no hacer problema” solo convierte todo en una bomba de tiempo que luego explota donde más duele.
Vienen momentos llenos de fe, esperanza y claridad mental. No porque la vida sea perfecta, sino porque por fin decides cambiar fallas por aciertos. Ya entendiste qué hiciste mal, ahora toca no repetirlo.
Es momento de soltar todo lo que te lastima: relaciones tibias, recuerdos que pesan, personas que solo te buscan cuando necesitan algo. Si no sueltas, no avanzas. Deja de mendigar amor, atención o cariño. Nadie tiene que convencerte de que te quiera. El amor verdadero no se ruega, se nota.
Ponte los pies en la tierra y empieza a darte tú mismo lo que exiges a los demás: respeto, estabilidad y amor propio. Cuando haces eso, la gente incorrecta se va sola. No busques venganza ni confrontación. La vida es justa y se encargará de acomodar a cada quien donde debe estar. Tú no ensucies tus manos; sigue caminando y verás cómo todo cae por su propio peso.
Consejo de la Nana:
El que te hizo daño no merece tu energía, merece tu indiferencia.
Frase del día:
“No reacciono, observo… y sigo avanzando.”
Color del día: Morado intenso
Números de la suerte: 09 – 20 – 31 – 48 – 56