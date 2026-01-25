Homicidio en Carolina del Sur: detienen a hombre por matar a tiros a la pareja de su exesposa

Un hombre de 35 años fue detenido en Carolina del Sur tras ser acusado de asesinar a tiros a otro hombre al que encontró dentro del apartamento de su exesposa, informaron autoridades locales.

El sospechoso fue identificado como Thomas J. Anderson, quien enfrenta cargos por asesinato y posesión de un arma durante la comisión de un crimen violento, en relación con la muerte de Oscar David Barrios Mazariegos, de 29 años, según la Oficina del Sheriff del Condado de Anderson.

El crimen ocurrió de madrugada en un complejo residencial

El hecho ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 4:00 am, en un complejo de apartamentos ubicado en Palmetto Lane, en la ciudad de Anderson, situada a unos 30 kilómetros al suroeste de Greenville.

De acuerdo con versiones citadas por medios locales, Anderson llegó a la residencia de su exesposa y encontró a Barrios Mazariegos dentro del apartamento. Al notar la presencia del acusado, la víctima intentó huir del lugar.

La víctima fue hallada muerta dentro de su vehículo

Según la policía, el joven intentó escapar, pero fue perseguido por Anderson. Posteriormente, no logró abandonar el área y fue encontrado sin vida dentro de su propio vehículo, tras recibir múltiples disparos.

El forense del condado confirmó que la víctima recibió varios impactos de bala y fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades acudieron a la escena alrededor de las 4:20 am, luego de recibir reportes de disparos. Inicialmente, el caso fue descrito como un incidente de naturaleza doméstica.

Arresto y situación judicial del acusado

Thomas J. Anderson fue detenido a las 11:00 am de ese mismo día. El viernes compareció ante un juez, quien le negó el derecho a fianza, según documentos judiciales.

El acusado permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Anderson, mientras continúan las investigaciones.

