Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Horóscopo 23 de enero de 2026
Leo, esta etapa te viene a enseñar algo que muchas veces te cuesta aceptar: no todo el mundo merece acceso a tu corazón. Has pasado por decepciones que dejaron huella y, aunque digas que ya sanaste, todavía hay partes tuyas que reaccionan desde el miedo. No permitas que los fracasos del pasado te conviertan en una persona fría o desconfiada, pero tampoco sigas entregándote como si el amor fuera una rifa. En esta vida todo se paga, lo bueno y lo malo, y muchas de las situaciones que hoy enfrentas son consecuencia de haber dado de más a quien no supo valorar.
Últimamente te has vuelto más desconfiado, más reservado y hasta un poco orgulloso, y aunque eso te protege, también te aísla. Aprende a observar sin juzgar y a escuchar sin imaginar escenarios que no existen. Si la persona que te gusta anda de aquí para allá, no te desgastes queriendo entenderla ni justificando actitudes que te incomodan. Cuando alguien quiere estar contigo se nota, y cuando no, también. No sigas alimentando la esperanza de que va a cambiar, porque nadie cambia si no le nace. Aceptar la realidad a tiempo te evitará muchas desilusiones más adelante.
Este día marca un punto importante para ti, porque estás a nada de tomar una decisión que influirá directamente en tu futuro. Puede estar relacionada con una relación, un cambio laboral o incluso con una mudanza o proyecto personal. No te precipites. No decidas desde el impulso ni desde la soledad. Hazle más caso a tu razón que a tu corazón, porque cuando te gana la emoción terminas prometiendo cosas que luego pesan. No todo lo que te ilusiona te conviene, y no todo lo que se va representa una pérdida.
En el terreno sentimental se activan nuevas oportunidades, pero no para que repitas patrones. La vida no te está castigando, te está poniendo pruebas para ver si ya aprendiste. No entregues todo desde el primer momento, no te vendas como disponible las veinticuatro horas y no cargues con relaciones que solo funcionan cuando tú empujas. Amar no es sacrificarse hasta el cansancio. Amar también es recibir, sentir reciprocidad y tener paz.
En lo económico comienzas a ver mayor estabilidad, pero será necesario que controles gastos impulsivos. Has tenido la costumbre de gastar para aparentar fortaleza cuando por dentro te sientes inseguro. Este periodo te pide ordenar, planear y pensar a largo plazo. Viene una oportunidad de crecimiento que puede darte mejores ingresos, pero necesitarás disciplina y constancia.
Emocionalmente estás cerrando un ciclo importante. Puede aparecer alguien del pasado con un mensaje o recuerdo, no para que regreses, sino para confirmar que ya no eres la misma persona. Aprende a cerrar sin rencor y a avanzar sin culpa. Tu brillo no se pierde por alejarte de quien no supo cuidarte. Recuerda que tú no naciste para rogar, naciste para elegir.
VIRGO
Horóscopo 23 de enero de 2026
Virgo, entras en una etapa donde la vida comienza a acomodar piezas que llevaban tiempo fuera de lugar. Momentos especiales se acercan y te traerán estabilidad emocional, sobre todo con una persona que ha permanecido a tu lado incluso cuando tú mismo dudabas. Con el paso del tiempo ese lazo se fortalece y te demuestra que no todo el mundo se va. Aun así, debes aprender a no mezclar sentimientos con expectativas irreales, porque muchas veces idealizas y terminas lastimado.
Tu corazón suele entregarse en silencio. Das sin pedir, ayudas sin reclamar y amas sin medir, pero no todos tienen la misma profundidad emocional. Aprende a poner límites. No cualquiera merece conocer tus pensamientos ni tus miedos. Muchas veces te quedas esperando explicaciones que nunca llegan, y eso desgasta más que una ruptura. No te aferres a quien no sabe quedarse.
Durante estos días sentirás ganas de mandar todo a la tiznada, de alejarte, de cambiar de entorno y empezar desde cero. No es huida, es cansancio acumulado. Has cargado problemas ajenos, responsabilidades que no te corresponden y emociones que no expresas. Respira. No tomes decisiones desde el enojo. La vida no te está empujando a rendirte, te está invitando a reorganizarte.
Tus pensamientos juegan un papel importante ahora. Cuando te enfocas en lo negativo, todo parece estancarse. Cuando confías en ti, las puertas se abren. Aprende a hablarte bonito, a reconocer tus logros y a dejar de exigirte perfección. No viniste a esta vida a hacerlo todo perfecto, viniste a aprender.
