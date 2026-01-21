Los días más afortunados de 2026, según revelaciones de astrólogos

¿Sabías que no todos los días tienen la misma energía? En astrología, el momento lo es todo.

Los tránsitos planetarios, las lunas nuevas y los eclipses crean ventanas que favorecen decisiones importantes como casarse, cambiar de trabajo, comprar una casa o incluso probar suerte con un billete de lotería.

Según la astróloga Joanne Jones, 2026 trae fechas especialmente alineadas con la suerte, la expansión y los comienzos exitosos.

“Ciertas estaciones del zodiaco y ciclos lunares crean atmósferas que nos predisponen al éxito, la conexión y la fluidez. Cuando planificamos grandes pasos en torno a estas ventanas, trabajamos con las estrellas y no en su contra”, explicó al portal británico Express.

A continuación, conoce los días más afortunados de 2026 y para qué tipo de decisiones son ideales.

Los días más afortunados de 2026 según la astrología

El día más afortunado para casarse: 17 de marzo de 2026

Esta fecha coincide con una luna nueva en Piscis, uno de los signos más románticos y espirituales del zodiaco. Piscis favorece la unión emocional profunda, la empatía y el amor incondicional.

Según los astrólogos, es un día ideal para compromisos que nacen desde el corazón y buscan trascender lo material. Perfecto para bodas íntimas y promesas duraderas.

El mejor día para comprar una casa: 16 de mayo de 2026

La luna nueva del 16 de mayo ocurre en plena temporada de Tauro, signo asociado con la estabilidad, la seguridad y las decisiones a largo plazo.

Esta energía favorece inversiones sólidas y elecciones prácticas. Es una fecha excelente para firmar contratos, mudarte o dar el paso hacia un patrimonio estable.

El día más afortunado para comprar un billete de lotería: 14 de junio de 2026

Este día hay luna nueva en Géminis, signo vinculado con la curiosidad, la serendipia y las oportunidades inesperadas. Aunque no garantiza ganar, sí favorece la suerte casual y los giros sorprendentes.

Es un buen momento para intentar algo diferente, creativo o fuera de lo común.

El día más afortunado para invitar a salir a la persona que te gusta: 12 de agosto de 2026

El eclipse solar en Leo convierte este día en uno de los más potentes del año en temas del corazón. Leo rige el romance, la valentía y la expresión sincera de los sentimientos.

Las declaraciones hechas este día tienen más impacto, magnetismo y posibilidades de ser bien recibidas.

El día más afortunado para proponer matrimonio: 13 de agosto de 2026

Un día después del eclipse, la energía sigue amplificada. La temporada de Leo apoya los grandes gestos románticos y el compromiso auténtico.

Si estás pensando en arrodillarte, este día favorece promesas que van más allá de la atracción y buscan construir algo duradero.

El día más afortunado para ir a una entrevista de trabajo: 10 de septiembre de 2026

Cerca de la luna nueva en Virgo, este día potencia la claridad mental, la organización y la comunicación precisa. Ideal para entrevistas, evaluaciones o presentar proyectos profesionales.

Te sentirás más enfocado, seguro y capaz de mostrar tu mejor versión.

El día más afortunado para pedir un ascenso: 8 de octubre de 2026

La temporada de Libra aporta diplomacia, equilibrio y negociación justa.

El 8 de octubre es perfecto para plantear propuestas profesionales desde un enfoque racional y beneficioso para ambas partes.

Es una fecha excelente para conversaciones laborales importantes.

¿Por qué algunos días son más afortunados que otros?

Algunos eventos astrológicos ofrecen mejores probabilidades energéticas ofreciendo vibraciones específicas, explicó la astróloga. De esta manera, los factores clave que influyen en la suerte son:

Lunas nuevas: inicios y oportunidades

Eclipses: eventos decisivos y cambios de destino

Temporadas zodiacales: tono emocional y mental del período

