Usas un cargador genérico y no activa la carga rápida: esto es lo que está pasando
Existen múltiples razones por las que tu teléfono puede cargar a una velocidad mucho menor que la que promete tu cargador genérico
Tu teléfono “no reconoce” un cargador genérico de carga rápida casi siempre por una razón aburrida (pero clave): no están hablando el mismo idioma de carga. Cuando eso pasa, el móvil se va por la vía segura y baja a un modo más lento (a veces 5V/2A o algo similar), aunque el cargador en la caja jure “65W” o “120W”.
Todos los cables cables de carga no son iguales
La carga rápida no es solo “más watts”; es una negociación entre tres actores: teléfono, cargador y cable. En estándares como USB Power Delivery (USB-PD), el cargador no “empuja” energía a lo loco: el teléfono pide un perfil (voltaje/corriente) y el cargador responde si puede entregarlo.
Si ese cargador genérico no soporta el protocolo exacto que tu teléfono quiere (por ejemplo USB-PD, o USB-PD con PPS), el trato se cae y ambos terminan en el mínimo común denominador. Por eso puedes ver el mensaje “Cargando” o “Carga rápida” en pantalla, pero con una potencia real bastante más baja.
A veces el cargador sí soporta el estándar, pero el cable no. En USB-C, los cables no son iguales: para potencias altas (por ejemplo, cuando se necesita más de 3A), el sistema puede requerir un cable con chip de identificación (E‑Marker) para confirmar que el cable aguanta esa corriente de forma segura. Si el cable no “se identifica”, el teléfono limita la potencia.
El truco de las marcas: protocolos propietarios y “candados” (cable + cargador)
Aquí viene la parte menos romántica: muchas marcas aceleran la carga con tecnologías propias que, por diseño, funcionan mejor (o solo funcionan) con su cargador y su cable. Un caso clásico es OPPO/OnePlus y su familia VOOC/SuperVOOC: esta tecnología usa un enfoque que prioriza subir la corriente (en vez de subir tanto el voltaje), lo que exige cables más gruesos y una combinación específica de adaptador + cable para lograr la velocidad máxima.
Con VOOC/SuperVOOC, usar un cable de terceros con el adaptador puede resultar en carga significativamente más lenta, y por eso el estándar “requiere” cargador y cable propietarios para dar el rendimiento completo.
Este tipo de estrategia logra dos cosas a la vez:
- En lo técnico, permite controlar calor, estabilidad y seguridad porque todo el ecosistema está calibrado como un combo.
- En lo comercial, hace que el “mejor tiempo de carga” quede reservado para accesorios oficiales (o certificados).
Y no es solo Android. Apple, por ejemplo, deja claro que para carga rápida necesitas un adaptador que soporte USB Power Delivery (USB‑PD) (además del cable correcto según modelo), y que la carga rápida depende de variables como adaptador, configuración, uso y temperatura.
¿Por qué los cables genéricos son más lentos?
La razón más común es que el cargador genérico está inflando el número máximo “en teoría”, pero en la práctica no ofrece el perfil exacto que tu teléfono negocia. En USB-PD, si no hay negociación válida, el sistema se queda en 5V por defecto o en perfiles más conservadores.
Las causas típicas (las que veo todo el tiempo en pruebas y en la vida real) son:
- Falta de protocolo correcto: tu teléfono necesita USB-PD y el cargador solo maneja QC “viejo” o un PD incompleto (o sin PPS cuando el teléfono lo aprovecha).
- Cable incorrecto: aunque sea USB-C, puede ser de 3A sin E‑Marker; para potencias más altas se requiere un cable 5A con E‑Marker, si no, el teléfono limita.
- Tecnología propietaria: el móvil soporta su “modo turbo” solo con cargador y cable oficiales (o certificados), y con otros baja a USB-PD estándar o incluso menos.
- Temperatura: incluso cuando todo es compatible, la carga rápida puede reducirse si el equipo está muy caliente o muy frío (sí, esto pasa más de lo que crees en carro, gaming, o carga bajo el sol).
Si quieres maximizar velocidad sin casarte con el cargador oficial, busca esto: cargador con USB-PD (idealmente con PPS si tu teléfono lo usa), y cable USB-C de 5A con E‑Marker cuando estés en rangos de potencia altos. La carga rápida es tan rápida como lo permita tu cable.
