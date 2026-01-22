La vida de 4 signos del zodiaco mejora a partir del 23 de enero

A partir del 23 de enero, el clima astrológico da un giro decisivo.

Con Marte ingresando en Acuario y uniéndose a Mercurio, Venus, Plutón y el Sol, cuatro signos del zodiaco comienzan una etapa de mayor ligereza, motivación e innovación.

Marte rige la acción y la forma en que encaramos los desafíos; cuando cambia de signo, cambia también la energía cotidiana.

Marte permanecerá en Acuario hasta el 2 de marzo de 2026 impulsando ideas inéditas, soluciones colectivas y movimientos que buscan el bien común.

Es una energía menos rígida y más visionaria, ideal para romper inercias y avanzar con libertad, explican astrólogos de Your Tango en un reporte.

Los 4 signos cuya vida mejora desde el 23 de enero

1. Acuario

Acuario, Marte entra en tu signo y pasa de tu casa 12 a tu primera casa. Dejas atrás semanas de cansancio, irritación contenida y conflictos invisibles.

Ahora llega una oleada de energía, iniciativa y valentía. Con cuatro planetas más en tu primera casa, el foco está en ti.

Aumenta tu magnetismo personal, tu motivación y las ganas de actuar. Se terminó la planificación: empieza la acción.

Otros se sienten atraídos por tu impulso, así que avanza con confianza hacia lo que deseas.

2. Cáncer

Cáncer, Marte estuvo tensionando tus relaciones al transitar tu séptima casa desde mediados de diciembre. Las lunaciones de enero removieron emociones y generaron roces.

Pero a partir del 23, la intensidad baja. Marte entra en tu octava casa, relacionada con recursos compartidos, finanzas y vínculos profundos.

La energía se vuelve más etérea y menos confrontativa. Puedes relajarte con tu pareja, ordenar temas económicos y sentir mayor ligereza emocional. Menos choques, más cooperación.

3. Aries

Aries, Marte en Capricornio presionó tu área profesional, generando fricción y exigencia. Además, las lunaciones en signos poco compatibles intensificaron el estrés entre trabajo y hogar.

La buena noticia: todo cambia. Con Marte entrando en Acuario, pasa a tu undécima casa: amistades, redes, deseos y proyectos colectivos.

La energía es mucho más compatible contigo. Recuperas el optimismo, te rodeas de aliados y ves avances gracias al trabajo en equipo. Vuelven las ganas de disfrutar y compartir.

4. Libra

Libra, Marte en Capricornio activó tensiones en el hogar y la familia. Reparaciones, discusiones o límites rígidos pudieron pesar. Pero desde el 23, respiras aliviado.

Marte se une a Venus en tu quinta casa, la del amor, el romance y la creatividad. Si estás soltero, aumentan las posibilidades de conocer a alguien especial.

Si tienes pareja, el vínculo se revitaliza. Hay diversión, juego y una sensación clara de bienestar. Te sentirás mejor… y se nota.

Cómo aprovechar Marte en Acuario (para todos los signos)

Las recomendaciones generales para los 12 signos del zodiaco, según astrólogos, incluyen:

Iniciar proyectos innovadores

Colabora con grupos y comunidades

Atrévete a cambiar lo que no funciona

Prioriza la libertad y la autenticidad

Esta energía favorece a quienes se mueven con visión y propósito.