En el ámbito laboral y económico se activan oportunidades interesantes. Puede llegar una propuesta, un nuevo proyecto o una idea que llevaba tiempo rondando tu mente. No la descartes por miedo. Este es un periodo donde necesitas creer más en tus capacidades y menos en las opiniones ajenas. Si te atreves, los resultados llegarán poco a poco, pero firmes.
En el amor se te pide paciencia. No fuerces situaciones ni persigas afectos. Quien quiere estar contigo lo demuestra sin que tengas que insistir. Si estás en pareja, es momento de hablar claro y poner acuerdos. Si estás soltero, viene alguien que te mostrará una forma más tranquila y sincera de amar, pero deberás soltar el pasado para poder recibirlo.
Una amistad podría acercarse con chismes o comentarios sobre una expareja o alguien que habla de ti. Escucha, pero no te enganches. No necesitas defenderte de rumores ni justificar tu vida. Tu crecimiento incomoda a quien decidió quedarse atrás. Mantente firme, enfocado y en paz. Este día te recuerda que no todo lo tienes que resolver tú. Aprende a descansar, a delegar y a elegirte. Cuando empiezas a ponerte como prioridad, la vida deja de pesar y comienza a fluir.
LIBRA
Horóscopo 23 de enero de 2026
Libra, deja de cargar tristezas que ya no te corresponden. Lo que fue, fue, y lo que no se dio, aunque duela, tenía que irse. No te atormentes por el pasado ni te angusties por el futuro que todavía no existe. Aprende a vivir el día, a disfrutar lo que tienes y a agradecer incluso lo poco, porque muchas veces ahí está la verdadera paz. No necesitas a nadie para ser feliz más que a ti mismo; la compañía correcta llega cuando dejas de buscarla con desesperación. Quien quiera estar contigo te va a buscar, y quien no, que Dios lo bendiga y lo acomode donde tenga que ir.
Durante este periodo podrías enterarte de comentarios, chismes o incluso una traición proveniente del círculo familiar. Puede tratarse de primos, tías o parientes lejanos que hablan desde la envidia o el resentimiento. No entres en confrontaciones ni expliques de más. Recuerda que no todo el que sonríe desea tu bienestar. Tu silencio será tu mejor defensa y tu estabilidad la respuesta más fuerte. Aléjate de discusiones innecesarias y aprende a poner límites, incluso con la familia.
En el terreno emocional, comienzas a sentir una atracción inesperada hacia una persona nueva. Puede aparecer de la nada y mover emociones que creías dormidas. Si tienes pareja, ten muchísimo cuidado, porque jugar con fuego suele terminar en incendio. No vale la pena arriesgar una relación estable por una aventura pasajera que solo promete emoción momentánea. Piensa con la cabeza y no con el impulso, porque podrías lastimar a alguien que sí ha estado contigo en las buenas y en las malas.
Si estás soltero, esta atracción llega para recordarte que aún puedes sentir ilusión, pero no te aceleres. Observa, conoce y no entregues todo de inmediato. El amor que se construye con calma suele durar más que el que inicia desde la prisa. En lo laboral y económico se abren noticias muy favorables. Podrían llegar ingresos extras, pagos atrasados o una oportunidad que te permitirá mejorar tu situación financiera. Existe la posibilidad de conocer a una amistad o contacto con quien podrías iniciar un negocio o proyecto que, bien trabajado, te dará buenas ganancias. No te atontes ni dejes pasar la oportunidad por flojera o miedo. La vida te está empujando a salir de la necesidad, pero tú debes poner el esfuerzo.
Este es tu momento para dejar la comodidad, organizarte y trabajar con disciplina. Tienes talento, inteligencia y carisma, pero si no los usas, se quedan solo en intención. Confía más en ti, deja de dudar tanto y recuerda que cuando decides avanzar, el universo se acomoda a tu favor.
ESCORPIÓN
Horóscopo 23 de enero de 2026
Escorpión, si tienes pareja es momento de bajarle dos rayitas a los celos. No puedes amar con el corazón lleno de sospechas ni vivir una relación como si fuera interrogatorio. Dale espacio, libertad y confianza a la persona que está contigo. El amor no se trata de controlar, sino de elegir todos los días. Cuando los celos se vuelven rutina, terminan asfixiando incluso al amor más fuerte. Si no confías en quien amas, entonces pregúntate si realmente vale la pena seguir ahí. Vivir con dudas cansa, desgasta y poco a poco rompe cualquier vínculo. Aprende a confiar o aprende a soltar, pero no sigas atrapado en relaciones donde el miedo gobierna.
