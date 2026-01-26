Las protestas solidarias con los inmigrantes unifican las comunidades de Los Ángeles

El sábado, participamos en una de las centenares de protestas que contra la represión en Minnesota por parte de ICE se lanzaron en el Sur de California. Nos congregamos en la esquina de Victory y Balboa, en mi barrio de Lake Balboa.

Cuando llegamos, no había más que una docena de participantes en el mitin de apoyo a Minneápolis que una activista local, Elise, había convocado el jueves.

Al cabo de una hora, éramos más de cien, cada uno con su cartel.

¿Quiénes eran? Hombres y mujeres adultos, poca representación juvenil, una candidata al Congreso, uno contratado para conseguir firmas “para los bomberos”. El aspecto físico de los participantes podía engañar. Con gorras, barbas bien cuidadas, camisas a cuadros, vaqueros. Claramente, casi todos anglosajones, no latinos, podrían parecer del otro “equipo”.

Pero los caracterizaba una meta: estaban protestando en solidaridad no solamente con el pueblo de Minneapolis, sino también por todas y cada una de las familias de inmigrantes latinos, que, indocumentados o no, constituyen el blanco fácil de las redadas de ICE y CBP.

La crueldad, la violencia, el desprecio de estos agentes mal vestidos y peor entrenados para el caso hizo el equivalente a años de trabajo comunitario: unieron al pueblo estadounidense detrás de los inmigrantes.

El sábado pasado, a las protestas multitudinarias en todo el país contra la política antiinmigrante de Donald Trump y la violencia desatada por las unidades paramilitares de ICE se agregó un evento público en la Plaza del Mariachi del Este de Boyle Heights, en el Este de Los Ángeles.

El evento tuvo como fondo la famosa plazoleta en el corazón del barrio latino más característico y como motivo mostrar la solidaridad de la comunidad latina con Fiona Ma.

Líderes comunitarios como los senadores estatales María Elena Durazo y Bob Archuleta y los asambleístas Mark González y José Luis Solache, entre otros dirigentes, expresaron su apoyo a la candidatura de Fiona Ma para vicegobernadora de California en las elecciones de noviembre. Las circunstancias que vivimos transformaron la reunión atendida por 200 personas en una declaración de apoyo y solidaridad con las víctimas de la violencia de la administración.

También estuvieron presentes, delegados de los sindicatos Teamsters, Laborers’ International Union of North America, UNITE HERE Local 11, National Union of Healthcare Workers, ILWU, State Retirees, UFCW.

La votación tendrá lugar el 3 de noviembre próximo.

El evento se centró en la participación cívica de los latinos en el momento actual, por lo cual los participantes lo finalizaron con un recorrido por el barrio adyacente.

Así, la reunión en la Plaza del Mariachi fue entonces parte de los dramáticos eventos del momento en nuestro país. Porque más allá de un evento electoral – aunque tempranero – el tema del día fue la defensa de la comunidad. “Los presentes transmitieron un mensaje de solidaridad con las familias inmigrantes”, dice el comunicado de prensa de la campaña. Y dijo allí Fiona Ma: “En un estado construido por inmigrantes, no hay lugar para el miedo, la intimidación, ni la separación familiar”.

“Me comprometo a que las familias latinas tengan oportunidades reales para comprar una casa, enviar a sus hijos a la universidad, acumular patrimonio para las generaciones futuras y prosperar en el estado que todos amamos”, agregó la tesorera estatal.

Fiona Ma no es latina. Tampoco es inmigrante; nació en Nueva York en una familia, sí, de inmigrantes chinos. En noviembre de 2018 ganó la elección a Tesorera del estado. Anteriormente sirvió en la Junta de Ecualización, la Asamblea Legislativa estatal y la junta de Supervisores del condado y ciudad de San Francisco.

Como Tesorera, ella es el banquero del estado. Administra tres billones (millones de millones o trillions en inglés) de dólares al año. Su cargo requiere profesionalidad y disciplina.

Con su trayectoria y sus posiciones ha sido una crítica acérrima de Trump.

Fiona Ma declaró su candidatura al puesto de vicegobernadora en marzo de 2023. Ahora, a medida que se acerca la fecha de las elecciones en noviembre, se definen las campañas, las coaliciones y las esperanzas. Nueve candidatos se han registrado hasta ahora, siete de ellos demócratas y dos republicanos.

Estamos viviendo momentos históricos para California, Estados Unidos y el mundo. Y dentro de este cosmos, la cuestión de las relaciones entre las distintas comunidades, sectores y partes de la población del estado, en un país donde el color de la piel o el pasado de nuestras familias determinan nuestro futuro, sigue siendo importante. Por eso el apoyo de la comunidad a Ma importa. Y sigue siendo crucial que participemos en el proceso político.

Sobre el fortalecimiento del poder latino en el estado tal como se refleja en su apoyo a Fiona Ma, dijo la senadora estatal y antigua líder sindical María Elena Durazo: “La energía que vimos en el evento de Latinos for Fiona Ma demuestra lo amplio y profundo que es su apoyo”.

Con este apoyo, Fiona Ma es parte integral del grupo que lleva a California en un sendero de estabilidad y coherencia, contra el caos y la agresividad característicos de esta administración federal. Que critica y que se enfrenta. Porque en esta lid, estamos juntos.