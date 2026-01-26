Profesora de matemáticas de Kentucky es acusada de violación y sodomía de una menor de 12 años

Una maestra de escuela primaria del estado de Kentucky enfrenta nuevos y graves cargos criminales luego de haber sido arrestada inicialmente por presuntos mensajes sexualmente inapropiados con una menor durante clases virtuales.

La acusada fue identificada como Sydnee Graf, de 36 años, profesora de matemáticas de quinto grado, madre de dos hijos y residente del condado de Jefferson. Ahora enfrenta cargos por violación de una niña menor de 12 años, sodomía en primer grado y transacción ilegal con una menor, según registros judiciales.

De mensajes en línea a cargos de abuso sexual

Los nuevos cargos fueron presentados ante el Tribunal del Condado de Jefferson y amplían de forma significativa una investigación que comenzó en diciembre, cuando Graf fue arrestada por procurar o promover el uso de un menor por medios electrónicos y posesión de una sustancia controlada.

De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades fueron alertadas por las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, que notificaron a la Policía Metropolitana de Louisville sobre una posible explotación de una estudiante menor de edad.

Los investigadores determinaron que una profesora de matemáticas de quinto grado habría mantenido conversaciones de carácter sexual con una alumna de la misma edad, quien tenía menos de 12 años. Los mensajes habrían sido enviados durante una jornada de aprendizaje remoto e incluían planes para encontrarse fuera del entorno escolar.

Arresto, evidencia y nuevas imputaciones

La policía asegura contar con capturas de pantalla y grabaciones de video de las conversaciones, en las que se identificaría claramente a la sospechosa. Según las autoridades, Graf fue detenida cuando acudió a un lugar previamente acordado para encontrarse con la menor.

Tras ser informada de sus derechos, la acusada habría admitido haber sostenido conversaciones explícitas, según la citación de arresto. Durante un registro de su vehículo, los agentes hallaron pastillas que posteriormente fueron identificadas como hidrocodona y Adderall.

Aunque fue liberada tras el primer arresto, Graf fue reingresada en prisión luego de que se presentaran los nuevos cargos. Su fianza fue aumentada de $100,000 a 500,000 dólares, según registros judiciales citados por el medio local WLKY.

Situación legal y medidas escolares

Graf se declaró no culpable la semana pasada y su próxima audiencia judicial está programada para el lunes. El caso será presentado ante un gran jurado en los próximos días.

Las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson confirmaron que Graf es docente en la Escuela Primaria Smyrna y señalaron que fue reasignada a tareas sin contacto con estudiantes mientras continúa la investigación.

Como parte de las condiciones impuestas por el tribunal, la acusada tiene prohibido contactar a la presunta víctima o a menores sin supervisión, así como acceder a internet, salvo a través de su teléfono móvil.