Durante estos días podrías sentir nostalgia por alguien que ya no está en tu vida. La tentación de volver puede aparecer, pero antes de hacerlo recuerda por qué se terminó. No idealices el pasado ni te engañes pensando que ahora será distinto. Muchas veces extrañas la costumbre, no a la persona. Pregúntate con honestidad si vale la pena revivir lo vivido por alguien a quien quizá nunca le importaste como merecías.
Este ciclo te pide limpieza emocional. Has cargado demasiada basura: rencores, culpas, decepciones y personas que solo se acercan cuando necesitan algo. Observa bien tu entorno, porque hay gente que se beneficia de tu apoyo pero no aporta nada bueno a tu vida. No tengas miedo de alejarte ni de mandar lejos a quien solo drena tu energía. Al cerrar esas puertas, se abrirán otras mucho mejores.
En el trabajo y en lo económico comienzan movimientos importantes. No todo será inmediato, pero sí constante. Si te enfocas, puedes lograr estabilidad y crecimiento. Evita discusiones con compañeros o socios y mantente firme en tus objetivos. No reveles planes antes de tiempo, porque hay ojos que observan más de lo que aparentan.
En el tema sexual y reproductivo, mucho ojo. Estás en un ciclo altamente fértil y podrías llevarte una sorpresa si no tomas precauciones. Si no está en tus planes embarazar o embarazarte, cuídate bien. Un descuido podría cambiarte la vida más rápido de lo que imaginas. Este día te recuerda que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Cuando aprendas a soltar, confiar y elegir con madurez, tu vida comenzará a fluir con mucha más claridad.
PISCIS
Horóscopo 23 de enero de 2026
Piscis, es momento de poner mucha atención en el terreno económico, porque vienes entrando a una racha donde el dinero puede escurrirse más rápido de lo que llega. No es para asustarte, pero sí para que dejes de gastar en cosas innecesarias o por querer quedar bien con todo mundo. Hay deudas pendientes que requieren orden y disciplina, porque si sigues postergándolas podrías quedar mal y eso generarte más estrés del necesario. Aprende a administrarte mejor; no todo lo que deseas lo necesitas.
En el ámbito social, una amistad importante podría llegar a su final. No será por pleito, sino porque los caminos ya no coinciden. A veces la vida separa para proteger, aunque al inicio duela. No insistas en mantener vínculos que ya cumplieron su ciclo. Recuerda que no todas las despedidas son pérdidas; algunas son liberaciones.
Cuídate mucho de caídas, golpes o descuidos físicos. Tu mente anda tan dispersa que podrías lastimarte por andar pensando en todo menos en el presente. Maneja con precaución, fíjate por dónde caminas y baja el ritmo. Tu cuerpo te pide atención y descanso.
En el trabajo viene una etapa de estrés. Podrías sentirte saturado, poco valorado o con ganas de cambiar de chamba. Antes de tomar decisiones impulsivas, analiza bien tus opciones. No renuncies sin tener algo seguro. Aunque el cansancio sea grande, este no es momento de brincar al vacío. Ve paso a paso y piensa con la cabeza fría.
Aprende a mirar a las personas con el cerebro y no solo con el corazón. Esa será tu mayor lección en este periodo. Tu sensibilidad te hace confiar demasiado rápido y eso te ha llevado a elegir personas que solo ven por su propio beneficio. Observa acciones, no palabras. Quien promete mucho y cumple poco no merece espacio en tu vida.
Un proyecto relacionado con compra o venta que llevas tiempo pensando podría convertirse en la clave para mejorar tus ingresos. No lo descartes por miedo o flojera. Si te organizas y buscas asesoría, puede crecer más de lo que imaginas. La abundancia no llegará sola; necesitas moverte.
En el amor, deja de mendigar atención. No sigas regalando tu tiempo, tu energía y tus sentimientos a personas que solo son bonitas por fuera pero por dentro están vacías. No cualquiera merece tus lágrimas. Se te da mucho eso de extrañar a quien no te valoró, y eso debe cambiar. El amor no duele cuando es real; lo que duele es insistir donde ya no hay reciprocidad. Este día te invita a elegirte, a cuidarte y a entender que tu paz vale más que cualquier promesa bonita. Cuando aprendas a soltar, la vida empezará a recompensarte.
