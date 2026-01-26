Portero de la selección de Ecuador es detenido por conducir alcoholizado

El arquero ecuatoriano Gonzalo Valle, actual portero de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) y de la selección de Ecuador, fue detenido el pasado viernes tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, superando los límites permitidos por la ley ecuatoriana.

De acuerdo con medios nacionales, el futbolista deberá cumplir 20 días en un centro de retención de infractores de tránsito en Quito, además de otras sanciones dictadas por la justicia.

Multa económica y suspensión de licencia para Gonzalo Valle

El juez ecuatoriano Víctor Romero sentenció a Valle al pago de una multa equivalente a tres salarios básicos unificados, cuyo monto asciende a 1.446 dólares, así como la suspensión de su licencia de conducir por 60 días.

La sanción se dio tras confirmarse que el jugador incumplió las normas de tránsito vigentes, lo que agravó su situación legal fuera de las canchas.

LDU se pronuncia sin confirmar oficialmente el caso

Aunque Liga de Quito no confirmó de manera oficial la detención, sí emitió un comunicado en el que señaló que el futbolista “se encuentra afrontando una situación de carácter personal, derivada de un hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo”.

El club agregó que actuará “conforme a la normativa interna y a los valores que la rigen”, además de brindar “el apoyo institucional correspondiente, con responsabilidad y respeto, a fin de que la actividad profesional de Gonzalo se vea lo menos afectada posible hasta que se resuelva esta lamentable situación”.

🔊 Comunicado oficial: Gonzalo Valle pic.twitter.com/gUh9CFWw0W — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 25, 2026

El momento deportivo de Valle y su proceso de recuperación

El guardameta ecuatoriano atraviesa un periodo delicado, ya que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde octubre pasado. Recién en enero había retomado los entrenamientos con normalidad junto a su equipo.

Este episodio extradeportivo podría retrasar su regreso a la competencia en una temporada clave para LDU, club conocido como El Rey de Copas del fútbol ecuatoriano.

Gonzalo Valle pide disculpas públicas

Tras conocerse la noticia, Gonzalo Valle utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas a la institución y a los aficionados. En su mensaje, aseguró asumir “con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven”.

El portero añadió que lamentaba “profundamente haber generado un situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera y en esta institución”.

Gonzalo Valle en su instragram personal pic.twitter.com/J8SqdWSe98 — yo te daré (@Yotedare) January 25, 2026

LDU continúa la pretemporada

Mientras se resuelve la situación del arquero, Liga Deportiva Universitaria de Quito continúa con su pretemporada, bajo la dirección técnica del brasileño Tiago Nunes, preparando el inicio de una nueva campaña con objetivos ambiciosos a nivel local e internacional.

Sigue leyendo:

· FIFA investiga irregularidades en contrato de Carlo Ancelotti con Brasil

· Selecciones clasificadas al Mundial de 2026