ACUARIO
Horóscopo 23 de enero de 2026
Acuario, llegó el momento de hacer una limpia profunda en tu vida. No solo de personas, también de pensamientos, objetos, recuerdos y costumbres que no te han permitido avanzar. Cargas demasiado, y aunque digas que todo está bajo control, por dentro te sientes saturado. Quédate únicamente con lo que te haga feliz, con lo que te impulse y con lo que te permita crecer. Todo lo demás sobra.
En estos días podrías recibir una invitación a una fiesta, reunión o encuentro social que te sacará de la rutina. Acepta, porque necesitas distraerte y cambiar de ambiente. Ese espacio también podría abrirte puertas inesperadas, ya sea a nuevas amistades o a contactos importantes. No te preocupes si tu estado de ánimo anda cambiante. Estás atravesando una etapa de transformación interna, y es normal que un día estés motivado y al siguiente confundido. No te juzgues tan duro. Estás cerrando una versión vieja de ti para dar paso a una mucho más fuerte y segura.
Tu signo se caracteriza por siempre buscar mejores oportunidades, y este periodo no será la excepción. Si te atreves a ir tras lo que deseas, podrías concretar un nuevo trabajo, un ascenso o incluso la posibilidad de cambiar de ciudad. No descartes movimientos importantes; el universo te está empujando a crecer, aunque al inicio te dé miedo.
En temas de salud, cuida mucho el sistema respiratorio. Podrían aparecer gripes, alergias o molestias relacionadas con cambios de clima o estrés. Refuerza defensas, duerme bien y no te descuides. También pon atención en la alimentación, porque si sigues relajándote demasiado podrías subir de dos a tres kilos en poco tiempo. No es drama, pero sí aviso.
En el ámbito emocional comenzarás a notar cómo la vida ha cobrado factura a muchas personas que en su momento te dañaron. No es venganza, es equilibrio. Verás que no era personal contigo, simplemente cada quien recoge lo que siembra. Eso te dará paz y te ayudará a soltar rencores.
Este día te recuerda que avanzar implica soltar. No tengas miedo al cambio. Cuando te atreves a limpiar tu camino, lo nuevo encuentra espacio para llegar. Y lo que viene para ti, Acuario, es mucho mejor de lo que dejas atrás.
CAPRICORNIO
Horóscopo 23 de enero de 2026
Capricornio, deja de cargar culpas que no te corresponden. No eres responsable de la vida de los demás ni de las decisiones que cada quien toma. Muchas veces te martirizas pensando que pudiste hacer más o decir algo distinto, pero la verdad es que cada persona enfrenta su propio destino. Aprende a soltar la culpa y a enfrentar los problemas sin miedo a equivocarte. No todo tiene que salir perfecto para que valga la pena. A veces hay que arriesgarse y dejar que la vida acomode las piezas.
Últimamente te has frenado por temor al fracaso. Empiezas proyectos con entusiasmo, pero cuando llega el momento de comprometerte al cien, dudas, te deprimes o te echas para atrás. Esa costumbre de dejar cosas a medias es la raíz de muchos de tus conflictos. Tienes talento y capacidad, pero te saboteas por miedo al qué dirán. Los comentarios de otras personas te afectan más de lo que admites, cuando en realidad deberían valerte mauser. No todos entienden tu proceso ni tus batallas internas.
En el amor, deja de andar coqueteando por redes sociales solo para llenar vacíos. Lejos de mostrar interés genuino, podrías proyectar necesidad emocional. Recuerda que no se trata de buscar cariño donde sea, sino de conectar con quien realmente sume. Aprende a estar bien contigo antes de intentar compartir tu vida con alguien más.
Durante este periodo sentirás con fuerza la ausencia de una persona que físicamente ya no está a tu lado, pero cuya energía te acompaña desde otro plano. Su recuerdo llegará en sueños, pensamientos o señales inesperadas. Encender una vela blanca este día será una forma de honrar su memoria y agradecer la protección que te brinda desde otro universo. No es tristeza, es conexión espiritual.
Si una persona del pasado intenta regresar y ya te lastimó antes, no permitas que repita la historia. No confundas nostalgia con amor. Mándala a la porra si intenta desestabilizarte o meterse en tus nuevos planes. Has avanzado demasiado como para retroceder por alguien que no supo cuidarte.
Se aproxima un reencuentro con una amistad que tenías mucho tiempo de no ver. Esta reunión te llenará de alegría y te recordará quién eras antes de tantas cargas. Además, recibirás un mensaje o correo que te levantará el ánimo y te hará sentir valorado. Podría tratarse de una propuesta, reconocimiento o noticia positiva relacionada con el trabajo.
En lo económico vienen movimientos que exigen orden y responsabilidad. No es momento de gastar por impulso ni de posponer pagos importantes. Organízate y prioriza. Este periodo te pide disciplina, pero también confianza. Si te enfocas, los resultados llegarán. Capricornio, este día te invita a creer más en ti, a dejar el miedo y a recordar que la estabilidad que buscas empieza cuando te atreves a avanzar sin pedir permiso.
SAGITARIO
Horóscopo 23 de enero de 2026
Sagitario, la vida comenzará a sorprenderte más de lo que imaginas en el mes que está por llegar. Situaciones inesperadas aparecerán para recordarte que cuando menos lo planeas, todo puede cambiar. Una persona a quien quieres mucho podría empezar a sentir algo más profundo por ti, y eso moverá emociones que no tenías contempladas. Tómalo con calma y no te precipites. No todo lo que se siente se debe actuar de inmediato.
En el tema físico es importante que te pongas las pilas con la dieta y el ejercicio. En estos días estarás más propenso a subir de peso, y no es el mejor momento para descuidarte. No se trata de obsesión, sino de equilibrio. Tu cuerpo es el vehículo que te acompaña en todos tus planes, así que cuídalo. No pierdas la fe en el amor. Aunque hayas pasado decepciones, la vida aún tiene una sorpresa guardada para ti. No te desesperes buscando, porque el amor verdadero llega cuando estás enfocado en crecer. Si tienes pareja, es momento de salir de la rutina. El aburrimiento puede estar afectando la relación más de lo que notas. Una salida fuera de la ciudad, un viaje corto o una actividad diferente ayudará a reconectar.
En el aspecto económico podrían presentarse compras importantes. Ten cuidado, porque podrías gastar más de la cuenta. No te confíes ni saques dinero que después te hará falta. Se aproximan pagos que requieren atención y organización. En la salud, pon atención a tus pies y a tu descanso. También cuida tus pensamientos, porque tienes la tendencia a atraer lo que constantemente imaginas. Si te enfocas en lo negativo, eso mismo se manifiesta. Cambia la narrativa y verás cambios reales.
Aléjate de una persona de piel blanca que no tiene buenas intenciones contigo. No todos los que sonríen desean verte bien. Mantén distancia y no compartas planes ni información personal. Un reencuentro con una amistad del pasado llegará para cerrar ciclos o aclarar situaciones pendientes. Además, ese proyecto de negocio que traes en mente merece más atención. Podría ser la clave para mejorar tu economía si decides tomártelo en serio.
Sagitario, vienen cambios, evolución y crecimiento en varias áreas de tu vida. No tengas miedo. Todo lo que se mueve ahora es para colocarte exactamente donde debes estar.
ARIES
Horóscopo 23 de enero de 2026
Aries, en el amor cambiará por completo la percepción que tenías sobre ciertas personas que te interesaban. Poco a poco abrirás los ojos y te darás cuenta de que de muchos no se hace ni uno. Ya no te engañes ni idealices a quien solo te busca cuando se le antoja. Mándalos al chorizo sin culpa y enfócate en ti, en tu bienestar y en tu tranquilidad. No todo el mundo merece tu tiempo ni tu energía, y mucho menos tu corazón.
Has pasado por momentos donde la frustración te gana, sobre todo cuando sientes que tus metas no avanzan al ritmo que deseas. Hay días en los que te deprimes y te preguntas si realmente vale la pena seguir intentando. Ten calma. No todo florece de inmediato. A veces la vida retrasa las cosas para fortalecerte y enseñarte disciplina. No te rindas ahora, porque cuando menos lo esperes comenzarás a ver resultados que te demostrarán que no estabas equivocado.
En el terreno emocional te volverás más duro, más selectivo y hasta un poco más frío de lo normal. No es que te hayas vuelto mala persona, es que las traiciones de meses anteriores dejaron huella. Ya no estás dispuesto a confiar a la primera ni a permitir que te vuelvan a fallar. Aprende a equilibrar esa coraza: protégente, sí, pero no te cierres al mundo. No todos vienen a dañarte.
En la economía se avecinan cambios importantes. Un dinerito extra llegará para darte un respiro y ayudarte a salir de algunas deudas que venías arrastrando. No lo malgastes ni lo veas como permiso para gastar sin control. Úsalo con inteligencia y aprovecha para organizarte mejor. Este ingreso es una oportunidad para estabilizarte, no para volver al mismo punto.
Deja de temerle a los cambios. Cada transformación que llega a tu vida tiene una razón. Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Atrévete a modificar rutinas, decisiones y actitudes. No siempre se trata de empezar de cero, sino de hacerlo diferente. A la fregada los buenos modales cuando se trata de vivir tu vida. Disfruta, ríe, equivócate y aprende. Que te valgan las críticas, porque la mayoría de la gente juzga lo que le gustaría hacer pero no se atreve por miedo. Tú no naciste para encajar, naciste para avanzar.
En el trabajo podrían surgir tensiones, pero también oportunidades. Mantén la cabeza fría y no reacciones impulsivamente. Tus decisiones en estos días marcarán el rumbo de los próximos meses. Este periodo te invita a recuperar tu fuerza, tu carácter y tu determinación. Cuando Aries se enfoca, nada lo detiene. Confía en ti y sigue adelante.
TAURO
Horóscopo 23 de enero de 2026
Tauro, tiempos nuevos se aproximan y vienen acompañados de situaciones que te pondrán a prueba. Será importante que pongas atención a los eventos que se presenten, porque no todo será lo que parece. Aprende a desconfiar un poco más; no todas las personas son de fiar y algunas podrían acercarse solo para utilizarte o sacar provecho de tu buena voluntad. No es ser desconfiado, es ser prudente.
Un viaje se marca en tu camino, ya sea planeado o inesperado. Este movimiento te ayudará a despejar la mente y a ver las cosas desde otra perspectiva. También es posible que una expareja vuelva a buscarte o que tengas algún tipo de contacto con ella. Al verla o saber de su vida, te darás cuenta de cómo el tiempo ha cobrado factura. Eso te ayudará a cerrar ciclos y confirmar que seguir adelante fue la mejor decisión.
Ten cuidado con buscar reemplazos emocionales. No es momento de llenar vacíos con personas equivocadas. Las condiciones no se prestan para relaciones improvisadas y podrías terminar dañando a terceros o complicándote innecesariamente. Date tiempo. Sanar no es carrera. La suerte estará de tu lado en juegos de azar, pero úsala con moderación. No conviertas una racha positiva en vicio. Recuerda que la abundancia también se cuida.
No tengas miedo a lo que la vida te ofrece. Atrévete a conocer personas nuevas, a salir de la rutina y a probar cosas distintas. Que te valgan los comentarios tontos de la gente; si no te mantienen, no tienen derecho a opinar sobre tus decisiones. En la salud se marca una mejora importante en tu estado de ánimo. Te sentirás más ligero emocionalmente, aunque deberás reforzar defensas. Consume más vitamina C, cuida tu alimentación y no te expongas de más, ya que podrías presentar infecciones o bajas de energía.
En el trabajo habrá estrés, pero también posibilidad de mejoras. Cambios de puesto, ajustes o nuevas responsabilidades pueden abrirte puertas si sabes manejarlas. No te dejes influenciar por personas negativas que solo confunden. Aprende a tomar tus propias decisiones y a confiar en tu criterio. Tauro, este periodo te pide firmeza, madurez y valentía. No dependas de nadie para avanzar. Cuando confías en ti, el camino se acomoda solo.
GÉMINIS
Horóscopo 23 de enero de 2026
Géminis, en estos días escucharás chismes y comentarios sobre tu persona que lograrán sacarte de tus casillas. Lo más molesto no será lo que digan, sino de quién viene, porque muchos saldrán de amistades cercanas y algunos incluso de familiares. Respira profundo y no te enganches. No tienes por qué darle explicaciones a nadie sobre tu vida, tus decisiones ni tu forma de vivir. Solo le debes cuentas a quien te da para el gasto, y aun así, hasta eso tiene límites. Aprende a que se te resbale lo que la gente piense, crea o invente.
Cuando aceptes tus defectos y dejes de justificarlos, los comentarios perderán fuerza. Nadie puede herirte con algo que tú ya reconociste. No te desgastes tratando de quedar bien con todo mundo, porque nunca será suficiente. Hay personas que hablarán incluso cuando estés haciendo las cosas bien, así que mejor hazlas para ti.
En el amor, necesitas abrir bien los ojos. Tu mayor problema ha sido enamorarte rápido y confiar antes de tiempo. Te ilusionas, idealizas y luego te preguntas por qué terminas sufriendo. Aprende a conocer a las personas sin prisas, sin promesas y sin entregar el corazón desde el primer mensaje bonito. No confundas atención con amor ni deseo con compromiso.
Existe la posibilidad de un acercamiento íntimo con una amistad en próximas fechas. El ambiente se prestará y la tentación estará fuerte, pero no te enamores ni te confíes. No todo lo que se da en la cama se sostiene en el día a día. Si no pones límites claros, podrías terminar lastimado emocionalmente o perdiendo una amistad valiosa.
Este fin de semana se marcan cambios importantes dentro de ti. Te sentirás distinto, más reflexivo, más consciente y con una madurez que incluso tú notarás. No será tristeza, será crecimiento. Estás cerrando una etapa de impulsividad para entrar en una de mayor claridad. Escucha tu intuición, porque te estará hablando fuerte.
Es momento ideal para hacer una limpieza profunda en tu casa. Tira todo lo que esté roto, pegado, viejo o que ya no sirva. El desorden estanca la energía y no te permite avanzar. Al limpiar tu espacio, también ordenarás tu mente. Verás cómo después de hacerlo comienzan a fluir las cosas con mayor ligereza.
En lo económico no se marcan pérdidas, pero sí la necesidad de organizarte mejor. Deja de gastar por impulso y prioriza. Vienen oportunidades, pero solo si estás listo para recibirlas. Géminis, este día te pide soltar el ruido externo y escucharte a ti. Cuando dejas de vivir para los demás, empiezas por fin a vivir para ti.
CÁNCER
Horóscopo 23 de enero de 2026
Cáncer, es momento de darte la oportunidad de cambiar todas esas cuestiones negativas que te han estado agobiando. Has permitido que pensamientos, recuerdos y personas del pasado sigan teniendo poder sobre tu presente. Ya basta. Aprende a ser feliz con lo que la vida pone en tu camino y deja de resistirte a lo nuevo. Los amores del pasado seguirán apareciendo de una u otra forma, pero la clave está en que no te afecten ni te perjudiquen más de la cuenta.
Durante los próximos días comenzarás a ver la luz en muchos aspectos, sobre todo en el área económica y sentimental. Situaciones que parecían estancadas empiezan a moverse. No te adelantes ni quieras controlar todo. Déjate llevar y permite que las cosas fluyan. La vida no te está quitando nada; te está acomodando.
Es momento de cambiar esa energía negativa que vienes cargando desde hace tiempo. Inicia de cero, aunque te dé miedo. No importa cuántas veces hayas fallado, lo importante es que sigues intentando. Empieza por verte como prioridad, por escucharte y por reconocer que solo tienes una vida para ser feliz. No sigas postergando tu bienestar por miedo al qué dirán.
Este periodo es ideal para retomar ese sueño que dejaste guardado. Tal vez lo abandonaste por falta de apoyo, dinero o confianza, pero aún vive dentro de ti. Busca la manera de comenzar de nuevo, aunque sea poco a poco. No necesitas tener todo resuelto para empezar, solo necesitas decidirte.
En el amor se marcan encuentros intensos, amores de una noche y decisiones de último momento. El encierro emocional que traes desde hace tiempo ya te está afectando, y tu ansiedad ha ido en aumento. Necesitas movimiento, distracción y nuevas experiencias, pero sin perder el control. No confundas libertad con huida.
Cuida tu salud emocional. No permitas que la vida te cobre factura dos veces por las mismas lecciones. Aprende del pasado y no repitas patrones. Aléjate de personas que te drenan, te manipulan o te hacen sentir culpable por poner límites.
En lo económico vienen mejoras graduales. No será de golpe, pero sí constantes. Aprovecha para organizarte y saldar pendientes. Cada paso que des ahora te dará estabilidad más adelante.
Cáncer, no permitas que nadie te quite lo que es tuyo y por derecho te corresponde: tu paz, tu felicidad y tus sueños. Cuando te eliges sin culpa, la vida comienza a recompensarte.